Durante 2026 se registraron 1.489 reportes de violencia en entornos digitales. Bosa concentra 240; Suba, 191; Kennedy, 153, y Ciudad Bolívar, 130. En conjunto, las cuatro…

Ciberacoso, grooming, sextorsión y difusión de contenido íntimo sin consentimiento hacen parte de los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en internet. En Bogotá, las cifras conocidas durante un debate de control político en el Concejo volvieron a poner la lupa sobre la violencia en los entornos digitales y las dificultades para establecer su verdadera dimensión.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ciberacoso en Bogotá: compañeros de colegio estarían detrás del 76 % de los casos reportados

Durante 2026 se registraron 1.489 reportes de violencia en entornos digitales. Bosa concentra 240; Suba, 191; Kennedy, 153, y Ciudad Bolívar, 130. En conjunto, las cuatro localidades suman 714 registros, cerca del 48 % del total presentado. Las cifras fueron conocidas durante un debate citado por la concejal María Clara Name, al que diferentes entidades distritales llevaron información sobre los riesgos digitales que afectan a menores de edad.

Publicidad

Compañeros de colegio, entre los principales señalados

Uno de los datos que más llama la atención está relacionado con los presuntos agresores. Según la información expuesta, el 73,27 % corresponde a compañeros de las víctimas y otro 2,82 % a estudiantes de otros colegios. En conjunto, ambas categorías representan alrededor del 76 % de los registros clasificados bajo esta variable.

A esto se suma otro indicador presentado durante la discusión: un estudio nacional sobre violencia sexual digital en adolescentes entre 12 y 17 años encontró que el 21 % manifestó haber experimentado alguna forma de abuso o explotación sexual relacionada con el uso de tecnología.

No existe una cifra única sobre el fenómeno

Las estadísticas disponibles, sin embargo, provienen de fuentes y sistemas de registro diferentes. El Centro Cibernético Policial reportó 257 incidentes asociados con ciberacoso, grooming, difusión no consentida de contenido íntimo, sextorsión y explotación sexual de menores entre enero y agosto de 2026. Entre 2023 y 2025, esa dependencia registró más de 1.000 incidentes relacionados con estas conductas.

Estas cifras no son directamente equivalentes a los 1.489 reportes de violencia en entornos digitales mencionados durante el debate, pues corresponden a registros y categorías diferentes. Precisamente, uno de los vacíos identificados es la ausencia de una base consolidada que permita establecer cuántos niños y adolescentes han sido víctimas, cuáles modalidades son las más frecuentes y dónde ocurrieron los hechos. La información permanece distribuida entre diferentes entidades.

Alerta por imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial

A las modalidades tradicionales de violencia digital se suma el uso de inteligencia artificial generativa para manipular fotografías y producir contenido sexual falso. La Policía calificó como “alto” el riesgo asociado con la creación de este tipo de imágenes, una práctica que plantea nuevos retos para los colegios cuando el material involucra a estudiantes y comienza a circular por redes sociales o servicios de mensajería.

El fenómeno también obliga a revisar qué herramientas tienen docentes, directivos y familias para detectar estos contenidos y activar las rutas de atención. Durante 2026, la Secretaría Distrital de Seguridad realizó 14 actividades preventivas que alcanzaron a 1.055 niños y adolescentes.

¿Cómo se atienden los casos?

Otro de los vacíos señalados está en la atención institucional. De acuerdo con la información presentada, no existe una ruta independiente diseñada exclusivamente para delitos sexuales cometidos en entornos digitales. Ante estas situaciones se activa la ruta establecida para casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En el Concejo también se planteó la necesidad de fortalecer la coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de establecer lineamientos frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial en los colegios.

En ese contexto fue radicado un proyecto de acuerdo que plantea medidas de prevención y formación sobre inteligencia artificial generativa en instituciones educativas. La discusión continuará en el Concejo, mientras uno de los principales retos sigue siendo consolidar la información disponible para establecer con mayor precisión el alcance de la violencia digital contra menores en Bogotá.

Lea más: Clima para BTS en Bogotá: ¿lloverá en los conciertos del 2 y 3 de octubre?