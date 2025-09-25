Concejal alertó riesgo de uso de cilindros de gas en el espacio público

En Bogotá hay un 33% de informalidad. Foto: Óscar Pérez

Según datos del IPES, en Bogotá hay 89.000 vendedores informales caracterizados, de los cuales 10.331 se dedican a la venta de alimentos preparados en calle, con los que usualmente utilizan pipetas de gas o fogones.

Desde 2020, la ciudad cuenta con la Resolución 1183 que designa al Cuerpo Oficial de Bomberos como la autoridad técnica que fija las condiciones de control y regulación, siendo las alcaldías locales y la Policía de Bogotá, las encargadas de las inspecciones y cumplimiento.

Sin embargo, para el concejal Rolando González, a pesar de que el IPES ha realizado más de 252 jornadas de sensibilización del protocolo que contienen las 10 acciones que deben cumplir los vendedores ambulantes en el uso de espacio público, propuso una ruta de articulación para revisar que luego de estas capacitaciones, sí se cumpla las medidas, además de la necesidad de aplicar medidas más estrictas de seguridad relacionadas con el almacenamiento, manipulación y protocolos de emergencia.

“Las pipetas de gas son accesibles y económicas, pero su manipulación inadecuada en entornos no controlados, puede generar accidentes o emergencias graves y lo más grave es, que, en caso de una tragedia, no se sabe quién es el doliente, esto por falta de una legislación que venga de la CREG, que indique cuál es el manejo que deben recibir estos aparatos en el espacio público” manifestó González".

Cabe recordar que los vendedores de comida caliente en el espacio público que utilicen cilindros de gas, deben cumplir con estos requisitos:

1. Los cilindros de gas deben ser de una empresa registrada y el tamaño no puede superar las 40 libras.

2. Los puestos donde se usen cilindros de gas deberán estar a una distancia mínima de cinco metros de otros puestos.

3. Debe haber una distancia mínima entre la fuente de calor donde se cocinen los productos y el cilindro de gas, que a su vez debe estar en zonas ventiladas y alejados de la humedad.

4. Las válvulas de los cilindros deben ser tipo rosca y contar con todos los sistemas de seguridad dispuestos para la manipulación de este tipo de elementos.

5. Las pipetas deben estar en estructuras que garanticen su estabilidad para evitar la mala manipulación y puedan caerse.

6. El cilindro o su base no podrá presentar abolladuras, fisuras, corrosión o abombamiento; con el fin de evitar fugas o incidentes que pongan en peligro la integridad de la comunidad.

