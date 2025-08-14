No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Plan éxodo de puente festivo en Bogotá: recomendaciones y horarios

Durante el puente de asunción, regirá el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad.

Redacción Bogotá
14 de agosto de 2025 - 08:41 p. m.
Peaje del Norte de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Para este puente festivo de la Asunción de la Virgen, con el fin de garantizar una buena movilidad, la Secretaría Distrital de Movilidad, junto con la Policía de Tránsito, implementarán una nueva jornada de Plan Éxodo y Retorno en los accesos de la capital del país.

De acuerdo con las proyecciones de las autoridaes , 1.115.678 vehículos saldrán de la ciudad y 1.195.482 ingresarán este puente. Por consiguiente, para controlar semejante volumen de tráfico, se realizarán los controles en las entradas y salidas de la ciudad y en vías internas para controlar límites de velocidad y la no conducción bajo el efecto de bebidas embriagantes.

Para la límite de Bogotá, el Distrito implementará:

  • Ajustes en los tiempos de los semáforos.
  • Activará intermitencias semafóricas en la Autopista Sur (en colaboración con las autoridades de Soacha).
  • Implementará el reversible en la Carrera 7.ª, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad.

Pico y placa regional:

En ese sentido, el lunes festivo, 18 de agosto, aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad, de la siguiente manera:

  • De 12:00 m. a 4:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
