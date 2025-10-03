Choque Petro–Galán por cifras de homicidios:“fue el septiembre más seguro en años”

Carlos Fernando Galán, alcalde Bogotá (izq); Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De nueva cuenta, la red social X se convirtió en el escenario donde quedaron en evidencia las fricciones latentes entre el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, el motivo de disputa fue la situación de los homicidios en la capital del país.

Este delito de alto impacto ha sido uno de los que más esfuerzo le ha exigido a la nueva administración para reducir sus cifras. El año pasado, Bogotá alcanzó un antirrécord con 1.204 muertes violentas, la cifra más alta en los últimos 15 años.

Continúe leyendo en la sección: Cáncer en niños: aumentan los diagnósticos, pero retrocede la atención ¿qué hacer?.

Sin embargo, en 2025 los esfuerzos de las autoridades comienzan a reflejarse en una tendencia a la baja. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, septiembre fue el mes menos violento en dos décadas, con 81 homicidios, un 62 % menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 129 casos.

A pesar de esa mejora, el presidente Gustavo Petro afirmó durante la ceremonia de ascenso de 15.000 policías que Bogotá es la ciudad “en donde más se mata del país”. La declaración se la hizo al comandante de la Policía Metropolitana, general Giovanni Cristancho, presente en el evento.

“Bogotá es una prioridad, hermano, porque aquí, por volumen, es en donde más se mata en Colombia. Este no es un mensaje político, y el alcalde no me quiere, pero nuestra misión es que Bogotá disminuya el número de homicidios. Lo venía logrando durante décadas, pero ahora no”, señaló el jefe de Estado.

Ante la contundencia de la afirmación, el alcalde Galán respondió a través de la red social X. En su publicación, contradijo las palabras del presidente y destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad durante septiembre:

“No es cierto, presidente. Revise bien sus cifras. Bogotá no solo tiene una de las tasas de homicidio más bajas entre las ciudades capitales en lo corrido del año, sino que acabamos de tener el septiembre con menos homicidios desde 2003”.

Según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se han reportado 873 homicidios, frente a los 876 casos del mismo periodo en 2024.

A la espera de meses tradicionalmente críticos para este delito, como octubre y diciembre, Bogotá muestra una ligera reducción respecto a uno de sus peores años en materia de homicidios. No obstante, la lucha contra la violencia homicida sigue siendo intensa y deberá mantenerse con firmeza hasta el cierre del año.

No es cierto, presidente @petrogustavo. Revise bien sus cifras.

Bogotá no sólo tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año, sino que acabamos de tener el septiembre con menos homicidios desde 2003. https://t.co/yHODQuMiQg pic.twitter.com/aMSmjRFSkd — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 3, 2025

Información relacionada: Noche violenta en Bogotá: tres asesinatos opacan reducción de homicidios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.