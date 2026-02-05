Ciudad Bolívar lanzó curso gratis de conducción para mujeres: conozca cómo inscribirse

Escucha este artículo
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar lanzó un proyecto que busca fortalecer las capacidades para el ejercicio de derechos y la autonomía económica de las mujeres de la localidad.
En línea con ello, anunció cuatro tipo de formaciones que priorizarán a mujeres cuidadoras, con discapacidad, indígena, víctima del conflicto armado, firmante del acuerdo de paz, afrocolombiana, raizal o palenquera, con una medida de protección, rural, LGBT+ y migrante.
Se trata de:
- Formación en emprendimiento e innovación digital para emprendimientos e iniciativas comunitarias (mujeres mayores de 18 años).
- Formación en conducción para licencia C1 (mujeres entre 18 y 60 años que no tengan licencia).
- Formación en vigilancia (mujeres mayores de 18 años).
- Formación en cuidado estético de manos y pies (mujeres mayores de 14 años, bachilleres o que hayan cursado noveno grado)
¿Dónde inscribirse?
El sábado 7 de febrero de 9:00 AM A 4:00 PM, las interesadas podrán inscribirse de manera presencial en cualquiera de estos puntos:
- Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20
- Centro Juan Bosco Obrero Carrera 18g # 74A - 59 Sur
- Biblioteca de la Creatividad Vía Mochuelo, Quiba
O de manera virtual en el link que estará en las redes sociales de la Alcaldía.
¿Qué necesita para inscribirse?
Debe tener estos documentos:
- Fotocopia del Documento de identidad
- Certificado de SISBÉN o Certificado ADRES
- Recibo de servicio público
- Carta de motivación – ANEXO
- Carta de compromiso - ANEXO
- Si es mujer cuidadora trae Autodeclaración como cuidadora que especifique la tipología de cuidado correspondiente (de personas mayores, personas con discapacidad, niños, cuidadoras paliativas, cuidado de animales, hogar de paso o rescatistas).
- Si es mujer con discapacidad traer certificado de personas en situación de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud.
- Si es mujer indígena traer certificado expedido por el Ministerio del Interior o por el cabildo Indígena (según corresponda).
- Si es mujer víctima del conflicto armado traer certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).
- Si es mujer firmante del acuerdo de paz traer certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
- Si es mujer afrocolombiana, raizal o palenquera traer certificado de auto reconocimiento afro, expedido por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
- Si es mujer con una medida de protección traer medida de protección a favor emitida por una comisaría de familia y/o por la Fiscalía General de la Nación.
- Si es mujer rural traer certificación expedida por la Junta de Acción Comunal de la zona rural o Acueducto veredal
- Si es mujer LBT (Lesbiana, Bisexual o Trans) traer Autodeclaración como mujer LBT - ANEXO
- Si es mujer migrante trae certificación de estado del Permiso por Protección Temporal (PPT)
Documentos adicionales
La Alcaldía acotó que los cursos de formación 1, 3 y 4 tienen documentos adicionales:
- Formación en emprendimiento e innovación digital
- Si tiene una idea de negocio y es nueva emprendedora: Carta de intención.
- Si cuenta con emprendimiento constituido: Certificado de existencia y representación legal o RUT o RIVI o carta de intención
- Si es lideresa comunal: Auto de reconocimiento del IDPAC o certificación de junta de acción comunal o carta de intención
- Si es lideresa social: Acreditación de la organización social domiciliada en la localidad o acreditación como integrante de una instancia de participación o carta de intención.
- Vigilancia
- Certificado de antecedentes judiciales
- Formación en cuidado estético de manos y pies
- Si es menor de edad, debe llevar carta de autorización de sus padres, ser bachiller o haber cursado grado noveno.
