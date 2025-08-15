No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Concejal propone renombrar parque El Golfito en honor a Miguel Uribe Turbay

La iniciativa busca bautizar el parque en donde ocurrió el atentado contra Uribe Turbay, con el fin de resignificar el lugar y conservar el legado del excandidato presidencial.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
15 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Senador de la república durante la moción de censura a Iván Velásquez en el Congreso de la República
Senador de la república durante la moción de censura a Iván Velásquez en el Congreso de la República
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En el Concejo de Bogotá se radicó una proposición para cambiar el nombre del parque ‘El Golfito’, lugar donde ocurrió el lamentable atentado a Miguel Uribe, y rebautizarlo con el nombre del fallecido exsenador.

La iniciativa fue presentada por la concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde y busca honrar la memoria del senador Miguel Uribe Turbay.

“Siempre lo recordaremos como una gran persona y compañero en el Cabildo Distrital, siempre trabajando por una mejor ciudad. El asesinato de Miguel no puede quedar en la impunidad, nos duele Colombia, por ello queremos reconocer el trabajo de un gran líder político que hoy tristemente perdió la nación”, indicó Name.

Por el momento, esperan que la iniciativa sea apoyada para que sea una realidad.

Como homenaje a su memoria, esperan que el actual Parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón cambie oficialmente su denominación y pase a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay.

“Buscamos que el homenaje contenido en el proyecto de acuerdo trascienda a un espacio público de relevancia histórica y emocional para la ciudad, toda vez que en este lugar fue donde recibió el atentado, preservando así la memoria de Miguel Uribe Turbay y reconociendo su legado en la vida política y social en Bogotá”, explicó la cabildante.

Tumba de Miguel Uribe Turbay

El féretro del senador fue ubicado junto a los de otras figuras políticas del país. Será la número cuatro y estará junto a la tumba de Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), abogado constitucionalista, politólogo, escritor y político miembro del Partido Conservador.

¿Cuándo se podrá visitar la tumba?

Para quienes deseen asistir al lugar, las entidades encargadas esperan que a partir de este jueves, 14 de agosto, los ciudadanos puedan visitar la tumba del senador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Javier Ramos(ti8zq)Hace 11 minutos
Me parece bien. Pero deberíamos hacerlos con todos los colombianos que mueren a causa de la violencia, no veo el por qué este tipo de honores se reservan a los politicos de turno. Pero si, buena idea.
Gilberto R.M.(54899)Hace 16 minutos
Hoy, el presidiario URIBE Vélez estuvo sembrando odios y lanzando señalamientos perversos contra de los militantes de la Unión patriótica -un movimiento legal-que puso más de siete mil muertos, CRÍMENES COMETIDOS X la ULTRADERECHA que él representa, en connivencia igualmente criminal con muuuchos miembros de las Fuerzas Militares de las épocas tenebrosas para la Patria cuando él fungió como Gobernador de Antioquia y dos veces como presidente (una de las cuales alcanzada de manera espúria
