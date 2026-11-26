El festival será gratuito, estará dirigido únicamente a mayores de 18 años y reunirá a 15 artistas distritales, nacionales e internacionales. Por eso, además de consultar los cierres, conviene…

Quienes planeen asistir a Salsa al Parque este sábado 28 y domingo 29 de noviembre deberán prever cambios en la circulación alrededor del parque Simón Bolívar. La Secretaría de Movilidad autorizó cierres en la calzada sur de la calle 63, entre las carreras 68 y 60, un corredor que suele concentrar buena parte de los viajes hacia la Plaza de Eventos.

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El festival será gratuito, estará dirigido únicamente a mayores de 18 años y reunirá a 15 artistas distritales, nacionales e internacionales. Por eso, además de consultar los cierres, conviene salir con tiempo, llevar el documento de identidad y evitar llegar en carro particular si no es necesario.

Cierres viales por Salsa al Parque: estos son los horarios

La restricción afectará la calzada sur de la avenida calle 63, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, así como la ciclorruta ubicada en ese mismo tramo.

Sábado 28 de noviembre: la calzada sur y la ciclorruta estarán cerradas entre las 10:30 a. m. y las 11:00 p. m.

la calzada sur y la ciclorruta estarán cerradas entre las 10:30 a. m. y las 11:00 p. m. Domingo 29 de noviembre: la calzada sur estará cerrada entre las 9:30 a. m. y las 10:00 p. m. La ciclorruta permanecerá cerrada desde las 10:30 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Para quienes circulen de occidente a oriente por la calle 63, las alternativas autorizadas son tomar la carrera 68 hacia el sur y continuar por la calle 26 hacia el oriente, o dirigirse por la carrera 68 al norte y tomar la calle 68.

En el caso de los vehículos que bajan por la carrera 68, de norte a sur, y buscan conectar con la calle 63 hacia el oriente, deberán seguir por la carrera 68 al sur y tomar la calle 26. Si el recorrido es de sur a norte, la Secretaría de Movilidad recomienda usar la calle 26 o la calle 53 hacia el oriente.

Cómo llegar al parque Simón Bolívar

El acceso general al festival estará ubicado en la calle 63 con carrera 60, sobre la calzada sur. Las personas con discapacidad podrán ingresar por el acceso destinado a prensa y aliados, en la carrera 60 con calle 62.

TransMilenio y las rutas TransMiZonales operarán en sus horarios habituales. Entre los puntos de transporte cercanos al parque están las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN y Salitre Greco. También se puede llegar por los corredores de la carrera 60, la calle 26, la calle 53 y la carrera 68.

Para quien decida usar vehículo particular, Idartes señaló como opciones de estacionamiento los parqueaderos ubicados cerca del Parque de los Novios, el Palacio de los Deportes, la Biblioteca Virgilio Barco y la Unidad Deportiva El Salitre. Aun así, la recomendación oficial es privilegiar el transporte público y anticipar el regreso, debido a las restricciones sobre la calle 63.

Horarios, servicios y recomendaciones para entrar al festival

Las puertas abrirán el sábado a las 12:30 p. m. y el domingo a las 11:30 a. m. La programación musical empezará a las 2:00 p. m. el sábado y al mediodía del domingo. Entre los artistas anunciados están Alfredo de la Fé, Roberto Blades, Orquesta Aragón, La 33, Hermán Olivera y Willy García.

Dentro de la Plaza de Eventos habrá una zona de baterías sanitarias y cuatro puestos médicos señalizados. Además, la organización dispondrá de cuatro ambulancias medicalizadas y una ambulancia básica. La zona de alimentos y bebidas funcionará en el costado occidental del espacio.

Como el ingreso estará sujeto a la verificación de la edad, cada asistente debe llevar su documento de identidad. Idartes también pidió no comprar manillas ni supuestos accesos preferenciales: Salsa al Parque es de entrada libre.

Qué no se puede llevar a Salsa al Parque

La lista de elementos restringidos busca evitar congestiones y facilitar los controles en los accesos. No podrán ingresar menores de edad, camisetas de equipos de fútbol, banderas, trapos, aerosoles, sombrillas con punta, sillas, carpas, envases de vidrio, latas ni bebidas alcohólicas llevadas desde afuera.

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Tampoco se permitirá el ingreso de armas, objetos peligrosos, sustancias psicoactivas, mascotas, cámaras profesionales sin acreditación, bicicletas, patines, drones, cascos de motocicleta ni artículos de venta informal no autorizados.

Quienes asistan pueden llevar protección para lluvia que no incluya sombrillas con punta y deben tener presente que las bicicletas no podrán entrar al recinto. La organización transmitirá el festival por las señales abiertas de Canal Capital para quienes prefieran seguir los conciertos desde casa.

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