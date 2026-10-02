En este sentido el clima para BTS en Bogotá tendrá una mayor posibilidad de lluvia durante el día del sábado 3 de octubre, aunque el riesgo de precipitaciones bajaría en las noches de ambos…

Todo está listo para uno de los conciertos más esperados de Bogotá. La banda de Corea del Sur, BTS, hará dos presentaciones en el estadio El Campín, por lo cual, sus miles de fanáticos se preparan para asistir al recital. Uno de los factores a tener en cuenta para el concierto, sobre todo para una ciudad como Bogotá, es el de las condiciones meteorológicas.

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Clima para BTS en Bogotá: ¿lloverá en los conciertos del 2 y 3 de octubre?

En este sentido el clima para BTS en Bogotá tendrá una mayor posibilidad de lluvia durante el día del sábado 3 de octubre, aunque el riesgo de precipitaciones bajaría en las noches de ambos conciertos. Los pronósticos prevén temperaturas de hasta 20 °C en la tarde del viernes y un descenso hasta los 10 °C al finalizar la segunda presentación.

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BTS se presentará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La organización habilitará el ingreso VIP desde las 3:00 p. m., abrirá las puertas para el público general a las 4:30 p. m. y comenzará cada espectáculo a las 8:00 p. m.

Por lo tanto, las condiciones durante la tarde también serán relevantes para quienes deban permanecer varias horas en las filas y los filtros de seguridad. Además, debido a que las sombrillas están entre los objetos prohibidos, la recomendación es llevar una prenda impermeable, calzado adecuado para la lluvia y una chaqueta para la salida.

Clima para BTS en Bogotá durante el concierto del viernes 2

El reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático señala que la madrugada y la mañana del viernes tendrán cielo parcialmente nublado, predominio de tiempo seco y una temperatura mínima estimada de 9 °C. Para la tarde, el pronóstico de AccuWeather anticipa una temperatura cercana a los 20 °C, nubosidad del 97 % y una probabilidad de precipitación del 25 %. De esta manera, el panorama previsto para las horas de ingreso al estadio es mayoritariamente nublado, pero con una posibilidad de lluvia relativamente baja.

Durante el espectáculo, la temperatura podría descender hasta los 13 °C. La probabilidad de precipitación se mantendría en el 25 %, aunque el reporte no proyecta acumulación de agua para esas horas.

El sábado tendrá mayor posibilidad de lluvia durante el día

El panorama cambia para la segunda fecha. Durante el sábado 3 de octubre se estima una probabilidad de lluvia del 80 %, con aproximadamente 0,5 milímetros acumulados y cerca de una hora y media de precipitaciones. El reporte describe una jornada nublada con algunos chubascos breves y establece en 16 % la posibilidad de tormentas eléctricas. En consecuencia, quienes lleguen desde las primeras horas de la tarde podrían encontrar lluvia durante los desplazamientos, las filas o el ingreso a El Campín.

Sin embargo, la probabilidad de precipitación disminuiría al 25 % durante la noche, cuando se desarrollará el concierto. Para ese periodo no se prevé acumulación de lluvia y la temperatura podría bajar hasta los 10 °C. Las previsiones meteorológicas pueden cambiar durante el día y las lluvias pueden presentarse de manera localizada. El Sistema de Alerta Bogotá permite consultar las condiciones en tiempo real y revisar el mapa de precipitaciones antes de desplazarse hacia el estadio.

¿Qué llevar si puede llover durante los conciertos?

Las autoridades y la organización recomendaron revisar las condiciones meteorológicas antes de salir, usar calzado cómodo y llevar ropa para protegerse tanto de la lluvia como del descenso de la temperatura.

En particular, los asistentes deben tener presente que no se permitirá el ingreso de sombrillas, botellas, aerosoles, cobijas, sillas, alimentos, bebidas ni bolsas que superen los 30 por 30 centímetros. Por esa razón, una chaqueta impermeable o un poncho ajustado a las condiciones de acceso resulta una alternativa para afrontar la lluvia.

También se recomienda llegar con suficiente anticipación, pues los controles de seguridad y el ingreso de más de 53.000 personas por noche pueden prolongar el tiempo de permanencia en el exterior. Las dos presentaciones tienen la boletería agotada y reunirán a más de 100.000 asistentes durante el fin de semana.

Reforzarán la limpieza y el alumbrado alrededor de El Campín

Como medida complementaria, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos reforzará la limpieza, la recolección de residuos y el seguimiento al alumbrado público en los alrededores de El Campín durante las dos jornadas.

La entidad coordinará las labores con el operador de aseo LIME e instalará cestas y puntos para depositar residuos en lugares estratégicos. Además, trabajará con organizaciones de recicladores de oficio para recuperar los materiales aprovechables generados durante los conciertos.

El dispositivo también contempla la verificación permanente del alumbrado público en las zonas cercanas al estadio, especialmente durante el ingreso y la salida de los asistentes.

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