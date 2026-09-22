La hora cero para votar la reforma tributaria: así están los pesos políticos

La decisión de gravar con más impuestos el bolsillo de los bogotanos está en la recta final. Tras la suspensión el pasado 17 de septiembre, por falta de quórum, este lunes la plenaria del Concejo retomó el debate con la intervención de cabildantes no voceros, agremiaciones y la Administración distrital. Para este periodo de sesiones extraordinarias ya se vislumbra con más claridad la orientación de los pesos políticos, a favor o en contra, de este segundo intento del alcalde Carlos Fernando Galán por implementar una reforma tributaria, con la…

La decisión de gravar con más impuestos el bolsillo de los bogotanos está en la recta final. Tras la suspensión el pasado 17 de septiembre, por falta de quórum, este lunes la plenaria del Concejo retomó el debate con la intervención de cabildantes no voceros, agremiaciones y la Administración distrital. Para este periodo de sesiones extraordinarias ya se vislumbra con más claridad la orientación de los pesos políticos, a favor o en contra, de este segundo intento del alcalde Carlos Fernando Galán por implementar una reforma tributaria, con la que espera recaudar COP 1,26 billones anuales, a través de sobrecargos en el predial y el ICA. ¿La inversión? Llevar el alumbrado público de la ciudad a un 100 % de tecnología LED.

Con una fugaz mirada a la discusión en la Comisión de Hacienda, se tiene que el proyecto contó con tres ponencias positivas, pero con modificaciones. Luego, los concejales unificaron y la aprobaron con ocho votos a favor, de Andrea Hernández y Humberto Amin (Centro Democrático), Juan Manuel Díaz y Elkin Huertas (Nuevo Liberalismo), Julián Sastoque y Julián Triana (Partido Verde), Armando Gutiérrez (Partido Liberal) y Rolando González (Cambio Radical).

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Los que rechazaron el proyecto fueron José Cuesta (Pacto Histórico), Ángelo Schiavenato (Partido Ecologista), Samir Bedoya (Mira) y Julián Uscátegui (Centro Democrático). No votaron Samir Abisambra (Partido Liberal), Óscar Bastidas y Jairo Avellaneda (Pacto Histórico).

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Durante dicha sesión, la Administración y los concejales introdujeron cambios frente al proyecto radicado inicialmente: conservar la sobretasa al impuesto predial para estratos 4, 5 y 6, con el fin de financiar la prestación y modernización del alumbrado público; un esquema transitorio que reduce progresivamente el cobro del ICA para las actividades financieras después de 2027; diferenciación del cobro del ICA en la comercialización de vehículos; alcohol y tabaco quedarían con una tarifa de 19 por mil; aumento al 60 % de descuento para contribuyentes con obligaciones pendientes, y la eliminación de retención de ICA sobre pagos con tarjetas débito y crédito para pequeños negocios con ingresos inferiores a 1.933 UVT al año.



Los pesos políticos

A 24 horas de la votación final de la reforma tributaria en plenaria, programada por el presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín, para el miércoles a las 9:00 de la mañana, parte de las bancadas tienen claro su voto. Desde la oposición, los ocho cabildantes del Pacto Histórico votarán en contra. “Solo en artículos como pobreza oculta y bienes de interés patrimonial” votarán positivo, aseguró la concejal Heidy Sánchez, quien, además, radicó una proposición para que el texto regrese a discusión en Comisión de Hacienda, donde se pueden hacer cambios de fondo.

En la misma línea estaría el Centro Democrático. Con una carta enviada al alcalde Galán, los siete cabildantes pidieron suprimir 10 puntos de la reforma, entre los que destaca el aumento del ICA al sector financiero y la carga a la población en pobreza oculta. De momento Julián Uscátegui y Diana Diago anunciaron su voto negativo. La bancada se reunirá para definir si su voto será unánime o no.

Desde la Alianza Verde, su vocero Andrés Onzaga mencionó que también se reunirán para decidir si llegan a un consenso o si votarán de manera individual. Por ahora, dentro de la bancada se conocen dos posturas: Julián Espinosa anunció su voto negativo, mientras que el concejal Julián Sastoque ratificará su voto positivo como lo hizo en Comisión.

Desde los partidos de gobierno Partido Liberal (6 concejales) y Nuevo Liberalismo (8 concejales), sus voceros, Germán García y Juan Manuel Díaz, indicaron que a la fecha, los votos son positivos. Por su parte, desde las bancadas minoritarias, el concejal Rolando González (Cambio Radical) dijo que su decisión la tomará luego de reunirse con el Senado y la Cámara de su partido, para analizar las implicaciones que tendría con la Tributaria del gobierno nacional.

Angelo Schiavenato (Coalición Lara), al igual que en Comisión de Hacienda, votará negativo. Samir Bedoya (Mira) también votará en contra de los nuevos impuestos y sobre los incentivos tributarios, “lo estoy revisando”, respondió. El concejal, Rubén Torrado (Partido de la U) esperará al momento de votar. Marco Acosta de Colombia Justas Libres, votará negativo. Y Emel Rojas, Nueva Fuerza Democrática y autor del proyecto de alivios sobre intereses y sanciones de obligaciones tributarias y no tributarias, votará positivo.

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De momento, las intenciones de voto están parejas, lo cual se desequilibrará una vez los indecisos tomen posición. Lo cierto es que, en este tire y afloje, la Reforma todavía sigue generando dudas entre algunos concejales, mientras otros defienden los alivios tributarios y el recaudo que ayudaría para financiar el desarrollo urbano de la ciudad.

Las cuentas no solo se están haciendo desde los partidos y sus jefes políticos, sino también desde el Distrito, que busca por segunda vez convencer al Concejo sobre la importancia de cobrarles más impuestos a los bogotanos. El debate final comenzará este miércoles, a partir de las 9 de la mañana.