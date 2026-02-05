Ciudad Bolívar lanzó curso gratis de conducción para mujeres: conozca cómo inscribirse

La Alcaldía Local apuesta por el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar lanzó un proyecto que busca fortalecer las capacidades para el ejercicio de derechos y la autonomía económica de las mujeres de la localidad.

Lea más: Una ciudad distinta: así se movió Bogotá en otra jornada de Día sin Carro

En línea con ello, anunció cuatro tipo de formaciones que priorizarán a mujeres cuidadoras, con discapacidad, indígena, víctima del conflicto armado, firmante del acuerdo de paz, afrocolombiana, raizal o palenquera, con una medida de protección, rural, LGBT+ y migrante.

Se trata de:

Formación en emprendimiento e innovación digital para emprendimientos e iniciativas comunitarias (mujeres mayores de 18 años). Formación en conducción para licencia C1 (mujeres entre 18 y 60 años que no tengan licencia). Formación en vigilancia (mujeres mayores de 18 años). Formación en cuidado estético de manos y pies (mujeres mayores de 14 años, bachilleres o que hayan cursado noveno grado)

¿Dónde inscribirse?

El sábado 7 de febrero de 9:00 AM A 4:00 PM, las interesadas podrán inscribirse de manera presencial en cualquiera de estos puntos:

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar Diagonal 62 Sur # 20F - 20

Centro Juan Bosco Obrero Carrera 18g # 74A - 59 Sur

Biblioteca de la Creatividad Vía Mochuelo, Quiba

O de manera virtual en el link que estará en las redes sociales de la Alcaldía.

¿Qué necesita para inscribirse?

Debe tener estos documentos:

Fotocopia del Documento de identidad

Certificado de SISBÉN o Certificado ADRES

Recibo de servicio público

Carta de motivación – ANEXO

Carta de compromiso - ANEXO

Si es mujer cuidadora trae Autodeclaración como cuidadora que especifique la tipología de cuidado correspondiente (de personas mayores, personas con discapacidad, niños, cuidadoras paliativas, cuidado de animales, hogar de paso o rescatistas).

Si es mujer con discapacidad traer certificado de personas en situación de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud.

Si es mujer indígena traer certificado expedido por el Ministerio del Interior o por el cabildo Indígena (según corresponda).

Si es mujer víctima del conflicto armado traer certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).

Si es mujer firmante del acuerdo de paz traer certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)

Si es mujer afrocolombiana, raizal o palenquera traer certificado de auto reconocimiento afro, expedido por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Si es mujer con una medida de protección traer medida de protección a favor emitida por una comisaría de familia y/o por la Fiscalía General de la Nación.

Si es mujer rural traer certificación expedida por la Junta de Acción Comunal de la zona rural o Acueducto veredal

Si es mujer LBT (Lesbiana, Bisexual o Trans) traer Autodeclaración como mujer LBT - ANEXO

Si es mujer migrante trae certificación de estado del Permiso por Protección Temporal (PPT)

Documentos adicionales

La Alcaldía acotó que los cursos de formación 1, 3 y 4 tienen documentos adicionales:

Formación en emprendimiento e innovación digital

Si tiene una idea de negocio y es nueva emprendedora: Carta de intención.

Si cuenta con emprendimiento constituido: Certificado de existencia y representación legal o RUT o RIVI o carta de intención

Si es lideresa comunal: Auto de reconocimiento del IDPAC o certificación de junta de acción comunal o carta de intención

Si es lideresa social: Acreditación de la organización social domiciliada en la localidad o acreditación como integrante de una instancia de participación o carta de intención.

Vigilancia

Certificado de antecedentes judiciales

Formación en cuidado estético de manos y pies

Si es menor de edad, debe llevar carta de autorización de sus padres, ser bachiller o haber cursado grado noveno.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.