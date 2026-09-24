Coliseos menores de El Salitre: IDRD promete iniciarlas antes de 2027

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) mantiene la meta de iniciar las obras durante el último trimestre de 2026. Sin embargo, el comienzo dependerá de que la interventoría apruebe los diseños definitivos, el Instituto los valide y las partes realicen los ajustes contractuales necesarios.

La renovación de los Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre continúa en etapa de estudios y diseños, tres años después de la firma del contrato que busca recuperar este escenario deportivo de Bogotá.

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El proyecto contempla demoler la infraestructura actual y construir nuevos espacios para el entrenamiento y la competencia de los deportistas del Equipo Bogotá. Los escenarios tendrán capacidad para albergar 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas. Aunque el IDRD habla de un inicio cercano, todavía no establece cuánto durará la construcción ni en qué fecha entregará los nuevos coliseos.

¿Cuánto se ha pagado?

El contrato de obra 3113 de 2023 tiene un valor de COP 43.951 millones y, hasta ahora, no registra adiciones. De ese monto, COP 42.077 millones corresponden a la construcción.

La entidad aclaró que la mayor parte de esos recursos no se ha desembolsado porque las obras no han comenzado. Hasta el momento pagó COP 833,8 millones, equivalentes al 50 % del valor de los estudios y diseños. Esto significa que los recursos previstos para demoler las estructuras existentes y levantar la nueva infraestructura todavía no se han ejecutado.

El IDRD rechazó los primeros diseños

Durante 2025, la revisión técnica reveló que era necesario profundizar los estudios sobre las condiciones del suelo. El Instituto ordenó entonces una exploración geotécnica adicional para comprobar si la cimentación planteada respondía a las características reales del terreno.

En abril de 2026, el IDRD decidió no recibir a satisfacción los estudios y diseños definitivos. La entidad encontró inconsistencias técnicas y presupuestales que impedían iniciar la construcción como estaba planteada.

Uno de los principales hallazgos fue que el presupuesto proyectado superaba en más del 60 % el valor contratado inicialmente. La propuesta elevaba el costo de la construcción de COP 42.077 millones a cerca de COP 69.040 millones, una diferencia aproximada de COP 26.962 millones.

Buena parte del incremento estaba relacionada con una cimentación apoyada en pilotes de 35 metros. El estudio original sostuvo que bajo el terreno existían franjas de material orgánico de hasta 5,3 metros de espesor, pero un contramuestreo contratado por el IDRD encontró condiciones diferentes.

Ese segundo análisis puso en duda el modelo inicial, aunque no definió por sí solo cuál debe ser la cimentación definitiva. El Instituto todavía debe cerrar esa discusión antes de aprobar los diseños.

Veinte mesas técnicas para destrabar el proyecto

Entre mayo y septiembre de 2026, el IDRD realizó 20 mesas técnicas con el contratista y la interventoría para revisar los componentes estructurales, funcionales, presupuestales, paisajísticos y de acabados.

Según la entidad, los diseños se encuentran ahora en su etapa final de ajustes. La interventoría deberá aprobarlos y después el Instituto realizará su validación técnica.

Cumplidos esos pasos, comenzará formalmente la etapa constructiva. El cronograma contempla primero el cerramiento del área, luego la demolición de las estructuras actuales y, finalmente, la construcción de los nuevos coliseos.

El IDRD no anunció una fecha exacta para esas actividades. Tampoco precisó si el eventual comienzo durante el último trimestre corresponderá únicamente al cerramiento y la demolición o si incluirá trabajos sobre la nueva infraestructura.

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¿El proyecto llegará a costar COP 89.000 millones?

Un organismo de control estableció que desde 2009 se han destinado COP 61.983 millones mediante nueve contratos relacionados con la renovación de la Unidad Deportiva El Salitre.

Si el Distrito aprobara los COP 26.962 millones adicionales que llegó a requerir el presupuesto cuestionado, la inversión histórica se acercaría a COP 88.945 millones.

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Sin embargo, esa cifra constituye una proyección: no corresponde a un costo aprobado ni a dinero efectivamente pagado. Tampoco descuenta los recursos recuperados mediante las pólizas del contrato anterior, que terminó en incumplimiento.

Por ahora, el IDRD sostiene que el contrato actual conserva su valor de COP 43.951 millones y no registra adiciones. Por lo tanto, el costo definitivo solo podrá conocerse cuando concluyan los ajustes técnicos y presupuestales.

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Deportistas entrenan en otros escenarios

La nueva infraestructura recibirá disciplinas como levantamiento de pesas, tenis de mesa, boxeo, esgrima, ajedrez, baloncesto, voleibol, fútbol sala, bádminton, gimnasia, judo, karate, lucha y taekwondo. También incluirá deportes paralímpicos como la boccia.

Mientras los coliseos permanecen sin disponibilidad, el Instituto trasladó parte de los entrenamientos al Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y diferentes Centros Felicidad (CEFE).

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La Unidad Deportiva El Salitre concentra desde 1973 buena parte de la infraestructura para el deporte de alto rendimiento de Bogotá. Sin embargo, una parte del complejo completa cerca de nueve años entre cerramientos, obras inconclusas y contratos que no han logrado devolver plenamente los escenarios a los deportistas.

El nuevo intento de recuperación tiene una ruta definida, pero todavía debe superar los mismos puntos que mantienen detenida la construcción: aprobar los diseños, resolver la cimentación, establecer el presupuesto definitivo y fijar un cronograma de entrega.

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