Centros de acopio oficiales de Bogotá dejarán de recibir ayudas este 17 de agosto

Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá ha enviado 1.800 toneladas de ayudas humanitarias a las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Las donaciones, recibidas en puntos de acopio de la Alcaldía Mayor y la Cruz Roja, han sido trasladadas a municipios como Pereira, Quibdó, Cali, Buenaventura, Armenia y Manizales.

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La cifra fue reportada con corte a las 7:30 p. m. del domingo 16 de agosto. Tras varios días de recepción y una masiva movilización de donaciones, las entidades anunciaron el cierre temporal de seis puntos de acopio desde este lunes festivo 17 de agosto, a las 12:00 del mediodía, debido a labores de alistamiento.

Los puntos que suspenderán la recepción son:

La sede administrativa de la Cruz Roja

El Palacio de los Deportes

Sede de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Punto de Usaquén

Centro Comercial Unicentro

Estadio El Campín.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que Bogotá entra ahora en una nueva etapa de apoyo, enfocada principalmente en la reconstrucción de las zonas afectadas. Según el mandatario, la ciudad dispondrá de sus capacidades legales para contribuir en asuntos como vivienda, patrimonio cultural y redes de servicios públicos.

Galán también pidió a quienes quieran continuar ayudando que canalicen sus donaciones a través de la Cruz Roja Colombiana. “El esfuerzo no acaba acá: la reconstrucción apenas comienza”, afirmó.

La Alcaldía señaló que en los próximos días informará nuevas medidas y mecanismos mediante los cuales Bogotá apoyará la reconstrucción de los municipios más afectados por la emergencia.

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