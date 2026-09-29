Concejal del Pacto Histórico demandará reforma tributaria: ¿cuáles son las razones?

Durante la sesión quedaron incorporados los cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos para empresas, alivios para contribuyentes con obligaciones pendientes y medidas para retirar o soterrar progresivamente las redes de servicios públicos y telecomunicaciones.

Los bogotanos tendrán nuevos impuestos a partir de 2027. El Concejo aprobó este lunes en plenaria la reforma tributaria con la que el Distrito espera recaudar COP 1,26 billones cada año.

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Aunque el trámite cerró con la votación del Concejo, bancadas de oposición no solo mantienen los cuestionamientos, sino que anunciaron la demanda del ahora acuerdo de ciudad. Tal es el caso de la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico), quien durante la sesión informó que demandará el texto tanto por vicios de trámite como de fondo.

A través de un comunicado, Sánchez detalló que varios artículos fueron votados en bloques, cuando debían votarse de manera individual porque tenían proposiciones supresivas, aditivas o sustitutivas.

Asímismo, cuestionó que esta reforma tributaria grave a los hogares y negocios "con aumentos del ICA que también afectan a medianas y pequeñas empresas, al mismo tiempo que ofrece exenciones de varios años a grandes inversionistas, proyectos inmobiliarios y urbanísticos".

#Atención 🚨 Por vicios de forma y de fondo, anunciamos que vamos a demandar integralmente la reforma tributaria de @CarlosFGalan contra Bogotá. pic.twitter.com/ETbrSuaGyj — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) September 28, 2026

Desde la administración distrital aseguran que el acuerdo brindará herramientas para atraer empresas y estimular nuevas inversiones de las que ya operan en la capital. Sus proyecciones apuntan a movilizar COP 79,8 billones de capital privado y generar más de 200.000 empleos durante diez años.

Uno de los concejales que respaldó el proyecto fue Juan David Quintero, quien destacó la aprobación de medidas para ordenar las redes de servicios públicos y telecomunicaciones.

Las nuevas redes deberán instalarse bajo tierra, las que se encuentren en funcionamiento tendrán que soterrarse progresivamente y los cables en desuso deberán ser retirados por sus propietarios. Si incumplen, el Distrito podrá retirarlos y cobrarles la intervención.

“No más reguero, no más desorden”, afirmó Quintero, quien señaló que la maraña de cables afecta el paisaje y representa un peligro para peatones, ciclistas y motociclistas.

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