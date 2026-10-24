Niños Emberá, sin atención psicosocial, por bloqueo indígena: Distrito denuncia agresiones

La atención de niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá en Bogotá enfrenta dificultades por los bloqueos que, según denunció la Secretaría Distrital de Integración Social, mantienen algunos voceros en las Unidades de Protección Integral (UPI) La Florida y La Rioja. La entidad aseguró que las restricciones han impedido el ingreso de sus equipos técnicos, provocado la suspensión de servicios dirigidos a esta población, en especial, a los niños.

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De acuerdo con la administración distrital, la situación comenzó hace tres meses en La Florida y luego se extendió a La Rioja, donde se reportan hechos similares desde el 19 de agosto. Durante este periodo, el Distrito también denunció agresiones contra el personal encargado de prestar los servicios.

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“Desde la Administración Distrital rechazamos tajantemente el bloqueo que se viene presentando tanto en UPI La Florida como en UPI La Rioja para la atención de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá por parte de algunos voceros que están condicionando esta atención a intereses particulares”, señaló la entidad.

Integración Social sostuvo que estas restricciones han afectado no solo la atención de los menores, sino también el trabajo de prevención de violencias en el entorno familiar y las acciones de acompañamiento a la comunidad.

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Jardines infantiles y atención a víctimas, entre los servicios suspendidos

Una de las principales consecuencias de la situación es la interrupción de los jardines infantiles y del programa Atrapasueños, dirigido a niños, niñas y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado. Este último servicio brinda acompañamiento psicosocial y contribuye a los procesos de reparación integral de los menores. Sin embargo, la Secretaría aseguró que actualmente no puede operar en los espacios afectados.

“Como consecuencia, no ha sido posible prestar servicios como los jardines infantiles y Atrapasueños, que brinda atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado y aportar cabalmente a su reparación integral”, explicó Integración Social en un comunicado.

Las dificultades también han limitado otras intervenciones de los equipos distritales, entre ellas la activación de rutas de atención frente a violencias basadas en género, la mediación de conflictos y las actividades de prevención de riesgos relacionados con la convivencia y la higiene. La entidad advirtió que la imposibilidad de ingresar a estos espacios afecta la continuidad de los servicios y dificulta la atención de situaciones que requieren acompañamiento institucional.

Distrito pide levantar los bloqueos y denuncia agresiones

Ante las restricciones y los presuntos hechos de agresión contra funcionarios, la administración distrital informó que puso la situación en conocimiento de las entidades que conforman el Ministerio Público el pasado 27 de agosto de 2026. Integración Social también cuestionó que, según su denuncia, algunos voceros estén condicionando el acceso de los equipos a exigencias particulares. Por ello, pidió a las familias Emberá y a sus representantes permitir el restablecimiento de la atención.

“La administración distrital recuerda que, conforme al artículo 44 de la Constitución Política, los derechos de las niñas y los niños prevalecen sobre los de los demás y no pueden estar sujetos a negociación”, insistió la Secretaría. La entidad reiteró que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier desacuerdo y solicitó que se garantice el ingreso del personal encargado de los servicios sociales.

Por ahora, no se ha informado una fecha para la reanudación de las actividades suspendidas. El Distrito insiste en que levantar las restricciones es necesario para recuperar la atención de los niños, niñas y adolescentes Emberá.

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