Caso Donovan Balanta: "Estoy acostumbrado a matar negros", gritó policía el día del crimen

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Donovan Balanta Paz habría recibido golpes y múltiples descargas de una pistola Taser cuando estaba esposado, tanto en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, como dentro de la Estación de Policía de Cazucá, en Soacha. Allí, según la investigación, permaneció aproximadamente 20 minutos con dificultades para respirar y dolor en el pecho, sin recibir atención médica oportuna.
El Espectador conoció información especial de la investigación que reconstruye lo ocurrido el 20 de septiembre de 2026 e identifica a tres patrulleros de la Policía, de 22, 23 y 27 años; un subintendente de 41, y un mayor, de 38, todos adscritos a la Estación de Policía de Cazucá, a quienes la Fiscalía les imputará cargos ante un juez de garantías por homicidio agravado y tortura.
En particular, la investigación señala a un patrullero, de 27 años, como el autor del crimen; a los otros dos, por agredir a la víctima, y al subintendente y al mayor por omisión. En el caso del mayor, que comandaba la estación, se le señala de haber presenciado las descargas dentro de las instalaciones y pese a haber apartado al patrullero que utilizaba el dispositivo eléctrico, presuntamente no dispuso el traslado de inmediato del joven a un hospital.
Riña previa al crimen
El caso comenzó hacia las 2:15 de la tarde del 20 de septiembre, cuando Elisair Guerrero, José Luis Guerrero, Ana Ruth Tovar Paz y Julieth Balanta compartían frente a una vivienda del barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. Una discusión con una vecina llamó la atención de una patrulla de la Estación de Policía de Cazucá, integrada por dos uniformados, que recorría la zona.
Según los testimonios recopilados por los investigadores, uno de los uniformados habría lanzado expresiones racistas contra los presentes. Cuando Elisair Guerrero le reclamó respeto, sus familiares decidieron ingresarlo a la vivienda para evitar una confrontación. Sin embargo, el uniformado presuntamente lo amenazó con una frase que quedó consignada en la investigación: “Le voy a pegar dos tiros. Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”.
Diez minutos después llegaron más patrullas, luego de que el mismo policía solicitara apoyo por una supuesta riña. La tensión aumentó cuando los uniformados movieron la motocicleta de José Luis Guerrero. Al preguntarles por qué lo hacían, le exigieron los documentos del vehículo y varios policías lo rodearon. De acuerdo con el expediente, uno de los patrulleros le habría aplicado tres descargas de Taser en la espalda, provocando su caída y posterior detención.
En medio del procedimiento apareció Donovan Balanta, amigo de José Luis y hermano de Ana Ruth y Julieth. Según las versiones recaudadas, habría lanzado un objeto hacia los uniformados antes de huir. Los policías lo persiguieron hasta interceptarlo en una calle inclinada del sector. Aunque ya estaba esposado y reducido, presuntamente recibió puños, patadas y varias descargas eléctricas, según los testimonios y videos recopilados. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) hasta la Estación de Policía de Cazucá.
Lea más: ONU exige esclarecer la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial
Tres descargas más dentro de la estación
Las presuntas agresiones no habrían terminado en Caracolí. Una vez dentro de la estación, Donovan fue dejado en el suelo, todavía esposado y parcialmente semidesnudo. Allí, otro uniformado le habría propinado una patada. La investigación señala que el mismo patrullero que utilizó el Taser durante la intervención en la calle habría accionado nuevamente el dispositivo en tres oportunidades dentro de la estación. Durante la tercera descarga, el mayor que estaba al mando habría intervenido para apartarlo.
Este episodio también ha sido objeto de seguimiento del concejal Jairo Avellaneda, quien ha llamado la atención sobre las presuntas descargas eléctricas aplicadas cuando Balanta ya se encontraba bajo custodia policial. Otro de los aspectos sobre los que ha hecho seguimiento el concejal es la presunta demora en la atención médica. Según la reconstrucción investigativa, Donovan permaneció cerca de 20 minutos en la estación mientras manifestaba dolor en el pecho, dificultades respiratorias y pedía ayuda.
Un ciudadano detenido en el mismo procedimiento también habría alertado a los policías sobre su estado. Sin embargo, las solicitudes no fueron atendidas oportunamente. Solo después de que Balanta perdió el conocimiento fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha.
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La muerte de Donovan Balanta
La víctima ingresó al centro asistencial hacia las 3:55 de la tarde, con respiración agónica. Los médicos lograron reanimarlo inicialmente, pero sufrió un nuevo paro cardíaco y falleció a las 7:40 de la noche. La necropsia documentó seis lesiones puntiformes con apariencia de quemadura, compatibles con el uso de un dispositivo Taser, además de golpes, lesiones musculares y hemorragias en estructuras cardíacas.
Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica y clasificó la manera probable de muerte como violenta, pendiente de determinación. Sin embargo, el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento. Tampoco se ha determinado cuáles de las descargas presuntamente aplicadas en Caracolí o dentro de la estación pudieron incidir específicamente en la muerte.
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Cinco policías bajo investigación
La información conocida por este diario identifica a cinco uniformados frente a quienes se proyectaban solicitudes de captura por homicidio agravado y tortura agravada. Entre las conductas investigadas figuran el uso reiterado del Taser, las patadas y golpes contra Donovan cuando estaba reducido, y la posible omisión de atención médica por parte de quienes tenían su custodia.
En particular, la investigación examina la actuación del mayor que comandaba la estación, quien habría presenciado las descargas dentro de las instalaciones y apartado al patrullero que utilizaba el dispositivo, pero presuntamente no dispuso de inmediato el traslado del joven a un hospital.
Se espera que, durante las próximas audiencias judiciales, se conozcan nuevos detalles sobre las actuaciones de los uniformados, las pruebas recopiladas y las circunstancias que rodearon la muerte de Donovan Balanta. Será allí donde la justicia deberá evaluar las responsabilidades individuales de los policías señalados en la investigación.
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Prophet Malachi(3htv5)•Hace 1 hora¿Y este periódico no tenía otra foto del joven asesinado?
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Francisco(i5uhz)•Hace 19 horasCuales son los criterios de reclutamiento en la policía ? Ser racista aumenta tus oportunidades de ser admitido? Sin lugar a dudas hay graves disfuncionamientos al interior mismo de la institución. Los hechos que llevan a la muerte de este ciudadano, Donovan Balanta, no tienen justificación alguna.
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Agtescribe(75000)•Hace 23 horasQué vergüenza. Ese es el ejemplo que da la Casa de Nariño con su belicosidad y violencia.
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Álamo(88990)•20 de octubre de 2026 – 21:29¡Pistola al cinto! Y bolsas blancas para el video… Lo demás de seguro estará consignado en el estatuto antiterrorista. Ya sabemos cuál es el ‘lugar’ de las víctimas.
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Angel(8gcm3)•20 de octubre de 2026 – 20:08Bienvenidos a la patria milagro, ahora lo peor está por venir.
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gustavo(6016)•20 de octubre de 2026 – 19:19FIRMES POR LA PATRIA ESO ES LO QUE NOS ESPERA.
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Juan(cnp52)•20 de octubre de 2026 – 17:596402+2
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Héctor(15733)•20 de octubre de 2026 – 17:20Terrible.
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Felipe(dw15k)•20 de octubre de 2026 – 12:56De no ser por los disturbios tras el asesinato de Javier Ordóñez en 2020, muy probablemente el crimen habría pasado de agache y también este. Ojalá que la actitud belicosa, arribista y señaladora de este gobierno hacia sus detractores, no envíe mensajes a las fuerzas armadas de poder ensañarse con civiles impunemente.
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Dolly(ek3ph)•20 de octubre de 2026 – 09:36No demora De la espriella Lawyers en defender los uniformados!!!
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Jairitoco(24834)•20 de octubre de 2026 – 08:43Los Policías son muy sensibles a las directrices del gobierno, durante Gbno Petro no hubo tanto abuso, este Abelardo lleva 2 meses y los abusos policiales se ven y se leen con mucha frecuencia. Analicemos este caso una discusión de unos vecinos, de palabras tal vez insultos, intervienen los policias de Cazucá y entre todos lo reducen, lo agreden, lo torturan con taiser….inicia porque lo llaman guerrillero negro del Chocó. O sea para agredir moralment a a persona basta con llamarlo guerrilero
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TL(64374)•20 de octubre de 2026 – 08:32Que se haga justicia para Donovan Balanta y su familia.
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Marco(t2vy2)•20 de octubre de 2026 – 08:09Sé que no es lo mismo, y que está bajo investigación, pero si en este solo caso (que es de la policía, eso está claro) vemos cómo los encargados de la estación pasan por alto el abuso y se demoran en trasladar a la persona herida, ¿cómo será el mismo encubrimiento entre colegas que se da entre militares por ejecuciones extrajudiciales? Y viendo casos como este, vienen a aplaudir, en otras noticias, el saboteo a la JEP.
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HaroldFer(32718)•20 de octubre de 2026 – 08:28Todos estos oscuros personajes se tapan con la misma cobija, las estaciones de policía son antros y guaridas de ratas con uniforme.
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Daniel Andrés(51654)•20 de octubre de 2026 – 08:20De acuerdo con su pregunta.
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AYLIN PATRICIA(5o447)•20 de octubre de 2026 – 08:04Con el debido proxeso, a los policías involucrados qué les caiga el peso de la ley.
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Diana cp(85842)•20 de octubre de 2026 – 07:56Hombre terrible caso y que si cometieron delitos pues que paguen por ello pero parece que lo que les importa es atacar a la institución de la Policía y en estas instituciones nunca falta quien la embarre por eso es un error personal no de la institución
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Juan(t9zzc)•20 de octubre de 2026 – 09:41Deje de decir estupideces. La institución no existe sin las personas que la conforman y en Colombia resulta que lampolivia y el ejército están llenos de criminales.
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Eduardo(52171)•20 de octubre de 2026 – 09:21Mejor no pasar por ingenuo. El actuar es contagioso, se les entrena en el odio al delincuente y esto se extiende a la sociedad. Terminan sintiéndose poderosos. Y luego se dan cuenta que eso es "rentable".
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Marco(t2vy2)•20 de octubre de 2026 – 08:12Instituciones cuyos efectivos, entre colegas, lanzan gritos racistas sin que haya, cuando menos, un llamado a la serenidad. Por favor, no digan que los policías matan civiles en nuestro país, que ya están desatados de nuevo frente al Museo Nacional.
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H. Callejas(4167)•20 de octubre de 2026 – 08:11Hace unos años cometiron 6.402 "errorcitos", llamados falsos positivos que no son nada mas que asesinatos.
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