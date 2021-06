Claudia López denunció amenazas contra Transmilenio y sus pasajeros

Poco a poco el Portal de Suba se ha convertido en otro punto álgido de enfrentamientos en Bogotá. Durante las últimas noches se han generado disturbios, que han dejado consigo la muerte de un joven, de la que señalan al Esmad como responsable. Además, se han registrado graves actos vandálicos al Portal de Suba y otros establecimientos del lugar.

En medio de ese contexto, este viernes se movió por redes sociales un comunicado en el que se rechazaba la utilización de instalaciones de Transmilenio para hacer retenciones ilegales, por lo que se advertía que los manifestantes estaban dispuestos a atacar de nuevo el portal, los buses y sus pasajeros.

“Es de total entendimiento que el Portal no se puede prestar para llevarse a los muchachos y muchachas capturados por la Policía para golpearlos, torturarlos entre otras cosas. Los manifestantes estamos dispuesto a atacar contra los buses y contra las personas que estén dentro de los articulados ya que no entendieron en mensaje que como entidad no se deben prestar para la detención ilegal de personas y el resguardo de policías”, se leía en la imagen que circuló.

Además advirtieron a Transmilenio que “la guerra será contra ellos, ya que está dispuestos a trabajar y colaborar con la policía como ha venido ocurriendo desde las protestas del 21 de noviembre de 2019”.

Ante las amenazas, la alcaldesa Claudia López informó en su Twitter que había denunciado lo ocurrido y que habían reforzado la seguridad y las medidas de protección. “Lamentablemente estas amenazas a Transmilenio y los ciudadanos son resultado de quienes alientan caos y radicalismo. Hemos denunciado ante la Fiscalía y reforzado las medidas de protección. Con serenidad y firmeza protegeremos a los ciudadanos y judicializaremos a los violentos”, escribió.

Rápidamente la denuncia se propagó y con ella el temor a un posible ataque o más actos de vandalismo, como se han reportado durante esta semana. Sin embargo, ante la misma denuncia y la viralización del documento que contenía las amenazas, movimientos que hacen parte de las protestas en la zona rechazaron lo ocurrido y manifestaron estar en contra de ese tipo de actos.

“Desde el Comité de alimentación u Olla Comunitaria de la localidad, aclaramos que no hemos participado en la realización del comunicado en contra del Sistema Transmilenio y del Portal Suba, no autorizamos el uso de las etiquetas de nuestras redes sociales y rechazamos totalmente lo allí expresado porque va en contra de todo principio y valor humano”, escribieron por redes sociales.

A esto se suman las declaraciones de otra de las cuentas que sale mencionadas en la imagen que circuló en las que también se rechaza el tipo de actos y lo comparan con prácticas paramilitares, por lo que manifiestan estar en contra de ellas.

Por ahora, si bien no se ha podido establecer la veracidad de las amenazas y de quienes serían sus autores, lo ocurrido representa la situación que se vive en esta zona del norte de Bogotá, en donde cada vez más se repiten los enfrentamientos y disturbios que han dejado, heridos, grandes daños materiales al Portal Suba, al Supercade, e incluso a los semáforos del sector, que por estar sin servicio han generado problemas de movilidad en la zona.