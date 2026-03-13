Cómo evitar robos al pedir un viaje por app en Bogotá: consejos clave de seguridad

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Las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se han convertido en una de las formas más comunes de movilizarse en ciudades como Bogotá. Sin embargo, también han surgido denuncias de robos y casos de “paseo millonario” relacionados con trayectos solicitados por estas plataformas.

En febrero de 2026, por ejemplo, una mujer denunció haber sido víctima de un presunto robo durante un trayecto solicitado por aplicación en Bogotá, lo que llevó a la plataforma a pronunciarse públicamente sobre el caso. Luego, en las últimas horas, un joven universitario se salvó de ser asaltado durante un servicio de estas aplicaciones.

Además, las autoridades han advertido que delitos como el “paseo millonario” han repuntado en la ciudad, con decenas de casos reportados en 2025, donde las víctimas son retenidas y obligadas a entregar dinero o acceder a sus cuentas bancarias.

En este contexto, expertos en seguridad y las propias plataformas recomiendan tomar varias precauciones antes y durante el viaje.

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¿Cuál es el momento más vulnerable?

Uno de los riesgos más comunes ocurre mientras el usuario espera el vehículo solicitado, especialmente en la calle y mirando el celular.

Las recomendaciones de seguridad indican que lo mejor es pedir el viaje desde un lugar cerrado o seguro y salir solo cuando el conductor haya llegado, para evitar estar expuesto o distraído en la vía pública. También se aconseja evitar zonas solitarias o poco iluminadas, sobre todo durante la noche.

Asimismo, uno de los errores más frecuentes en robos relacionados con plataformas es subirse a un carro que no coincide con el registrado en la aplicación.

Las recomendaciones básicas son:

Verificar placa, color y modelo del vehículo.

Confirmar nombre y foto del conductor.

Preguntar a quién viene a recoger antes de decir tu nombre.

Si los datos no coinciden, no se debe abordar el vehículo.

¿Cómo actuar durante el viaje?

Otra medida recomendada es sentarse en el asiento trasero, especialmente si se viaja solo. Esto permite mantener distancia y tener más facilidad para salir del vehículo si ocurre una situación. En este sentido, si durante el trayecto algo parece irregular, las plataformas sugieren:

Usar el botón de emergencia de la app.

Llamar a un familiar o contacto de confianza.

Reportar el incidente en la plataforma.

Las autoridades recomiendan guardar capturas de pantalla del viaje y del conductor, ya que pueden servir como evidencia si se presenta una denuncia o situación incómoda.

También se aconseja:

Compartir el viaje con un familiar o amigo desde la app.

Evitar revelar información personal al conductor.

Tener el teléfono cargado para emergencias.

Finalmente, aunque la mayoría de trayectos por aplicaciones se realizan sin problemas, los especialistas coinciden en que unos pocos segundos de verificación pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y una situación de riesgo.

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