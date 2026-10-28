"Hay que tener el control militar en Sumapaz y Usme", esa fue la orden que dio el presidente Abelardo de la Espriella durante el primer Consejo de Seguridad realizado con Bogotá. En la reunión, donde participó parte del gabinete, tanto nacional como distrital, el jefe de Estado emitió el anuncio con el fin de "evitar la expansión de esas redes (delincuenciales)". Redes que destacó son: el Tren de Aragua, el ELN, Los Ingenieros y El Mesa, este último, señalado por el Distrito de cometer homicidios, secuestros y extorsiones en la partealta de…

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De la Espriella no descartó militarizar Bogotá: el despliegue se haría en Usme y Sumapaz

"Hay que tener el control militar en Sumapaz y Usme", esa fue la orden que dio el presidente Abelardo de la Espriella durante el primer Consejo de Seguridad realizado con Bogotá. En la reunión, donde participó parte del gabinete, tanto nacional como distrital, el jefe de Estado emitió el anuncio con el fin de "evitar la expansión de esas redes (delincuenciales)". Redes que destacó son: el Tren de Aragua, el ELN, Los Ingenieros y El Mesa, este último, señalado por el Distrito de cometer homicidios, secuestros y extorsiones en la parte

alta de Usme, especialmente en sectores cercanos a Compostela.

"Esta estructura se aprovechaba de la vulnerabilidad de las familias que llegaban a la ciudad y buscaban acceder a terrenos, para ejercer control territorial y someterlas mediante amenazas y violencia", agregó el alcalde Galán.

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Sin mayores detalles, por ahora, de cuándo, en qué sectores y cuántos militares serían desplegados, los hermanos Julián y José Jaime Uscátegui (concejal y congresista del Centro Democrático, respectivamente) destacaron la decisión. Ambos han liderado e impulsado la propuesta de militarizar Bogotá para, dicen, mejorar la seguridad. "Claro, es inicialmente al sur de Bogotá, pero esperamos que progresivamente pueda ser en toda la ciudad", dijo el cabildante.

Una decisión que choca con la posición del Distrito

El anuncio del jefe de Estado choca directamente con la posición de la administración distrital de no tener ningún interés de pedir el despliegue de este pie de fuerza en la ciudad. En diálogo con El Espectador, el secretario de Seguridad, César Restrepo, ha rechazado tajantemente la propuesta. “Bogotá, como todas las ciudades, enfrenta desafíos en materia de seguridad. Pero no representa una situación de desestabilización como para una medida excepcional”, explicó.

Para Restrepo, el Ejército ya “forma parte integral de la estrategia de seguridad de la ciudad” con la Décima Tercera Brigada que realiza “patrullajes mixtos, control en los bordes de la ciudad y apoyo con el Gaula militar en recolección de inteligencia y acciones integrales (…) Lo contrario significaría declarar a Bogotá en estado de guerra, relevando del mando a la Policía Nacional para poner el territorio bajo control de las Fuerzas Militares”.

Durante la rueda de prensa al término del Consejo de Seguridad, el alcalde Carlos Fernando Galán no se pronunció por la orden de militarizar Usme y Sumapaz.

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El próximo 7 de noviembre, está programado el cabildo abierto distrital a partir de las 9:00 a. m. en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, luego de que los Uscátegui consiguieran las firmas necesarias para realizarlo. Galán deberá asistir a este espacio de participación ciudadana.

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