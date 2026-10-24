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Caso Donovan Balanta: denuncian amenazas contra testigos y vecinos de Caracolí

Fuentes cercanas a la investigación advierten que varios testigos de los hechos, que antecedieron a la muerte de Donovan Balanta, estarían recibiendo amenazas de muerte. Algunos habitantes habrían abandonado el barrio por temor a represalias, mientras avanza el proceso contra cuatro policías.

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Redacción Bogotá
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La investigación por la muerte del líder comunitario avanza en medio de nuevas denuncias. La audiencia contra cuatro policías seguirá el 26 de octubre.
Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha.
Foto: Archivo Particular

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A poco más de un mes de la muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida el pasado 20 de septiembre tras un procedimiento policial en Caracolí, en límites entre Bogotá y Soacha, el caso adquiere una nueva dimensión. Algunos testigos del procedimiento oficial estarían recibiendo amenazas de muerte y varias personas habrían tenido que abandonar el barrio por temor a represalias.

Así lo conoció El Espectador a través de fuentes cercanas a la investigación, que señalaron que las intimidaciones se estarían presentando en medio de tensiones entre algunas de las familias involucradas en los hechos. Por ahora, no se ha establecido quiénes estarían detrás de estas amenazas ni si tienen como propósito interferir en el proceso judicial.

No obstante, la situación genera preocupación por la seguridad de quienes presenciaron lo ocurrido y podrían aportar información para esclarecer la muerte del líder comunitario afrodescendiente, de 34 años. En medio de este panorama, la audiencia en la que se estudia la solicitud de medida de aseguramiento contra los cuatro policías investigados fue aplazada y continuará el lunes 26 de octubre, en horas de la mañana. Durante la diligencia se espera que avance el debate sobre la situación jurídica de los uniformados.

¿Qué se investiga sobre la muerte de Donovan Balanta?

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos comenzaron durante una intervención policial por una riña en Caracolí. Según los testimonios recopilados, uno de los uniformados habría lanzado expresiones racistas contra algunas de las personas presentes. En medio del procedimiento, Donovan habría arrojado un objeto hacia los policías e intentado huir. Sin embargo, fue alcanzado, reducido y esposado.

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La investigación señala que, pese a encontrarse bajo custodia policial, habría recibido golpes y múltiples descargas de un dispositivo Taser. Las presuntas agresiones continuaron dentro de la Estación de Policía de Cazucá, donde un patrullero habría accionado nuevamente el dispositivo en tres oportunidades mientras Balanta permanecía esposado.

El ente acusador también sostuvo que el hombre permaneció cerca de 20 minutos en la estación con dificultades para respirar y dolor en el pecho, antes de ser trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

La necropsia documentó lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica y otras afectaciones físicas. Medicina Legal consignó como presunta causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al dispositivo, aunque el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.

Cuatro policías imputados por homicidio y tortura

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los patrulleros Jonathan Giraldo y Santiago Vargas, al subintendente Henar Tapiero y al mayor Roque Correa los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. A Giraldo y Correa también les atribuyó falsedad ideológica en documento público por presuntas inconsistencias en los registros oficiales del procedimiento. Los cuatro uniformados se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.

Entre las pruebas que forman parte de la investigación se encuentran testimonios y registros audiovisuales que, según la Fiscalía, permitirían reconstruir lo ocurrido tanto en Caracolí como dentro de la estación policial. Sin embargo, el contenido completo de estos registros no se ha hecho público.

Mientras avanza el proceso judicial, las presuntas amenazas contra testigos y vecinos de Caracolí abren una preocupación adicional: garantizar que quienes conocen detalles de lo ocurrido puedan contribuir al esclarecimiento del caso sin temor a represalias.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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