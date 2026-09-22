 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La hora cero para votar la reforma tributaria: así están los pesos políticos

Tras dos semanas de debate en plenaria, el proyecto se votaría este miércoles en el Concejo. Algunos cabildantes propusieron devolverlo a la Comisión de Hacienda. Así están, por ahora, las fuerzas políticas de cara a la decisión final.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
22 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Billetes de Colombia
Billetes de Colombia
Foto: Laura Salomón Prieto

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La decisión de gravar con más impuestos el bolsillo de los bogotanos está en la recta final. Tras la suspensión el pasado 17 de septiembre, por falta de quórum, este lunes la plenaria del Concejo retomó el debate con la intervención de cabildantes no voceros, agremiaciones y la Administración distrital. Para este periodo de sesiones extraordinarias ya se vislumbra con más claridad la orientación de los pesos políticos, a favor o en contra, de este segundo intento del alcalde Carlos Fernando Galán por implementar una reforma tributaria, con la…

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Colombia

Noticias el mundo

Noticias hoy

Política

Últimas Noticias
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido