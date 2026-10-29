 

Publicidad

Comerciante denunció el robo de su motocicleta: delincuente quedó grabado en cámaras

El hurto ocurrió en apenas una franja de 3 minutos. El asaltante habría usado una llave maestra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
El caso ya fue denunciado en Fiscalía.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Cámaras de seguridad del barrio Hayuelos (Fontibón) grabaron el hurto de una motocicleta roja marca Bajaj, modelo 2026, de placa GII94I.

De acuerdo con la grabación, el pasado 26 de octubre a las 11:47 de la mañana, el conductor ingresó al parqueadero de un centro comercial y dejó estacionada la moto. Apenas transcurrieron 3 minutos, cuando el delincuente apareció en escena y, vestido de una chaqueta gris y ocultando su rostro con un casco, miró para ambos lados antes de cometer el robo. En cuestión de segundos, logra forzar con una llave, encenderla y huir hacia rumbo desconocido junto a su cómplice, quien tendría el rol de campanero.

Lea más: De la Espriella no descartó militarizar Bogotá: el despliegue se haría en Usme y Sumapaz

La víctima ya interpuso la denuncia en Fiscalía, donde narró los hechos y aportó la grabación como prueba.

Esta es la motocicleta robada. Es de color rojo, marca Bajaj, modelo 2026, de placa GII94I.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de octubre de este año, se han registrado 3.535 hurtos a motocicletas en la ciudad, una disminución del 5 % de las denuncias, frente al mismo periodo del año pasado.

Le puede interesar
Suscriptores

Bogotá

Caso Donovan Balanta: las claves de la primera etapa procesal y las capturas pendientes

Bogotá

Juez envía a la cárcel a policías imputados por homicidio y tortura de Donovan Balanta

Bogotá

Bogotá busca comprar seis perros por COP 100 millones para cárceles: polémica por contrato

La mayoría de casos ocurrieron sin empleo de armas (47%), con llave maestra (40%) y el 10% con arma de fuego.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy

Seguridad
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido