Colados llenan nueve buses de Transmilenio en cinco minutos: Personería llama a la acción

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La evasión del pago del pasaje y las fallas en los controles de ingreso a Transmilenio siguen siendo un dolor de cabeza en Bogotá. No es un fenómeno nuevo ni poco documentado, pero las mediciones de los entes de control siguen dibujando, año a año, un panorama preocupante. Durante un ejercicio de prevención y control realizado el pasado 28 de septiembre en 140 estaciones y portales, La Personería de Bogotá contabilizó 1.442 ingresos irregulares en mediciones de cinco minutos por cada modalidad de evasión.
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El anterior dato quiere decir que, en esa franja de cinco minutos, se podrían llenar nueve buses articulados y seis biarticulados, lo que demuestra las pérdidas diarias en el sistema y devela, no solo una cultura ciudadana cada vez más reticente a pagar el pasaje de Transmilenio, sino diversos desafíos para el Distrito.
Según la medición de la Personería, se identificaron evasiones constantes en 83 de los 140 puntos visitados, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los controles de acceso y revisar las medidas para impedir el ingreso irregular al sistema. Y es que de acuerdo con cifras suministradas por la Alcaldía, durante el primer semestre de 2026 la evasión en el componente troncal alcanzó el 17,97 % (había llegado al 13 % hace dos años). Además, en 2025 este fenómeno le costó a la ciudad COP 265.048 millones.
Siete de cada diez evasiones se produjeron por puertas laterales
Uno de los patrones identificados, es que el 71 % de evasiones (más de 1.000), se produjeron por puertas laterales y costados de las estaciones.
Los mayores registros de evasión se presentaron en las estaciones Calle 38A Sur–Centro Mayor, con 135 ingresos; Transversal 86, con 134; Quiroga, con 110; Fucha, con 75, y Carrera 90, con 66.
El ente de control también encontró que en 38 estaciones y portales se registraron ingresos sin pagar pese a la presencia de vigilantes, sin que estos intervinieran para impedirlos. Asimismo, en 29 puntos ninguno de los vigilantes observados contaba con elementos de protección.
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Vendedores informales y cilindros de gas
Entre otros hallazgos, los equipos de la Personería identificaron 759 vendedores informales: 148 dentro de 40 estaciones y portales, y otros 611 en los alrededores de 91 puntos del sistema. Aunque el fenómeno de ventas es una postal diaria, uno de los hallazgos que llamó la atención fue la presencia de vendedores con cilindros o pipetas de gas en los alrededores de 47 estaciones y portales. Esta situación también se encontró en el interior de la estación El Tiempo.
Habitantes de calle sin atención institucional
La presencia de habitantes de calle en 59 estaciones y portales reafirma, para el ente de control, la necesidad de ampliar la atención a esta población en el sistema de transporte. Según la Personería, durante el recorrido no se observaron entidades distritales brindándoles atención institucional.
Frente a este panorama, la Personería pidió fortalecer la presencia y articulación de las entidades para atender las necesidades de esta población y garantizar sus derechos.
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Personería pide acciones contundentes
Con estos resultados, la Personería volvió a poner en la mesa de la Alcaldía la necesidad de adoptar medidas contra la evasión, revisar los protocolos de vigilancia y mejorar las condiciones de seguridad y atención social en las estaciones y portales.
El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, pidió respuestas concretas de las entidades responsables frente a las situaciones identificadas. "Bogotá necesita respuestas concretas frente a lo que encontramos. La ciudadanía debe conocer qué se va a corregir, quién responde y en qué plazo", señaló.
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@HerbólogaRaquel(46037)•Hace 32 minutosLa policía no hace nada. Y todo pasa en sus narices, en las estaciones donde hay policía.
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Jorge(11088)•Hace 1 horaUna idea es que el servicio sea "gratis"… basicamente es financiar el transporte con mecanismos ya existentes como: Subsidio de transporte de toda persona que aporta a la planilla de seguridad social, ese pago no se le hace al empleado sino se paga con la planilla al fondo de movilidad de la ciudad, todo extranjero que llega al aeropuerto paga una tarifa de transporte en su derecho de ingreso al pais y otras.
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JOSEPATRO(ci8fp)•Hace 6 horasSe debe tramitar una ley de manera urgente para castigar esta práctica que se volvió costumbre, ej.: a los empleados que se les identifiquen, con un acto administrativo, solicitarle a los empleadores que les giren el auxilio de transporte que les correponde y que le habrán procesos disciplinarios que pueden acarrerar incluso la pérdida del trabajo; arresto por 5 días sin contemplaciones y trabajo social obligatorio, En caso de reíncidencia multas y periodos de cárcel más prolongados.
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Hernando(61673)•Hace 7 horasNo sean ilusos: nada va a cambiar mientras el operador siga teniendo el mismo contrato, porque el operador gana lo mismo si lleva colados o no ya que él recibe el pago por kilómetro recorrido (por eso ve uno buses de la misma ruta seguidos uno tras otro y sin pasajeros) y no por la relación kilómetro-usuario como debería ser… Quéjense todo lo que quieran que mientras los contratos sigan vigentes no habrá quien quiera cambiar la situación
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Carlos(63194)•Hace 8 horasEsta es la prueba de que, como sociedad, no tenemos ningún futuro. Lo peor de Colombia es su gente.
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Mauricio(24609)•Hace 8 horasTransmilenio es la oda a la ineptitud , del gerente para abajo
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UJUD(9371)•Hace 8 horasSigan desgantándose el cerebro con un problema que es el Concejo de Bogotá quien debe resolver….