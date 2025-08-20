Chasis de siete máquinas extintoras para Bogotá por fin llegaron al país

Insumos como 7 bombas de extinción, 7 tanques de agua, 35 persianas y puertas, válvulas, láminas, cinturones, luces y sillas, compartimientos, tanque de polipropileno, manómetros, láminas antideslizantes, entre otros, permanecen desde 2023 a la espera de los siete chasis. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que los siete chasises, estructura principal para siete nuevas máquinas extintoras, llegaron este 19 de agosto a Cartagena, provenientes del Puerto de Miami, Florida (Estados Unidos).

“La Unión Temporal Extintor 4X4, está a la espera de que la Naviera adelante las gestiones administrativas. Una vez cumplido este proceso de desembarque, iniciará el desplazamiento hacia la ciudad de Bogotá, donde se llevarán a cabo las labores de ensamblaje y demás actividades que concluyan con la entrega a satisfacción de las máquinas”, sentenció Bomberos.

Una larga espera

La adquisición de las siete máquinas extintoras no debía durar más de 15 meses y debía haberse concretado el pasado 28 de febrero de 2024, según el objeto de contrato 588, suscrito en diciembre de 2022 entre la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Unión Temporal Extintor 4X4.

Sin embargo, se le han sumado una serie de capítulos de incumplimientos, retrasos y la incertidumbre alrededor de $6.643 millones del pago del anticipo, de un contrato por un monto total de $14.336 millones. Desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024 el contrato reportó cinco suspensiones, una de ellas por una inhabilidad sobreviviente (suscitada después de la firma del contrato) de la empresa 7M Group (que hace parte de la Unión Temporal) por sanciones y multas impuestas por incumplimientos en otros contratos.

“Estaban retrasados desde el primer plazo que debían entregar en marzo, luego septiembre y llegó diciembre sin máquinas de Bomberos y no se atrevió a imponer las sanciones. Eso debió hacerlo hace tiempo”, dijo la concejal liberal, María Victoria Vargas para El Espectador, sobre la directora de Bomberos, Paula Henao.

Recientemente, la Contraloría de Bogotá señaló que este 15 de agosto se vencería el nuevo plazo de prórroga del contrato y no fue sino cuatro días después que llegaron los chasises de las máquinas.

Ahora, una vez lleguen a Bogotá por vía terrestre, estas máquinas deben superar las pruebas técnicas y atravesar un proceso de capacitación del personal que las operará. Lo que pone en entredicho si finalmente este año por fin los Bomberos tendrán una flota renovada para atender emergencias. “Todo este proceso pendiente hace prácticamente imposible que el contratista cumpla con la entrega y puesta en operación en la fecha estipulada”, dijo la Contraloría.

La Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, indicó que ante el vencimiento del contrato, iniciará un proceso sancionatorio contra el contratista “buscando determinar si existe o no incumplimiento”.

