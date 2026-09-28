Durante la retención, los delincuentes también se apoderaron de cerca de $15 millones entre dinero, objetos de valor y transacciones realizadas con las tarjetas de la víctima. Posteriormente, el contador fue…

Una falsa oferta laboral enviada por WhatsApp llevó a un contador de 27 años hasta el barrio Alfonso López, en Usme, donde seis hombres armados lo retuvieron durante cerca de cuatro horas. Los captores lo condujeron a una zona boscosa del parque Entre Nubes, grabaron videos mientras lo amenazaban y exigieron COP 50 millones a su familia.

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Citaron a contador por WhatsApp y lo retuvieron cuatro horas en el sur de Bogotá

Durante la retención, los delincuentes también se apoderaron de cerca de $15 millones entre dinero, objetos de valor y transacciones realizadas con las tarjetas de la víctima. Posteriormente, el contador fue abandonado en el barrio Villa Diana, también en el sur de Bogotá.

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El caso quedó en conocimiento de las autoridades después de que el Gaula de Villavicencio se comunicara con el Gaula de Bogotá y activara un protocolo de búsqueda. Hasta la mañana del 28 de septiembre no se habían informado capturas relacionadas con los hechos.

¿Cómo operó la falsa oferta laboral?

El contador recibió por WhatsApp una propuesta de trabajo y fue citado en el barrio Alfonso López. Al llegar al punto acordado, dos hombres lo abordaron y lo obligaron a caminar hacia una zona boscosa del parque Entre Nubes.

Durante el recorrido aparecieron otros sujetos, hasta completar un grupo de seis hombres armados. De acuerdo con el testimonio entregado por la víctima a la opinión pública, los responsables aseguraron que pertenecían a un supuesto frente de las Farc y le dijeron que había ingresado a una “zona roja”.

A partir de ese momento, el joven permaneció retenido contra su voluntad durante aproximadamente cuatro horas. La víctima relató que llegó a pensar que los hombres podían asesinarlo y enviar una fotografía a su madre para demostrar que las amenazas eran reales.

La falsa oferta laboral habría sido, por lo tanto, el mecanismo utilizado para citarlo en una zona apartada de Usme. La víctima considera que sus captores no pertenecían al grupo armado que mencionaron, sino que emplearon su nombre para intimidarlo.

Exigieron COP 50 millones a la familia del contador

Mientras mantenían retenido al joven, los hombres lo grabaron bajo amenaza y enviaron los videos a sus familiares. En una de esas grabaciones, el contador pidió ayuda, mientras los responsables exigían $50 millones a cambio de dejarlo en libertad.

Además de la exigencia económica, los delincuentes se habrían apoderado de aproximadamente $15 millones mediante efectivo, pertenencias y movimientos realizados desde las tarjetas de la víctima.

Entretanto, personas cercanas al contador tenían información sobre su ubicación. Según su relato, el Gaula de Villavicencio transmitió el caso al Gaula de Bogotá, que activó un protocolo de búsqueda.

Después de cuatro horas, los captores dejaron al joven en el barrio Villa Diana. La identidad de la víctima no fue divulgada y tampoco se conoce un pronunciamiento oficial que informe sobre personas identificadas o capturadas por el caso.

Delincuentes utilizaron el nombre de las Farc para amenazarlo

El señalamiento de los captores sobre su supuesta pertenencia a las Farc coincide con una forma de intimidación detectada recientemente por la Policía en otros casos de extorsión. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre esas investigaciones y la falsa oferta laboral que llevó al contador hasta Usme.

El 23 de septiembre, cinco días antes de conocerse este caso, la Policía informó sobre la captura de cuatro personas señaladas de integrar una organización que se hacía pasar por la Segunda Marquetalia para extorsionar mediante WhatsApp.

Las detenciones se realizaron en Ciudad Bolívar y Usme. Según la Policía Nacional, la estructura perfilaba a sus víctimas, exigía entre $200 millones y $500 millones bajo la figura de un supuesto “impuesto de guerra” y amenazaba con atacar a sus familiares.

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La investigación atribuye a ese grupo más de 35 víctimas y una renta ilegal aproximada de $500 millones mensuales. No obstante, la información oficial disponible no vincula a los cuatro capturados con la retención del contador en el parque Entre Nubes.

Autoridades había alertado sobre ofertas falsas por WhatsApp

La Secretaría Distrital de Seguridad alertó en junio de 2026 sobre mensajes y llamadas que utilizan supuestas oportunidades laborales para establecer contacto con personas que buscan empleo.

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Uno de los mensajes identificados decía: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp”. Después de iniciar la conversación, los responsables solicitaban información personal, financiera o códigos de verificación para apoderarse de las cuentas de mensajería.

Aunque aquella alerta estaba relacionada principalmente con estafas y robo de cuentas, la entidad también ha advertido que una falsa oferta laboral puede citar a las víctimas en lugares privados o desconocidos.

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Por esa razón, las recomendaciones oficiales incluyen comprobar la existencia legal de la empresa, verificar quién realiza la contratación, conocer previamente las funciones y condiciones del cargo y evitar entrevistas en lugares diferentes a los anunciados.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad recomienda informar a un familiar o persona de confianza sobre el lugar y la hora de la entrevista, además de desconfiar cuando la propuesta llegue desde un número desconocido sin que el aspirante haya participado previamente en un proceso de selección.

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¿Cómo verificar una oferta laboral en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ha reiterado que las vacantes promovidas por la Agencia Distrital de Empleo son gratuitas y no se gestionan mediante números personales. Además, los procesos oficiales no exigen pagos por inscripciones, cursos, exámenes médicos, dotaciones o contratos.

Antes de acudir a una entrevista, las autoridades recomiendan:

Consultar la página y las redes oficiales de la empresa.

Verificar el nombre, el cargo y el correo corporativo de la persona que realiza el contacto.

Confirmar la dirección de la entrevista mediante los canales oficiales del empleador.

No entregar información bancaria, contraseñas ni códigos de verificación.

Evitar citas en viviendas, zonas boscosas o lugares distintos a una sede empresarial.

Compartir la ubicación y los datos de la entrevista con una persona de confianza.

Suspender el proceso si cambian las condiciones inicialmente ofrecidas.

Los casos de extorsión pueden denunciarse ante el Gaula mediante la línea 165. Cuando exista una situación de riesgo o una emergencia en Bogotá, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 123.

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