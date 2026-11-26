Mientras el Distrito mantiene marzo de 2028 como la fecha de inicio de operación comercial de la Primera Línea del Metro, el espacio público que acompaña la obra no estaría terminado para entonces. Si bien el anuncio ya había sido efectuado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en esta oportunidad, Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, acotó y le puso una cifra a la noticia, aclarando que para ese momento se entregaría solo el 60 % de las intervenciones previstas en vías, andenes y zonas peatonales a lo largo del trazado.

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El anuncio pone una nueva dimensión a un frente que ya venía mostrando retrasos y le quita una parte de la felicidad a los bogotanos que esperan con ansias la obra más importante de la historia de la ciudad. En este sentido, a comienzos de noviembre, una revisión publicada por El Espectador indicó que las obras de malla vial y espacio público registraban un avance del 18 %, frente al 38 % programado, y que cerca de 20 unidades de ejecución requerían acciones inmediatas.

El espacio público del Metro tendría entregas pendientes

La declaración de Narváez, hecha en entrevista con Caracol Radio, plantea que cerca del 40 % del espacio público previsto para la Primera Línea seguiría pendiente al inicio de la operación comercial, proyectada para marzo de 2028. No obstante, la Empresa Metro, a través de su gerente, no detalló en esa entrevista cuáles componentes integrarían ese porcentaje restante ni la fecha prevista para su entrega, una información que no ha sido del todo clara desde que salieron a la luz los retrasos de este componente.

La diferencia es relevante porque la transformación urbana alrededor del viaducto no se limita a la estructura elevada, las estaciones y los trenes, ya que el proyecto contempla la recuperación de 1,3 millones de metros cuadrados de espacio público, la creación de cerca de 100.000 metros cuadrados nuevos y la rehabilitación de 11 parques.

Asimismo, el despliegue de una infraestructura como el viaducto en un corredor tan estrecho como la Av. Caracas, podría tener impactos urbanísticos negativos de acuerdo a la opinión de varios expertos. De ahí, que el trabajo de espacio público sea trascendental para mitigar estos posibles efectos.

Redes de servicios públicos, una de las principales dificultades

Uno de los obstáculos que ha afectado los trabajos de urbanismo es la dimensión de las redes de servicios públicos que deben trasladarse o renovarse. El alcalde Carlos Fernando Galán informó a mediados de noviembre que, durante la ejecución, se identificó que no serían 130 kilómetros de redes los que requerían intervención, como se calculó inicialmente, sino 320 kilómetros.

En la entrevista de este miércoles, Narváez señaló además que el traslado de esas redes se triplicó y podría sumar COP 123.000 millones adicionales al presupuesto original del proyecto.

La complejidad de ese trabajo explica parte del desfase, teniendo en cuenta que, antes de reconstruir un andén, una calzada o una plazoleta, deben resolverse intervenciones subterráneas de acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y gas. Sin embargo, el impacto no se queda bajo tierra, pues condiciona la entrega de los espacios que usarán peatones, ciclistas y quienes lleguen a las estaciones.

Un frente atrasado en la recta final de la obra

La advertencia sobre el espacio público se suma a otros asuntos que han puesto presión sobre el cronograma. El alcalde Galán reconoció retrasos asociados a la falta de personal, a las redes de servicios públicos y a dificultades de cimentación en la estación 16, ubicada en el sector de El Lago, cerca de la calle 72.

La Contraloría de Bogotá, además, había señalado un déficit de hasta 1.500 trabajadores en algunos frentes. En octubre, Galán pidió al concesionario Metro Línea 1 reforzar el personal dedicado a estaciones, espacio público y redes de comunicaciones.

La ejecución general de la obra no debe confundirse con el avance de cada uno de sus componentes. Mientras el viaducto y los sistemas ferroviarios han alcanzado hitos visibles, las obras urbanas que devolverán la continuidad a los barrios siguen siendo uno de los principales desafíos de la fase final.

El Metro también cambia el entorno de sus estaciones

La entrega del espacio público no solo está ligada a reparar lo intervenido por la obra. El Distrito proyecta que las áreas cercanas a las 16 estaciones se conviertan, con el tiempo, en sectores más caminables y conectados con servicios, comercio, vivienda, ciclorrutas y otros modos de transporte.

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El Decreto 229 de 2026 adoptó las llamadas Ondas Metropolitanas y 13 Áreas de Integración Multimodal alrededor de las estaciones de la Primera Línea. El instrumento busca orientar la renovación urbana y captar aportes de nuevos proyectos inmobiliarios para financiar espacio público y movilidad sostenible en esos sectores.

En paralelo, la Empresa Metro espera que la etapa de recuperación de vías, andenes y separadores permita aumentar el aprovechamiento de residuos de construcción. Hasta agosto, la obra había reutilizado cerca del 7,5 % de los residuos generados, frente a una meta cercana al 30 % antes de finalizar el contrato.

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Por ahora, la fecha de operación comercial se mantiene para marzo de 2028. La nueva precisión del gerente de la Empresa Metro deja claro que la apertura del sistema y la terminación total de las intervenciones urbanas a su alrededor no necesariamente ocurrirán al mismo tiempo.

Siga leyendo: Los atrasos en la primera línea del Metro que preocupan a Galán.

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