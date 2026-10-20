 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Caso Donovan Balanta: "Estoy acostumbrado a matar negros", gritó policía el día del crimen

El Espectador conoció nuevos detalles de la investigación del ataque del joven en Ciudad Bolívar y su muerte en Soacha. Balanta habría recibido descargas eléctricas incluso dentro de una estación de Policía, donde permaneció cerca de 20 minutos pidiendo atención médica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha.
Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha.
Foto: Archivo Particular

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Donovan Balanta Paz habría recibido golpes y múltiples descargas de una pistola Taser cuando estaba esposado, tanto en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, como dentro de la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha. Allí, según la investigación, permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, sin recibir atención médica oportuna.

El Espectador conoció información especial de la investigación que reconstruye lo ocurrido el 20 de septiembre de 2026 e identifica a tres patrulleros de la Policía, de…

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogota

caso Donovan Balanta

Caso Donovan Balanta: tres Taser incautados y una prueba clave contra un policía

Cinco policías capturados por la muerte de Donovan Balanta: los detalles que destapa la investigación

Cinco policías capturados por la muerte de Donovan Balanta: nuevos y graves detalles del caso

Donovan Balanta exclusiva

Donovan hoy

exclusiva Donovan Balanta

Muerte de Donovan Balanta

Muerte de Donovan Balanta: cinco policías en la mira y graves hallazgos sobre el uso del Taser

Muerte de Donovan Balanta: investigan a cinco policías por golpes y descargas de Taser

Muerte de Donovan Balanta: la prueba del Taser que comprometería a uno de los policías

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Premium Suscriptores

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Prophet Malachi(3htv5)Hace 1 hora
    ¿Y este periódico no tenía otra foto del joven asesinado?
  • Francisco(i5uhz)Hace 19 horas
    Cuales son los criterios de reclutamiento en la policía ? Ser racista aumenta tus oportunidades de ser admitido? Sin lugar a dudas hay graves disfuncionamientos al interior mismo de la institución. Los hechos que llevan a la muerte de este ciudadano, Donovan Balanta, no tienen justificación alguna.
  • Agtescribe(75000)Hace 23 horas
    Qué vergüenza. Ese es el ejemplo que da la Casa de Nariño con su belicosidad y violencia.
  • Álamo(88990)20 de octubre de 2026 – 21:29
    ¡Pistola al cinto! Y bolsas blancas para el video… Lo demás de seguro estará consignado en el estatuto antiterrorista. Ya sabemos cuál es el ‘lugar’ de las víctimas.
  • Angel(8gcm3)20 de octubre de 2026 – 20:08
    Bienvenidos a la patria milagro, ahora lo peor está por venir.
  • gustavo(6016)20 de octubre de 2026 – 19:19
    FIRMES POR LA PATRIA ESO ES LO QUE NOS ESPERA.
  • Juan(cnp52)20 de octubre de 2026 – 17:59
    6402+2
  • Héctor(15733)20 de octubre de 2026 – 17:20
    Terrible.
  • Felipe(dw15k)20 de octubre de 2026 – 12:56
    De no ser por los disturbios tras el asesinato de Javier Ordóñez en 2020, muy probablemente el crimen habría pasado de agache y también este. Ojalá que la actitud belicosa, arribista y señaladora de este gobierno hacia sus detractores, no envíe mensajes a las fuerzas armadas de poder ensañarse con civiles impunemente.
  • Dolly(ek3ph)20 de octubre de 2026 – 09:36
    No demora De la espriella Lawyers en defender los uniformados!!!
  • Jairitoco(24834)20 de octubre de 2026 – 08:43
    Los Policías son muy sensibles a las directrices del gobierno, durante Gbno Petro no hubo tanto abuso, este Abelardo lleva 2 meses y los abusos policiales se ven y se leen con mucha frecuencia. Analicemos este caso una discusión de unos vecinos, de palabras tal vez insultos, intervienen los policias de Cazucá y entre todos lo reducen, lo agreden, lo torturan con taiser….inicia porque lo llaman guerrillero negro del Chocó. O sea para agredir moralment a a persona basta con llamarlo guerrilero
  • TL(64374)20 de octubre de 2026 – 08:32
    Que se haga justicia para Donovan Balanta y su familia.
  • Marco(t2vy2)20 de octubre de 2026 – 08:09
    Sé que no es lo mismo, y que está bajo investigación, pero si en este solo caso (que es de la policía, eso está claro) vemos cómo los encargados de la estación pasan por alto el abuso y se demoran en trasladar a la persona herida, ¿cómo será el mismo encubrimiento entre colegas que se da entre militares por ejecuciones extrajudiciales? Y viendo casos como este, vienen a aplaudir, en otras noticias, el saboteo a la JEP.
  • AYLIN PATRICIA(5o447)20 de octubre de 2026 – 08:04
    Con el debido proxeso, a los policías involucrados qué les caiga el peso de la ley.
  • Diana cp(85842)20 de octubre de 2026 – 07:56
    Hombre terrible caso y que si cometieron delitos pues que paguen por ello pero parece que lo que les importa es atacar a la institución de la Policía y en estas instituciones nunca falta quien la embarre por eso es un error personal no de la institución
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido