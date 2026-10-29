Fuertes lluvias vuelven a golpear Cundinamarca: inundaciones en Soacha, Mosquera y Cucunubá

El gobernador Jorge Emilio Rey entregó un balance de lo ocurrido y detalló las intervenciones realizadas para controlar las emergencias y las afectaciones que dejaron las precipitaciones.

Las fuertes lluvias volvieron a provocar emergencias en Cundinamarca. Durante la jornada del miércoles 28 de octubre, los municipios de Soacha, Mosquera y Cucunubá enfrentaron inundaciones que obligaron a desplegar labores de atención por parte de los organismos de socorro y las autoridades locales.

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Mientras en algunos sectores fue necesario evacuar el agua acumulada, en otros las comunidades participaron en trabajos para contener desbordamientos. Entretanto, las autoridades mantienen las inspecciones para determinar el alcance de los daños.

Mosquera: 12 familias afectadas por inundaciones

Una de las emergencias se registró en el sector de Villa Cetty, en Mosquera, donde aproximadamente 12 familias resultaron afectadas por una inundación.

Los organismos de socorro, bajo la coordinación de la Alcaldía, adelantaron labores para evacuar el agua acumulada y recuperar las condiciones del sector.Los trabajos permitieron despejar la zona hacia las 7:38 p. m. del miércoles, después de las intervenciones realizadas durante la jornada.Por ahora, no se ha entregado un balance detallado sobre los daños materiales que pudieron sufrir las viviendas.

Soacha: inundaciones en cuatro sectores y problemas de movilidad

En Soacha, las lluvias registradas durante la noche provocaron inundaciones en Quintanares, San Mateo, Puertoalegre y Rincón del Lago, de acuerdo con el reporte del mandatario departamental.

Las precipitaciones también afectaron la movilidad en la Autopista Sur, a la altura del SENA, y en la glorieta de Gran Plaza, dos puntos importantes para la circulación de vehículos en el municipio.Las autoridades municipales adelantan inspecciones para establecer el alcance de los daños y determinar si se requieren nuevas intervenciones.

Cucunubá: instalaron 480 lonas para contener el desbordamiento de un canal

En Cucunubá, el agua se desbordó de un canal en el sector de La Punta de la Peña, lo que obligó a desplegar labores de emergencia para evitar que la situación se agravara.

Habitantes de la zona trabajaron junto con los Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía para contener el agua.

De acuerdo con Rey, los equipos instalaron cerca de 480 lonas con recebo y realizaron trabajos para destaponar el cauce hasta controlar la emergencia.

El desbordamiento afectó una vía y varios potreros cercanos. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas en este municipio.

Las fuertes lluvias del miércoles afectaron a varias comunidades de los municipios de Mosquera, Cucunubá y Soacha. En Villa Cetty, Mosquera, aproximadamente 12 familias resultaron afectadas por una inundación. Los organismos de socorro, bajo la coordinación de la Alcaldía,… pic.twitter.com/GTqAIbsTYz — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 29, 2026

Las lluvias ya habían dejado una víctima mortal en Soacha

Las nuevas inundaciones se presentan dos semanas después de la emergencia del 14 de octubre, cuando un hombre murió en Soacha tras ser arrastrado por la corriente mientras se movilizaba en motocicleta. Otras dos personas requirieron atención médica.

Durante esa misma jornada, las lluvias también provocaron afectaciones en Funza, Cota y Lenguazaque, con reportes de daños en viviendas, caída de árboles e inundaciones.

Gobernación advierte que las lluvias continuarán durante las próximas semanas

Ante las nuevas emergencias, Jorge Emilio Rey aseguró que la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo mantiene comunicación y monitoreo permanente con las autoridades de los tres municipios.

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Los consejos municipales de gestión del riesgo adelantan visitas para evaluar las afectaciones y establecer si se requiere apoyo adicional del departamento.

El gobernador también advirtió que las fuertes lluvias continuarán durante algunas semanas más e hizo un llamado a mantener despejados los desagües, evitar acercarse a ríos y quebradas durante los aguaceros y reportar cualquier situación de riesgo.

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Por ahora, el departamento mantiene el seguimiento a las zonas afectadas, mientras avanzan las evaluaciones que permitirán determinar qué intervenciones adicionales serán necesarias.

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