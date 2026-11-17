El anuncio fue hecho durante una visita del alcalde Carlos Fernando Galán al centro comercial, en donde varios locales permanecen con restricciones de uso mientras…

Un día después del incendio que afectó 22 locales del centro comercial Gran San, en San Victorino, el Distrito anunció un plan de recuperación para los comerciantes. La estrategia incluye la posibilidad de acceder a cofinanciación no reembolsable de hasta $10 millones, acompañamiento empresarial, espacios de venta y apoyo para fortalecer los canales digitales de los negocios.

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El anuncio fue hecho durante una visita del alcalde Carlos Fernando Galán al centro comercial, en donde varios locales permanecen con restricciones de uso mientras avanzan las revisiones técnicas. La emergencia, ocurrida en la madrugada del 16 de noviembre, no dejó personas lesionadas, aunque diez locales registraron pérdida total y otros doce daños parciales.

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¿Cómo funcionarán los incentivos para comerciantes del Gran San?

El componente económico se entregará a través de Activa tu Negocio con Cupón, un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico que permite cofinanciar bienes y servicios especializados para mejorar la productividad de micro, pequeñas y medianas empresas.

Los recursos no corresponden a una transferencia directa de dinero. En cambio, los beneficiarios podrán destinarlos a la adquisición de herramientas, servicios o soluciones que contribuyan al fortalecimiento de sus negocios, siempre que cumplan las condiciones de la convocatoria.

De acuerdo con la información pública del programa, entre los requisitos habituales están tener domicilio principal en Bogotá, contar con ventas activas durante el último año, no estar en liquidación, ser mipyme y presentar un proyecto de inversión. También se exige completar el Diagnóstico de Índice de Madurez Empresarial (DIME). El Distrito no precisó aún si habrá condiciones especiales, un formulario exclusivo o una fecha de inscripción para los comerciantes afectados por el incendio.

Ferias, ventas digitales y promoción para la temporada de Navidad

Además de los incentivos para comerciantes del Gran San, la administración anunció varias líneas de acompañamiento para recuperar las ventas en una de las temporadas más importantes para San Victorino.

Por un lado, los negocios podrán ser vinculados a espacios comerciales, ferias y actividades de alto impacto a través de la estrategia Conexión con Mercados. Asimismo, el Distrito ofrecerá acompañamiento para crear catálogos y publicar productos en Mercado Libre.

El plan también contempla la producción de fotografías y piezas audiovisuales para promocionar los negocios, así como apoyo técnico y financiero mediante Bogotá Corazón Productivo. A esto se sumará la presencia diaria de cerca de 20 funcionarios del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) en el sector del bajo puente.

Galán señaló que el Distrito buscará impulsar el Plan Navidad San Victorino con jornadas comerciales, descuentos, ferias y madrugatones. “San Victorino es el corazón del comercio de Bogotá y el Gran San es uno de sus principales referentes”, afirmó el alcalde durante la visita.

Seguridad y movilidad en San Victorino

La recuperación anunciada por el Distrito incluye un refuerzo de Gestores del Orden, especialmente en el sector de Bicentenario, además de acciones de movilidad y corredores seguros para facilitar la llegada de compradores.

El alcalde destacó que algunos espacios ya han sido limpiados, pintados y adecuados por los propios comerciantes luego de la emergencia. Sin embargo, el acceso a las áreas afectadas seguirá dependiendo de las recomendaciones técnicas y de las inspecciones que continúan en la edificación.

Mientras tanto, la administración del Gran San ha planteado habilitar espacios para que los comerciantes afectados vendan la mercancía que lograron rescatar. También anunció la creación de una cuenta para recibir donaciones destinadas a los propietarios perjudicados.

¿Qué se sabe del incendio en el Gran San?

El incendio fue reportado hacia la 1:21 a. m. del lunes festivo 16 de noviembre en el segundo piso del costado suroccidental del centro comercial, ubicado en la carrera 11 con calle 9. Bomberos controló la emergencia hacia las 6:00 a. m., tras una operación en la que participaron 29 uniformados y equipos especializados.

El balance oficial registró 22 locales afectados: diez con pérdida total y doce con afectaciones parciales. Posteriormente, el Idiger impuso restricciones temporales de uso en 27 locales y 13 espacios de parqueadero mientras verifica daños en cubiertas, redes de servicios públicos y condiciones de seguridad perimetral.

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Las causas del incendio todavía están bajo investigación por parte del equipo especializado de Bomberos Bogotá. Por ello, ninguna autoridad ha confirmado el origen de la emergencia.

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