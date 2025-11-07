Cierre del Portal Américas y Biblioteca Tintal por obras del Metro de Bogotá

Transmilenio Foto: Transmilenio

El Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal estarán cerrados temporalmente por obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, según confirmó TransMilenio. La restricción aplicará desde las 10:00 p.m. del sábado 15 de noviembre hasta la madrugada del lunes 17, periodo en el que se adelantarán trabajos de adecuación sobre la infraestructura.

Durante el cierre, los servicios alimentadores y troncales modificarán su recorrido. La ruta F23 finalizará en la estación Banderas, mientras que las rutas 5, F32 y F60 operarán hasta la Transversal 86, donde harán retorno. Las rutas E32, A60 y RF5 Calle 22 también funcionarán desde este punto.

Las estaciones Patio Bonito y Biblioteca Tintal no prestarán servicio durante el fin de semana. En tanto, la ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad trasladará su operación al Portal Sur, y los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos con paradas cercanas al Portal Américas.

TransMilenio recomienda planificar los viajes con anticipación y consultar los cambios de recorrido en la página oficial o en la aplicación móvil. Los ajustes hacen parte del avance del Metro de Bogotá, una de las obras más importantes de infraestructura de la capital.

