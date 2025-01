Concejales se pronuncian por aplazamiento de dineros a proyectos clave de Bogotá

Avance de Obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá a la altura de la Avenida Villavicencio con Carrera 89C. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Gobierno de Gustavo Petro publicó el decreto mediante el cual se realizan los ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN) por el cual se aplazan recursos por $12 billones. Dentro de los sectores golpeados, está principalmente el de transporte.

En concreto, el recorte presupuestal dejó sin recursos para este año, a la primera línea del Metro de Bogotá ($770 mil millones), RegioTram de Occidente ($345 mil millones) y la renovación y ampliación de la Calle 13 ($ 328 mil millones). Vale la pena resaltar que, la financiación de estos tres proyectos, es responsabilidad de la Nación en un 70 %, conforme a los convenios de movilidad que firmó con el Distrito entre 2020 y 2022.

“Los aportes de la Nación a los proyectos de Bogotá no son un favor. Responden a contratos firmados y aplazarlos es una forma de incumpliendo. También queremos dejar claro que este aplazamiento no fue concertado”, dijo el alcalde Galán. “Las obras del Regiotram no se van a paralizar producto de este decreto en el corto plazo”, señaló por su parte el gobernador, Jorge Rey.

Este recorte presupuestal para 2025, generó todo tipo de reacciones desde distintas orillas políticas en el cabildo distrital. Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, calificó de “cínicos” a “los que hundieron la Ley de Financiamiento y hoy salen indignados a denunciar al Gobierno nacional por APLAZAR gastos y obligaciones adquiridas. Quienes hundieron la Ley deben poner la cara ante la ciudadanía y asumir las consecuencias de su oposición irresponsable con las finanzas del país”.

Por su parte, Diana Diago del Centro Democrático, aseveró que “el gobierno de Gustavo Petro deja a Colombia sin rumbo, sin recursos clave y sigue demostrando que es el enemigo número 1 de Bogotá. incompetencia que castiga a los ciudadanos, la seguridad y el futuro de las regiones”.

A su vez, el concejal Rolando González calificó de irracional y como un despropósito con la ciudad, el aplazamiento de 770 mil millones para la Primera Línea Metro.“No sorprende para nada esta pésima decisión, al Presidente Petro poco le ha importado el desarrollo de Bogotá y mucho menos que se ejecute el metro elevado o las troncales de transmilenio, proyectos que él mismo en tiempo atrás ha tratado de socavar con falacias”, señaló González.

Y resaltó que la circular 013 establece los criterios y procedimientos para la elaboración del Marco de Gasto de Mediano Plazo-MGMP 2025-2028. “Señala que ‘las entidades deberán priorizar los recursos para atender los compromisos adquiridos con cargo a las autorizaciones de vigencias futuras efectivamente utilizadas’”.

El cabildante Rolando González y la representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, pedirán a la Contraloría General y a la Procuraduría, “ejercer los controles pertinentes sobre estas decisiones”. Adicionalmente, solicitarán al CONFIS Nacional “que sustituya esta apropiación aplazada por otras que no estén comprometidas con vigencias futuras”, sentenciaron.

