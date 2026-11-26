De acuerdo con la Policía, las cámaras de la aeronave permitieron ubicar al joven…

Una alerta por el hurto de una camioneta activó un operativo de la Policía en Kennedy y de un dispositivo aéreo utilizado para cercar el paso de este tipo de delincuentes. De hecho, gracias a este dispositivo, el vehículo fue ubicado en el barrio Mandalay, después de que el conductor chocara e intentara esconderse en el jardín de una vivienda ante el asedio del vehículo volador de las autoridades. Como resultado del operativo, un joven de 19 años fue capturado.

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Chocó una camioneta y se escondió en una casa: así fue la captura de ladrón en Kennedy

De acuerdo con la Policía, las cámaras de la aeronave permitieron ubicar al joven luego de que abandonara la camioneta, la cual fue recuperada durante el procedimiento. La captura ocurrió tras una alerta recibida por la central de radio mientras uniformados de la estación de Kennedy patrullaban el sector de Las Américas. La información preliminar indica que el vehículo se movilizó hasta Mandalay, donde terminó impactando contra un andén.

El teniente coronel Wilson González, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá, señaló que el joven habría intentado escapar después de la colisión. “Posterior a eso es capturado este joven de 19 años, por el presunto delito de hurto a vehículos.

Así fue el operativo en Mandalay

Según el reporte oficial, los policías iniciaron la búsqueda apenas recibieron la alerta y ubicaron la camioneta con el respaldo del Halcón. Al verse rodeado, el conductor habría abandonado el vehículo y buscado refugio en el jardín de una casa cercana.

Sin embargo, las imágenes tomadas desde el helicóptero permitieron orientar a las patrullas hasta el lugar donde se encontraba. El joven fue dejado a disposición de la autoridad judicial por el presunto delito de hurto, mientras el vehículo quedó recuperado.

Aunque el caso se conoció este miércoles, no es el primer operativo de este tipo en Kennedy durante los últimos meses. En septiembre, la Policía informó sobre la recuperación de otro vehículo que, según la denuncia, había sido robado mediante la modalidad de “halado” en el barrio Castilla. Ese procedimiento terminó en El Tintal con la captura de un hombre de 38 años.

Hurto de vehículos en Bogotá: las cifras que deja 2026

El caso ocurre en medio de una reducción reportada por el Distrito en el hurto de vehículos. En su balance de octubre, la Secretaría de Seguridad señaló que este delito disminuyó 9 % en comparación con el mismo periodo de 2025; el hurto de motocicletas, por su parte, bajó 6 %.

No obstante, las autoridades han insistido en que el riesgo se mantiene, especialmente cuando los vehículos permanecen estacionados en vía pública. Según ese mismo balance, siete de cada diez reportes de hurto de automotores corresponden a la modalidad de “halado”, es decir, cuando los delincuentes aprovechan que el carro queda parqueado para llevárselo.

En el último dato oficial disponible, con corte al 31 de octubre, la Policía reportó la recuperación de 891 vehículos que habían sido robados en Bogotá durante 2026. La cifra muestra la dimensión de un delito que, aun con una reducción frente al año anterior, sigue generando operativos diarios y alertas en distintas localidades.

La Policía recomendó a los conductores reforzar las medidas de seguridad al dejar sus vehículos estacionados y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso a la línea 123. En este caso, la alerta temprana y el seguimiento aéreo fueron determinantes para recuperar la camioneta, según el balance entregado por la institución.

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