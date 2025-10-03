Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cáncer en niños: aumentan los diagnósticos, pero retrocede la atención ¿qué hacer?

El cáncer infantil es la tercera causa de mortalidad en niños y niñas, menores de cinco años en Bogotá. Pese a ello, persisten las barreras de atención. El Distrito tiene un plan para evitar que esto se repita.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
03 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Yudy Alejandra Camacho y su hija Luciana Reyes de 5 años con diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhan. La foto fue publicado con el permiso de su mamá.
Yudy Alejandra Camacho y su hija Luciana Reyes de 5 años con diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhan. La foto fue publicado con el permiso de su mamá.
Foto: Cortesía

A sus 24 años, Yudy Alejandra Camacho no tenía en sus planes ser mamá y menos librar una batalla diaria contra un sistema de salud, que parece indiferente. A su hija, de cinco años, padece hace cuatro años una enfermedad similar al cáncer, muy rara para su edad.

Luciana Reyes cumplía un año. Tranquila y consentida, empezó alimentación complementaria, pero no la recibió bien. Su mamá continuó amamantándola y, aun así, vomitaba. “En los controles, la pediatra me dijo que el hígado y el bazo estaban extendidos. Al realizarle exámenes de sangre,...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Salud

Salud en Bogotá

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Secretaría de Salud Bogotá

Secretaría de Salud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.