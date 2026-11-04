El cambio se produce tras la finalización de la alianza comercial con Movistar Colombia, compañía que dio nombre al escenario desde su apertura en 2018. Durante estos años, el recinto se consolidó como uno de los…

Uno de los escenarios de conciertos más reconocidos de Bogotá cambia de nombre. Desde el pasado 1 de noviembre, el tradicional Movistar Arena pasó a denominarse “El Corazón de Bogotá-Arena” , una decisión que marca el final de una etapa para el recinto y que no tardó en generar comentarios entre los usuarios de redes sociales.

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Movistar Arena se despide de su nombre: así se llamará el famoso escenario de Bogotá

El cambio se produce tras la finalización de la alianza comercial con Movistar Colombia, compañía que dio nombre al escenario desde su apertura en 2018. Durante estos años, el recinto se consolidó como uno de los principales espacios de la capital para conciertos de artistas nacionales e internacionales y otros espectáculos.

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Sin embargo, la modificación no implica que el lugar cierre sus puertas ni que se suspendan las actividades previstas. Se trata de una transformación de su identidad comercial mientras se define qué marca acompañará al escenario en los próximos años.

¿Por qué cambió de nombre el Movistar Arena?

La nueva denominación tendría un carácter temporal. BeatHub Entertainment, empresa encargada de la operación del recinto, adelanta un proceso para encontrar un nuevo patrocinador interesado en adquirir los derechos comerciales sobre su nombre, conocidos como naming rights.

Este modelo permite que una compañía asocie su marca a un escenario de entretenimiento mediante un acuerdo comercial por un periodo determinado, como ocurrió anteriormente con Movistar.

De acuerdo con las declaraciones conocidas de Hernando Sánchez, cofundador de BeatHub Entertainment, la intención es concretar una nueva alianza que permita definir la identidad comercial del recinto. El nombre definitivo podría anunciarse a comienzos de 2027.

Entre los sectores que podrían participar en este proceso se encuentran el financiero, el de servicios y el de telecomunicaciones, aunque por ahora no se ha confirmado cuál sería la empresa que asumiría el patrocinio.

El nuevo nombre desató opiniones en redes sociales

La decisión no pasó inadvertida entre quienes estaban acostumbrados a identificar el escenario como Movistar Arena.

La denominación “El Corazón de Bogotá-Arena” ha generado opiniones divididas en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios respaldan el cambio, otros han expresado su inconformidad y consideran que el nuevo nombre no resulta adecuado para un recinto de esta importancia.

Las reacciones también reflejan el arraigo que alcanzó la antigua denominación, utilizada durante ocho años para identificar uno de los principales escenarios de entretenimiento de la ciudad.

Por ahora, está por verse si los asistentes adoptarán el nuevo nombre o continuarán refiriéndose al lugar como Movistar Arena.

¿Qué pasará con los conciertos programados?

El cambio de identidad no afectará el cronograma: la programación continuará con normalidad. El recinto mantendrá sus actividades y los espectáculos previstos no sufrirán modificaciones por la finalización del acuerdo comercial.

Según una publicación oficial del escenario, hay más de 40 eventos programados para lo que resta de 2026 y más de 80 espectáculos confirmados para 2027.

Así, mientras avanza la búsqueda de un nuevo patrocinador, “El Corazón de Bogotá-Arena” será la denominación temporal de uno de los principales espacios de conciertos de la capital. La expectativa ahora está puesta en conocer qué compañía asumirá los derechos comerciales y cuál será el nombre con el que el escenario iniciará su siguiente etapa.

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