Contraria a la dinámica nacional, el mercado de la vivienda en Bogotá demostró una recuperación significativa respecto a los años anteriores para este 2026. Según cifras de Camacol Bogotá y Cundinamarca, la ciudad cerrará este año con más de 52.000 ventas de vivienda nueva, el registro más alto de su historia. El dato, sin embargo, convive con otra realidad menos visible detrás de las vitrinas inmobiliarias: miles de familias separan una vivienda, pero no siempre logran completar el crédito, reunir la cuota inicial o conservar los subsidios…

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Contraria a la dinámica nacional, el mercado de la vivienda en Bogotá demostró una recuperación significativa respecto a los años anteriores para este 2026. Según cifras de Camacol Bogotá y Cundinamarca, la ciudad cerrará este año con más de 52.000 ventas de vivienda nueva, el registro más alto de su historia. El dato, sin embargo, convive con otra realidad menos visible detrás de las vitrinas inmobiliarias: miles de familias separan una vivienda, pero no siempre logran completar el crédito, reunir la cuota inicial o conservar los subsidios necesarios para llegar a la escritura.

Bogotá y Cundinamarca registraron 3.679 desistimientos en 2026, 11,3 % más que el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el gremio informó este 26 de noviembre que el indicador actualmente ronda el 21 % de las ventas, todavía por encima de su nivel histórico, cercano al 10 %. En el ámbito nacional, las cifras más recientes disponibles señalan que los desistimientos de vivienda VIS llegaron a 33.187 unidades acumuladas a junio de 2026, 168 % más que cuatro años atrás.

El récord de ventas de vivienda nueva en Bogotá tiene nombre: VIS

De las cerca de 52.000 viviendas que se vendieron este año en la capital, 40.158 fueron de interés social, siendo la primera vez que Bogotá supera las 40.000 ventas VIS en doce meses, con un crecimiento de 12 % frente a 2025.

Esa expansión explica casi todo el resultado positivo del mercado, ya que la vivienda no VIS alcanzó apenas las 11.918 unidades vendidas, un volumen que sigue alrededor de 1.000 unidades por debajo de su promedio histórico. En otras palabras, la marca de 2026 descansa principalmente en los proyectos dirigidos a hogares con acceso a VIS y a los apoyos del Distrito para completar el cierre financiero vía subsidios.

Las ventas no cuentan toda la historia de una compra

Una venta registrada en el mercado suele corresponder a la separación de una vivienda o a la firma de un negocio. El desistimiento, sin embargo, aparece después, cuando el hogar renuncia a continuar el proceso antes de recibir la escritura. De ahí, que ambos indicadores puedan crecer al mismo tiempo.

De hecho, Camacol Bogotá y Cundinamarca alertó en abril que los desistimientos aumentaban a un ritmo mayor que las ventas. En el primer trimestre, las renuncias en proyectos de preventa crecieron 33,4 %, mientras que en los proyectos ya en construcción aumentaron 9,3 %. El gremio relacionó el comportamiento con dificultades para acceder a financiación, completar los recursos y obtener subsidios, aun con la política pública de vivienda ambiciosa que ha efectuado la administración distrital.

No obstante, la presión no es exclusiva de la región. En el ámbito nacional, Camacol reportó 43.659 desistimientos de vivienda nueva en los doce meses con corte a mayo de 2026; 33.590 correspondieron a VIS. Esa cifra nacional no debe confundirse con el dato de Bogotá y Cundinamarca, pero permite ubicar el problema en un mercado que todavía arrastra los efectos del crédito caro y de los cambios en la política de subsidios.

Subsidios distritales, el respaldo que sostiene la demanda

La vivienda VIS tiene detrás un apoyo clave: los programas de Mi Casa en Bogotá. Con corte al 20 de noviembre, la Secretaría de Hábitat reportó 40.319 hogares beneficiados desde 2024 mediante estrategias como Oferta Preferente, Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota y Ahorro para Mi Casa.

Estos mecanismos cubren etapas distintas del proceso. Oferta Preferente entrega subsidios para hogares que adquieren VIS o VIP en proyectos previamente separados por el Distrito, mientras Reduce tu Cuota aporta recursos para aliviar pagos mensuales de créditos hipotecarios o leasing habitacional. Para 2026, este último programa contempla un apoyo distribuido en cuotas mensuales, siempre que el hogar cumpla las condiciones de ingreso y financiación.

La continuidad de esas ayudas será decisiva en 2027. El gremio proyecta que Bogotá vuelva a superar las 50.000 ventas de vivienda nueva, pero reconoce que la intención de compra no se traduce automáticamente en una adquisición efectiva si las familias no consiguen cerrar el crédito.

¿Dónde está la oferta y qué buscan los compradores?

Bogotá tiene 34.285 viviendas nuevas disponibles en 597 proyectos. El 63 % de esa oferta es VIS y las localidades con mayor número de unidades son Usaquén, Suba y Fontibón.

La vivienda más vendida en 2026 fue una VIS de dos habitaciones, un baño y hasta 50 metros cuadrados, equivalente al 32 % de las unidades comercializadas. Al elegir proyecto, los posibles compradores priorizan la facilidad de transporte, la seguridad del sector y la cercanía al trabajo o al estudio.

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En Cundinamarca, en cambio, el balance es menos favorable. El mercado cerraría cerca de 20.000 unidades vendidas, una caída de 9 % frente a 2025. Allí, la VIS retrocedería 7 %, mientras la vivienda no VIS se mantiene 33 % por debajo de su promedio histórico.

El contraste deja dos lecturas para 2027. Bogotá tiene una demanda activa, subsidios distritales y una oferta mayoritariamente VIS; pero el aumento de los desistimientos recuerda que separar un apartamento no basta. Para muchas familias, el punto decisivo sigue estando después: conseguir que el crédito, los ingresos y los apoyos alcancen para convertir esa separación en una vivienda propia.

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