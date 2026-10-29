Comerciante denunció el robo de su motocicleta: delincuente quedó grabado en cámaras

De acuerdo con la grabación, el pasado 26 de octubre a las 11:47 de la mañana, el conductor ingresó al parqueadero de un centro comercial y dejó estacionada la moto. Apenas transcurrieron 3 minutos, cuando el delincuente apareció en escena y, vestido de una chaqueta gris y ocultando su rostro con un casco, miró para ambos lados antes de cometer el robo. En cuestión de segundos, logra forzar con una llave,…

Cámaras de seguridad del barrio Hayuelos (Fontibón) grabaron el hurto de una motocicleta roja marca Bajaj, modelo 2026, de placa GII94I.

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De acuerdo con la grabación, el pasado 26 de octubre a las 11:47 de la mañana, el conductor ingresó al parqueadero de un centro comercial y dejó estacionada la moto. Apenas transcurrieron 3 minutos, cuando el delincuente apareció en escena y, vestido de una chaqueta gris y ocultando su rostro con un casco, miró para ambos lados antes de cometer el robo. En cuestión de segundos, logra forzar con una llave, encenderla y huir hacia rumbo desconocido junto a su cómplice, quien tendría el rol de campanero.

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La víctima ya interpuso la denuncia en Fiscalía, donde narró los hechos y aportó la grabación como prueba.

Esta es la motocicleta robada. Es de color rojo, marca Bajaj, modelo 2026, de placa GII94I.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 14 de octubre de este año, se han registrado 3.535 hurtos a motocicletas en la ciudad, una disminución del 5 % de las denuncias, frente al mismo periodo del año pasado.

La mayoría de casos ocurrieron sin empleo de armas (47%), con llave maestra (40%) y el 10% con arma de fuego.

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