Una llamada a la línea 165 activó la búsqueda de un comerciante que había sido secuestrado tras salir a departir en la zona T de Bogotá. Dos días después, el Gaula de la Policía encontró al hombre, de 57 años, dentro de una vivienda del barrio El Amparo, en Kennedy, a donde fue trasladado por sus captores. Según el reporte inicial, la víctima estaba atada de pies y manos con cables y bajo aparentes efectos de una sustancia que habría sido usada para doblegar su voluntad.

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El operativo de rescate dejó dos personas capturadas en flagrancia y un adolescente de 16 años aprehendido. Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades por el presunto delito de secuestro extorsivo, mientras la investigación busca establecer la participación individual de cada uno.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, el ciudadano había salido de un establecimiento comercial de la Zona T acompañado de varias personas. Después fue trasladado a un hotel de Teusaquillo y, finalmente, a la vivienda de Kennedy, donde lo mantuvieron retenido durante cerca de 48 horas.

¿Cómo fue el rescate del comerciante secuestrado en Kennedy?

La investigación comenzó cuando la pareja de la víctima denunció su desaparición a través de la línea antisecuestro 165. Durante las labores de búsqueda, la mujer informó a los investigadores sobre la ubicación que arrojaba el celular del comerciante.

El Gaula se desplazó al punto señalado en El Amparo. Según la versión oficial, al advertir la presencia de los uniformados, varias personas intentaron salir por los techos de viviendas vecinas. Los policías ingresaron al inmueble tras escuchar pedidos de auxilio y encontraron al comerciante retenido.

En el procedimiento fueron incautados cinco celulares, un frasco de clonazepam y objetos personales de la víctima. La Policía no ha informado resultados médicos que permitan establecer qué sustancia habría recibido el comerciante ni las condiciones de su atención posterior al rescate.

Mensajes de voz y exigencias de dinero

La hipótesis inicial indica que los presuntos responsables utilizaron el teléfono de la víctima para obligarlo a enviar mensajes de voz a familiares y conocidos. En esas comunicaciones habrían exigido pagos entre $1 millón y $30 millones a cambio de dejarlo en libertad.

Una de las personas capturadas sería, de acuerdo con las indagaciones, una mujer que acompañó al comerciante cuando salió del establecimiento en la Zona T. Ese señalamiento hace parte de la investigación y deberá ser sustentado ante un juez durante el proceso judicial.

Secuestro y extorsión en Bogotá

El caso se conoce en medio de operativos recientes contra estructuras señaladas de retener víctimas para exigir dinero. El 13 de noviembre, la Policía informó la captura de seis presuntos integrantes de “Los Nocturnos”, grupo investigado por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado bajo la modalidad de paseo millonario.

Una semana antes, el Gaula reportó el rescate de dos mujeres que, según las autoridades, habían sido engañadas con falsas ofertas de empleo y llevadas al cerro de Guadalupe para pedir dinero a sus familias.

En este sentido, las cifras públicas más recientes de la Policía de Bogotá, con corte a agosto de 2026, señalaban una reducción del 56 % en los casos de secuestro frente al mismo periodo de 2025, equivalente a 19 hechos menos. En ese mismo balance, la extorsión registraba una disminución del 6 %, con 93 casos menos.

La recomendación de las autoridades ante una exigencia de dinero o una desaparición con indicios de retención es no negociar ni realizar pagos y acudir de inmediato a la línea gratuita 165 del Gaula. La rapidez del reporte fue determinante en el operativo que permitió ubicar al comerciante en Kennedy.

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