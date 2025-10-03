Cáncer en niños: aumentan los diagnósticos, pero retrocede la atención ¿qué hacer?

Yudy Alejandra Camacho y su hija Luciana Reyes de 5 años con diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhan. La foto fue publicado con el permiso de su mamá. Foto: Cortesía

A sus 24 años, Yudy Alejandra Camacho no tenía en sus planes ser mamá y menos librar una batalla diaria contra un sistema de salud, que parece indiferente. A su hija, de cinco años, padece hace cuatro años una enfermedad similar al cáncer, muy rara para su edad.

Luciana Reyes cumplía un año. Tranquila y consentida, empezó alimentación complementaria, pero no la recibió bien. Su mamá continuó amamantándola y, aun así, vomitaba. “En los controles, la pediatra me dijo que el hígado y el bazo estaban extendidos. Al realizarle exámenes de sangre,...