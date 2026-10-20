Caso Donovan Balanta: hoy imputarán cargos a los uniformados

A un mes de la muerte de Donovan Balanta Paz, el líder comunitario afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en límites de la localidad de Ciudad Bolívar y Soacha, la justicia arrancó con la audiencia de imputación de cargos contra los uniformados este martes 20 de octubre, a las 10:00 a. m.

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La Fiscalía busca imputarles los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. La investigación busca establecer la responsabilidad de los policías en las agresiones que habría sufrido Balanta el 20 de septiembre, cuando fue reducido y esposado durante el procedimiento y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá.

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De acuerdo con información conocida por El Espectador, el joven habría recibido golpes y varias descargas de un dispositivo Taser, incluso dentro de la estación, donde habría permanecido cerca de 20 minutos con dificultades para respirar, dolor en el pecho y solicitudes de atención médica que, según la investigación, no habrían sido atendidas oportunamente.

La necropsia documentó lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, además de golpes y otras lesiones. Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica, aunque el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.

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La diligencia de este martes permitirá avanzar en la formulación de cargos, sin que, por ahora, implique una condena: la responsabilidad individual de los policías se establecerá durante el proceso penal que continuará con la audiencia de medida de aseguramiento, la cual será de carácter reservado.

¿Cómo ocurrió el procedimiento policial?

El caso comenzó el 20 de septiembre, cuando una discusión entre vecinos en el barrio Caracolí motivó la intervención de policías de la Estación de Cazucá. Según testimonios recopilados por los investigadores, uno de los uniformados habría proferido expresiones racistas contra las personas presentes, entre ellas la frase: “Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Durante el procedimiento, José Luis Guerrero habría recibido descargas eléctricas y fue detenido. Donovan Balanta, amigo de Guerrero y hermano de dos mujeres que estaban en el lugar, apareció en medio de la intervención. Según las versiones recogidas, habría lanzado un objeto hacia los uniformados antes de huir. Los policías lo persiguieron y, una vez interceptado, presuntamente lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas cuando ya estaba esposado.

La investigación también examina la actuación de los mandos policiales que estaban en la estación. Según la reconstrucción conocida por El Espectador, el mayor al mando habría intervenido para apartar al patrullero que accionaba el Taser, pero no habría dispuesto el traslado inmediato de Balanta a un centro médico. El joven fue llevado al Hospital Cardiovascular de Soacha después de perder el conocimiento y murió horas más tarde.

Estos hechos, junto con las presuntas agresiones y la demora en la atención médica, hacen parte de la investigación por la que la Fiscalía busca imputar homicidio agravado y tortura agravada a los cuatro uniformados.

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