Caso Valentina Trespalacios: avanza la conclusión del juicio contra John Poulos

Tras los alegatos de conclusión se conocerá la decisión del juez acerca de la culpabilidad del norteamericano John Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios, además del agravante de ocultar su cuerpo intencionalmente para evadir su responsabilidad del delito. El fallo, que debía conocerse en abril, será expuesto este martes 4 de junio, finalizada la audiencia que dará por terminado el juicio que se desarrolla en medio de dos semanas de feminicidios en Bogotá y Cundinamarca.

Un año y cuatro meses después del feminicidio que sacudió al país a inicios de 2023, termina el juicio contra el ciudadano norteamericano John Poulos. Desde las 9:00 a.m. se lleva a cabo en Bogotá la etapa de alegatos de conclusión del juicio, en la que las partes entregan las conclusiones finales de cada una de las exposiciones que se hicieron en las diferentes audiencias del proceso.

Este punto del juicio llega a pocos meses de que Poulos cambiase su versión de los hechos en audiencias pasadas, reconociendo que sí asesinó a Valentina pero “accidentalmente”, mientras sostenían relaciones sexuales. En esta versión, revisada por la Fiscalía y el tribunal, el acusado señaló que se había dado cuenta de la muerte de Trespalacios cuando “ya era tarde”, y luego, ocultó el cuerpo de la joven de 21 años por temor de ir a una cárcel colombiana.

La etapa de alegatos se aplazó debido a que el tribunal resolvía un nuevo recurso de apelación que usó la defensa del acusado para incluir nuevos testimonios que negó el juez en pasadas diligencias. Finalmente, este martes se dio inicio a las conclusiones.

La audiencia de conclusiones

En la primera parte de la presentación, la defensa de las víctimas concluyó que había demostrado ampliamente la culpabilidad de Poulos por los delitos de feminicidio agravado en concurso con ocultamiento de material probatorio. El abogado del norteamericano expuso nuevamente la tesis de que, por el contrario, las pruebas no son suficientes para catalogar este feminicidio en tal grado de delito, sino como un homicidio culposo.

El equipo de abogados de Miguel Ángel del Río, defensor de la familia de Valentina, hizo el trazado de las pruebas expuestas; los testimonios de los allegados de la DJ y demás material con el que argumentaron la tesis de que el crimen fue un feminicidio premeditado.

“En este juicio, la defensa no demostró que Poulos actuó culposamente; no probó que Poulos desarrolló conductas imprudentes o faltas de pericia a través de las cuales se advirtiera un nexo causal con un resultado fatal. La defensa no probó la inexistencia del delito de feminicidio en un estándar de probabilidad”, señaló uno de los abogados de las víctimas.

Al tomar la palabra, el abogado de Poulos, John Freddy Espíndola, argumentó que las conclusiones de la Fiscalía no fueron demostradas a cabalidad e insistió en que el delito que cometió Poulos no fue un feminicidio. “El juez acusó por el delito de feminicidio por dos circunstancias de violencia: la violencia psicológica (nunca habló de violencia física), y la violencia económica, que no está demostrado. No se demostró ese monopolio o manejo de la economía en contra de su novia Valentina Trespalacios. Por el contrario, quedó claro que ella no necesitaba de ningún hombre para poderse realizar como mujer”

El jurista incluso habló de “sadomasoquismo”, refiriéndose a la versión de John Poulos en la que, supuestamente, la joven murió por ahorcamiento durante el acto sexual. “Es un acto de ocultación o es voluntario, ¿dónde está la opresión si previamente se ha acordado este tipo de prácticas?”, señaló el abogado.

Finalmente, el legista mostró su carta principal y pidió al juez considerar “absolver” de feminicidio al acusado e imputarle homicidio culposo, una intención totalmente contraria a la que solicita la familia y equipo de víctimas, quienes piden una pena ejemplar que roce la máxima, por los delitos mencionados. En pocas horas se conocerá el fallo del juez y la fecha en la que se dictará la esperada condena por este feminicidio.

