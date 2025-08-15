Concejal propone renombrar parque El Golfito en honor a Miguel Uribe Turbay

Senador de la república durante la moción de censura a Iván Velásquez en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En el Concejo de Bogotá se radicó una proposición para cambiar el nombre del parque ‘El Golfito’, lugar donde ocurrió el lamentable atentado a Miguel Uribe, y rebautizarlo con el nombre del fallecido exsenador.

La iniciativa fue presentada por la concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde y busca honrar la memoria del senador Miguel Uribe Turbay.

“Siempre lo recordaremos como una gran persona y compañero en el Cabildo Distrital, siempre trabajando por una mejor ciudad. El asesinato de Miguel no puede quedar en la impunidad, nos duele Colombia, por ello queremos reconocer el trabajo de un gran líder político que hoy tristemente perdió la nación”, indicó Name.

Por el momento, esperan que la iniciativa sea apoyada para que sea una realidad.

Como homenaje a su memoria, esperan que el actual Parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón cambie oficialmente su denominación y pase a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay.

“Buscamos que el homenaje contenido en el proyecto de acuerdo trascienda a un espacio público de relevancia histórica y emocional para la ciudad, toda vez que en este lugar fue donde recibió el atentado, preservando así la memoria de Miguel Uribe Turbay y reconociendo su legado en la vida política y social en Bogotá”, explicó la cabildante.

Tumba de Miguel Uribe Turbay

El féretro del senador fue ubicado junto a los de otras figuras políticas del país. Será la número cuatro y estará junto a la tumba de Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), abogado constitucionalista, politólogo, escritor y político miembro del Partido Conservador.

¿Cuándo se podrá visitar la tumba?

Para quienes deseen asistir al lugar, las entidades encargadas esperan que a partir de este jueves, 14 de agosto, los ciudadanos puedan visitar la tumba del senador.

