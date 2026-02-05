Logo El Espectador
Ciudad Bolívar lanzó curso gratis de conducción para mujeres: conozca cómo inscribirse

La Alcaldía Local apuesta por el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

Redacción Bogotá
06 de febrero de 2026 - 01:04 a. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar lanzó un proyecto que busca fortalecer las capacidades para el ejercicio de derechos y la autonomía económica de las mujeres de la localidad.

En línea con ello, anunció cuatro tipo de formaciones que priorizarán a mujeres cuidadoras, con discapacidad, indígena, víctima del conflicto armado, firmante del acuerdo de paz, afrocolombiana, raizal o palenquera, con una medida de protección, rural, LGBT+ y migrante.

Se trata de:

  1. Formación en emprendimiento e innovación digital para emprendimientos e iniciativas comunitarias (mujeres mayores de 18 años).
  2. Formación en conducción para licencia C1 (mujeres entre 18 y 60 años que no tengan licencia).
  3. Formación en vigilancia (mujeres mayores de 18 años).
  4. Formación en cuidado estético de manos y pies (mujeres mayores de 14 años, bachilleres o que hayan cursado noveno grado)

¿Dónde inscribirse?

El sábado 7 de febrero de 9:00 AM A 4:00 PM, las interesadas podrán inscribirse de manera presencial en cualquiera de estos puntos:

  • Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20
  • Centro Juan Bosco Obrero Carrera 18g # 74A - 59 Sur
  • Biblioteca de la Creatividad Vía Mochuelo, Quiba

O de manera virtual en el link que estará en las redes sociales de la Alcaldía.

¿Qué necesita para inscribirse?

Debe tener estos documentos:

  • Fotocopia del Documento de identidad
  • Certificado de SISBÉN o Certificado ADRES
  • Recibo de servicio público
  • Carta de motivación – ANEXO
  • Carta de compromiso - ANEXO
  • Si es mujer cuidadora trae Autodeclaración como cuidadora que especifique la tipología de cuidado correspondiente (de personas mayores, personas con discapacidad, niños, cuidadoras paliativas, cuidado de animales, hogar de paso o rescatistas).
  • Si es mujer con discapacidad traer certificado de personas en situación de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud.
  • Si es mujer indígena traer certificado expedido por el Ministerio del Interior o por el cabildo Indígena (según corresponda).
  • Si es mujer víctima del conflicto armado traer certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).
  • Si es mujer firmante del acuerdo de paz traer certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
  • Si es mujer afrocolombiana, raizal o palenquera traer certificado de auto reconocimiento afro, expedido por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
  • Si es mujer con una medida de protección traer medida de protección a favor emitida por una comisaría de familia y/o por la Fiscalía General de la Nación.
  • Si es mujer rural traer certificación expedida por la Junta de Acción Comunal de la zona rural o Acueducto veredal
  • Si es mujer LBT (Lesbiana, Bisexual o Trans) traer Autodeclaración como mujer LBT - ANEXO
  • Si es mujer migrante trae certificación de estado del Permiso por Protección Temporal (PPT)

Documentos adicionales

La Alcaldía acotó que los cursos de formación 1, 3 y 4 tienen documentos adicionales:

  1. Formación en emprendimiento e innovación digital
  • Si tiene una idea de negocio y es nueva emprendedora: Carta de intención.
  • Si cuenta con emprendimiento constituido: Certificado de existencia y representación legal o RUT o RIVI o carta de intención
  • Si es lideresa comunal: Auto de reconocimiento del IDPAC o certificación de junta de acción comunal o carta de intención
  • Si es lideresa social: Acreditación de la organización social domiciliada en la localidad o acreditación como integrante de una instancia de participación o carta de intención.
  1. Vigilancia
  • Certificado de antecedentes judiciales
  1. Formación en cuidado estético de manos y pies
  • Si es menor de edad, debe llevar carta de autorización de sus padres, ser bachiller o haber cursado grado noveno.

