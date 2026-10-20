Caso Donovan Balanta: "Estoy acostumbrado a matar negros", gritó policía el día del crimen

El Espectador conoció información especial de la investigación que reconstruye lo ocurrido el 20 de septiembre de 2026 e identifica a tres patrulleros de la Policía, de…

Donovan Balanta Paz habría recibido golpes y múltiples descargas de una pistola Taser cuando estaba esposado, tanto en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, como dentro de la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha. Allí, según la investigación, permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, sin recibir atención médica oportuna.

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El Espectador conoció información especial de la investigación que reconstruye lo ocurrido el 20 de septiembre de 2026 e identifica a tres patrulleros de la Policía, de 22, 23 y 27 años; un subintendente de 41, y un mayor, de 38, todos adscritos a la Estación de Policía de Cazucá, a quienes la Fiscalía les imputará cargos ante un juez de garantías por homicidio agravado y tortura.

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En particular, la investigación señala a un patrullero, de 27 años, como el autor del crimen; a los otros dos, por agredir a la víctima, y al subintendente y al mayor por omisión. En el caso del mayor, que comandaba la estación, se le señala de haber presenciado las descargas dentro de las instalaciones y pese a haber apartado al patrullero que utilizaba el dispositivo eléctrico, presuntamente no dispuso el traslado de inmediato del joven a un hospital.

Riña previa al crimen

El caso comenzó hacia las 2:15 de la tarde del 20 de septiembre, cuando Elisair Guerrero, José Luis Guerrero, Ana Ruth Tovar Paz y Julieth Balanta compartían frente a una vivienda del barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. Una discusión con una vecina llamó la atención de una patrulla de la Estación de Policía de Cazucá, integrada por dos uniformados, que recorría la zona.

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Según los testimonios recopilados por los investigadores, uno de los uniformados habría lanzado expresiones racistas contra los presentes. Cuando Elisair Guerrero le reclamó respeto, sus familiares decidieron ingresarlo a la vivienda para evitar una confrontación. Sin embargo, el uniformado presuntamente lo amenazó con una frase que quedó consignada en la investigación: “Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.

Diez minutos después llegaron más patrullas, luego de que el mismo policía solicitara apoyo por una supuesta riña. La tensión aumentó cuando los uniformados movieron la motocicleta de José Luis Guerrero. Al preguntarles por qué lo hacían, le exigieron los documentos del vehículo y varios policías lo rodearon. De acuerdo con el expediente, uno de los patrulleros le habría aplicado tres descargas de Taser en la espalda, provocando su caída y posterior detención.

En medio del procedimiento apareció Donovan Balanta, amigo de José Luis y hermano de Ana Ruth y Julieth. Según las versiones recaudadas, habría lanzado un objeto hacia los uniformados antes de huir. Los policías lo persiguieron hasta interceptarlo en una calle inclinada del sector. Aunque ya estaba esposado y reducido, presuntamente recibió puños, patadas y varias descargas eléctricas, según los testimonios y videos recopilados. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) hasta la Estación de Policía de Cazucá.

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Tres descargas más dentro de la estación

Las presuntas agresiones no habrían terminado en Caracolí. Una vez dentro de la estación, Donovan fue dejado en el suelo, todavía esposado y parcialmente semidesnudo. Allí, otro uniformado le habría propinado una patada. La investigación señala que el mismo patrullero que utilizó el Taser durante la intervención en la calle habría accionado nuevamente el dispositivo en tres oportunidades dentro de la estación. Durante la tercera descarga, el mayor que estaba al mando habría intervenido para apartarlo.

Este episodio también ha sido objeto de seguimiento del concejal Jairo Avellaneda, quien ha llamado la atención sobre las presuntas descargas eléctricas aplicadas cuando Balanta ya se encontraba bajo custodia policial. Otro de los aspectos sobre los que ha hecho seguimiento el concejal es la presunta demora en la atención médica. Según la reconstrucción investigativa, Donovan permaneció cerca de 20 minutos en la estación mientras manifestaba dolor en el pecho, dificultades respiratorias y pedía ayuda.

Un ciudadano detenido en el mismo procedimiento también habría alertado a los policías sobre su estado. Sin embargo, las solicitudes no fueron atendidas oportunamente. Solo después de que Balanta perdió el conocimiento fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha.

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La muerte de Donovan Balanta

La víctima ingresó al centro asistencial hacia las 3:55 de la tarde, con respiración agónica. Los médicos lograron reanimarlo inicialmente, pero sufrió un nuevo paro cardíaco y falleció a las 7:40 de la noche. La necropsia documentó seis lesiones puntiformes con apariencia de quemadura, compatibles con el uso de un dispositivo Taser, además de golpes, lesiones musculares y hemorragias en estructuras cardíacas.

Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica y clasificó la manera probable de muerte como violenta, pendiente de determinación. Sin embargo, el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento. Tampoco se ha determinado cuáles de las descargas presuntamente aplicadas en Caracolí o dentro de la estación pudieron incidir específicamente en la muerte.

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Cinco policías bajo investigación

La información conocida por este diario identifica a cinco uniformados frente a quienes se proyectaban solicitudes de captura por homicidio agravado y tortura agravada. Entre las conductas investigadas figuran el uso reiterado del Taser, las patadas y golpes contra Donovan cuando estaba reducido, y la posible omisión de atención médica por parte de quienes tenían su custodia.

En particular, la investigación examina la actuación del mayor que comandaba la estación, quien habría presenciado las descargas dentro de las instalaciones y apartado al patrullero que utilizaba el dispositivo, pero presuntamente no dispuso de inmediato el traslado del joven a un hospital.

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Se espera que, durante las próximas audiencias judiciales, se conozcan nuevos detalles sobre las actuaciones de los uniformados, las pruebas recopiladas y las circunstancias que rodearon la muerte de Donovan Balanta. Será allí donde la justicia deberá evaluar las responsabilidades individuales de los policías señalados en la investigación.



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