Concejo aprobó reforma tributaria de Galán: nuevos cobros, cambios y alivios

La iniciativa, que acumuló los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, también incorpora cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos para empresas, alivios para contribuyentes con obligaciones pendientes y medidas para retirar o soterrar…

La plenaria del Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, la reforma tributaria impulsada por la administración de Carlos Fernando Galán para fortalecer las finanzas de la ciudad, modernizar el alumbrado público y atraer inversión privada.

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La iniciativa, que acumuló los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, también incorpora cambios en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos para empresas, alivios para contribuyentes con obligaciones pendientes y medidas para retirar o soterrar progresivamente las redes de servicios públicos y telecomunicaciones.

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Tras superar los dos debates, el texto pasa al despacho del alcalde para su sanción y posterior publicación. Solo entonces se convertirá en acuerdo distrital y podrán comenzar a aplicarse las medidas en las fechas establecidas.

Defensores destacan modernización y nuevos empleos

La Administración asegura que el acuerdo brindará herramientas para atraer empresas y estimular nuevas inversiones de las que ya operan en la capital. Sus proyecciones apuntan a movilizar $79,8 billones de capital privado y generar más de 200.000 empleos durante diez años.

Uno de los concejales que respaldó el proyecto fue Juan David Quintero, quien destacó la aprobación de medidas para ordenar las redes de servicios públicos y telecomunicaciones.

Las nuevas redes deberán instalarse bajo tierra, las que se encuentren en funcionamiento tendrán que soterrarse progresivamente y los cables en desuso deberán ser retirados por sus propietarios. Si incumplen, el Distrito podrá retirarlos y cobrarles la intervención.

“No más reguero, no más desorden”, afirmó Quintero, quien señaló que la maraña de cables afecta el paisaje y representa un peligro para peatones, ciclistas y motociclistas.

Nuevos cobros y posibles vicios en la reforma tributaria

Por su parte el concejal Jairo Avellaneda rechazó la reforma y afirmó que su aprobación perjudicará a los ciudadanos al imponer nuevas cargas económicas.

“Que se haya aprobado no quiere decir que sea justo. Esta administración le mete la mano al bolsillo al bogotano”, señaló después de la votación.

Avellaneda también reiteró que la acumulación de los proyectos 709 y 724 habría desconocido el reglamento interno del Concejo. Según su denuncia, una de las iniciativas debía someterse a sorteo y recibir ponentes antes de unirse con la propuesta de la Administración.

El cabildante advirtió que esos posibles vicios podrían sustentar una demanda ante la jurisdicción administrativa. También cuestionó los beneficios para constructoras y la participación del sector privado.

Avellaneda aseguró que logró evitar una reducción de los recursos destinados a los presupuestos participativos de las localidades.

Sobretasa para el alumbrado público

El principal cambio para los hogares será una sobretasa al impuesto predial que financiará la modernización del alumbrado.

Las viviendas de estratos 4, 5 y 6 pagarán una tarifa del 0,4 por mil. Los cálculos conocidos durante el trámite estiman valores promedio equivalentes a $11.000 mensuales para el estrato 4, $19.000 para el 5 y $29.000 para el 6.

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Los predios comerciales, industriales y financieros asumirán una tarifa del uno por mil, con un pago promedio estimado en $67.000 mensuales para los inmuebles comerciales.

Como regla general, las viviendas de estratos 1, 2 y 3 estarán exentas, salvo aquellas cuya base gravable supere las 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026.

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El cobro no aparecerá en la factura de energía: estará asociado al impuesto predial y comenzará a aplicarse desde 2027.

Los recursos financiarán luminarias LED, sensores y sistemas de telegestión para detectar fallas, regular la intensidad de las luces y medir el consumo.

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Cambios en el ICA y alivios para deudores

La reforma reduce de 13 a nueve las tarifas del impuesto de Industria y Comercio. Según Hacienda, 275 actividades económicas pagarán menos y 169 tendrán incrementos.

Los restaurantes pasarán de una tarifa de 13,8 a 12 por mil; los bares, de 13,8 a 11 por mil, y las actividades de edición y publicación de libros, de ocho a cuatro por mil.

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Las microempresas que se inscriban en el Registro de Información Tributaria podrán acceder a una tarifa progresiva de ICA durante diez años, comenzando con el 0 % en el primero.

El acuerdo también ofrece una reducción del 60 % sobre intereses y sanciones para contribuyentes con obligaciones pendientes. El capital deberá pagarse completo.

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Además, desde 2027 desaparecerán los impuestos de Publicidad Exterior Visual y el Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

¿Qué sigue?

El texto pasará al despacho del alcalde Carlos Fernando Galán para su sanción y posterior publicación como acuerdo distrital.

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La votación cierra el trámite político en el Concejo, pero mantiene abierta la controversia. Mientras la Administración presenta la reforma como una herramienta para modernizar y fortalecer a Bogotá, sus contradictores insisten en que impone nuevas cargas y podría enfrentar cuestionamientos judiciales por la forma como fue tramitada.

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