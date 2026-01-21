Nuevo choque del concejal ‘Fuchi’ con policías durante operativo en barrio La Macarena

Los constantes choques del concejal con la Policía y con periodistas han abierto un debate sobre los límites entre la veeduría ciudadana, la protesta y el respeto a la autoridad desde un cargo de representación pública. Foto: Archivo Particular

Múltiples usuarios de redes sociales denunciaron, a partir de varios videos, que el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, habría enfrentado a policías durante un operativo para frenar piques ilegales en el barrio La Macarena, con el fin de obstaculizar el procedimiento. La situación ocurre en un contexto en el que el concejal enfrenta una sanción disciplinaria en primera instancia y arrastra antecedentes de confrontaciones con policías y periodistas en medio de movilizaciones.

En las grabaciones, se observa a varios policías intentando dispersar a motociclistas y conductores que participaban en piques ilegales, práctica que ha multiplicado las quejas por el ruido, el riesgo de accidentes y las afectaciones al orden de este popular sector del centro de la ciudad. En medio de los operativos, los vecinos denunciaron que el concejal Forero se enfrentó con los uniformados.

La discusión terminó en medio de abucheos que descalificaban la actitud del concejal. Incluso varios vecinos le exigieron, en plena época preelectoral, que no usara la problemática de los piques para hacer campaña.

¿Qué dice el Concejal?

Forero se defendió diciendo que, en efecto, estuvo en el lugar, pero que su presencia tenía que ver con denuncias que recibió por supuestas irregularidades en el puesto de control y en los procedimientos que se llevarían a cabo.

“Me dijeron que en ese puesto de control estaban siendo víctimas de malos procedimientos y por eso llegué hasta allá. El operativo no estaba en las condiciones técnicas exigidas, pero la gente que estaba pensó que yo estaba pidiendo que se quitara el puesto y se generó la controversia”, señaló el concejal en entrevista con Caracol Radio.

Señaló, además, que nunca ha apoyado los piques ilegales y que su presencia en la zona era para impedir que “una ilegalidad se enfrentara con otra ilegalidad”.

Sancionado por la Procuraduría

Este episodio se suma a un historial reciente que ha marcado el paso de Forero por el Concejo de Bogotá. En 2025, la Procuraduría lo sancionó en primera instancia con una inhabilidad de 14 meses por agredir verbalmente a policías durante un procedimiento de tránsito ocurrido en 2024. Según el fallo, el concejal utilizó expresiones ofensivas contra los uniformados, una conducta que el Ministerio Público consideró incompatible con los deberes de un servidor público.

En otro caso, Forero increpó de manera agresiva a un periodista durante una movilización de motociclistas. El hecho abrió críticas por el uso de su investidura en escenarios de confrontación y por las presiones ejercidas contra la prensa en contextos de protesta.

Forero llegó al Concejo con el respaldo de sectores de motociclistas y con un discurso crítico frente a los operativos de tránsito y control. Sin embargo, sus reiterados choques con la Policía y con periodistas han alimentado un debate sobre los límites entre la veeduría ciudadana, la protesta y el respeto a la autoridad desde un cargo de representación pública.

