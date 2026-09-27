Aunque el recorrido y las estaciones ya están definidos, las obras…

El proyecto tendrá diez estaciones subterráneas y una elevada. Esta última estará ubicada en la calle 72 con avenida Caracas, donde los pasajeros podrán conectarse con la Línea 1 del Metro y con la troncal de TransMilenio que circula por ese corredor.

Desde la calle 72 con avenida Caracas hasta el sector de Fontanar del Río, en Suba, el trazado de la Línea 2 del Metro de Bogotá recorrerá 15,5 kilómetros y atravesará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

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Estas son las 11 estaciones que tendrá la Línea 2 del Metro de Bogotá

Aunque el recorrido y las estaciones ya están definidos, las obras todavía no han comenzado ya que el proyecto todavía se encuentra en etapa de licitación. En este sentido, la Empresa Metro de Bogotá se encuentra evaluando las solicitudes de tres grupos internacionales interesados en construir, operar y mantener la línea, cuya entrada en funcionamiento está proyectada para 2035.

¿Cómo será el trazado de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

El recorrido comenzará en el nororiente de la ciudad, cerca de la avenida Caracas con calle 72. Desde ese punto avanzará hacia el occidente por el corredor de la calle 72 y cruzará la avenida NQS, la carrera 68, la avenida Boyacá y la carrera 80.

Posteriormente, la línea tomará la avenida Ciudad de Cali en dirección norte, pasará por la calle 80, la calle 90 y la carrera 93, y continuará hacia el sector de la avenida Longitudinal de Occidente.

El último tramo atravesará sectores de Suba hasta llegar a la avenida calle 145 con carrera 141B, cerca del parque Fontanar del Río. En esta zona también quedará ubicado el patio taller de los trenes.

El trazado permitirá conectar el nororiente con el noroccidente de Bogotá mediante un viaje estimado de 20 minutos. Actualmente, desplazarse entre los dos extremos del recorrido puede tomar más de una hora, según las estimaciones de la Empresa Metro.

¿Dónde estarán las 11 estaciones?

La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá las siguientes estaciones:

Calle 72: calle 72 con avenida Caracas. Será la única estación elevada y tendrá conexión con la Línea 1. NQS: calle 72 con avenida NQS. Carrera 68: calle 72 con avenida carrera 68. Avenida Boyacá: calle 72 con avenida Boyacá. Cali: calle 72 con carrera 80. Calle 80: avenida Ciudad de Cali con calle 80. Carrera 91: avenida Ciudad de Cali con calle 90. Humedal: avenida Ciudad de Cali con carrera 93. ALO Sur: avenida Longitudinal de Occidente con calle 129D. ALO Norte: avenida Longitudinal de Occidente con calle 139. Fontanar: avenida calle 145 con carrera 141B.

Las ubicaciones corresponden al trazado oficial divulgado por la Empresa Metro de Bogotá. La denominación definitiva de algunas estaciones podrá definirse posteriormente, como ocurrió con los nombres de la Línea 1.

El recorrido completo también puede consultarse en Mapas Bogotá. Para visualizarlo, el usuario debe escribir “Metro de Bogotá” en el buscador de la plataforma y seleccionar la capa correspondiente al trazado de la Línea 2.

Conexiones con TransMilenio y la Línea 1

La primera estación permitirá el intercambio con la Línea 1 del Metro en la calle 72 con avenida Caracas. Además, el proyecto estará integrado con cinco corredores de TransMilenio, entre ellos las troncales de la Caracas, la NQS, la avenida carrera 68, la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali.

Los trenes funcionarán con tecnología automática GoA4, sin conductor, y tendrán características similares a los vehículos adquiridos para la Línea 1. El sistema podrá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora y sentido.

En total, la Empresa Metro proyecta que la línea beneficiará a 2,5 millones de personas y acercará entre 450.000 y 500.000 habitantes al transporte público masivo. Asimismo, los cálculos del proyecto estiman un ahorro anual de 46,3 millones de horas de viaje.

La entidad también proyecta que, durante su primer año de operación, el sistema reducirá cerca de 87.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al sustituir viajes realizados en medios de transporte más contaminantes.

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Tres grupos buscan construir la Línea 2

La contratación de la Línea 2 tuvo que reiniciarse después de que la primera licitación cerrara el 20 de enero de 2026 sin recibir ofertas de los grupos habilitados. Posteriormente, la Empresa Metro abrió un nuevo proceso internacional con acompañamiento del BID, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y la CAF.

El 7 de septiembre, tres grupos presentaron solicitudes para participar en la nueva licitación:

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APCA ML2 Bogotá: integrada por Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil.

integrada por Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil. APCA Metro Capital L2: conformada por Xi’an Metro Colombia y Xi’an Rail Transportation Group.

conformada por Xi’an Metro Colombia y Xi’an Rail Transportation Group. APCA Bogotá Metro Capital: integrada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II y CAF Investment Projects.

La presentación de estas solicitudes no significa que los tres grupos ya estén habilitados. La Empresa Metro debe revisar su capacidad jurídica, financiera y técnica antes de definir cuáles podrán entregar propuestas económicas y técnicas.

La entidad prevé recibir esas ofertas hacia finales de 2026. Posteriormente, espera adjudicar la concesión durante el primer trimestre de 2027 y firmar el contrato y el acta de inicio en el segundo semestre del mismo año.

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La Línea 2 entraría en operación en 2035

El cronograma inicial proyectaba comenzar la construcción en 2025 y abrir la línea en 2032. Sin embargo, la falta de ofertas en el primer proceso obligó a modificar esas fechas.

El calendario vigente contempla la adjudicación en 2027 y la entrada en operación comercial en 2035. Por lo tanto, el trazado está definido y cuenta con recursos de cofinanciación, pero su ejecución depende de que el nuevo proceso termine con la selección y contratación de un concesionario.

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La financiación fue estructurada mediante un convenio entre la Nación y el Distrito por $34,9 billones, expresados en pesos constantes de diciembre de 2021. La concesión comprenderá la financiación, los diseños de detalle, las obras, los trenes, los sistemas ferroviarios, la operación y el mantenimiento.

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