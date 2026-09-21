Concejo votará reforma tributaria esta semana: ICA y predial, los puntos decisivos

El Distrito necesita reunir al menos 23 votos entre los 45 concejales para lograr materializar su iniciativa. El proyecto, denominado oficialmente Acuerdo por una Ciudad Inteligente, modifica las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA), crea una…

La reforma tributaria de Bogotá entrará en su etapa decisiva el miércoles 23 de septiembre. Después de levantar la sesión del segundo debate este lunes, la plenaria del Concejo programó para las 9:00 a. m. la votación del proyecto promovido por la administración de Carlos Fernando Galán.

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El Distrito necesita reunir al menos 23 votos entre los 45 concejales para lograr materializar su iniciativa. El proyecto, denominado oficialmente Acuerdo por una Ciudad Inteligente, modifica las tarifas del impuesto de Industria y Comercio (ICA), crea una sobretasa al predial para financiar el alumbrado público y ofrece incentivos para nuevas inversiones.

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Asimismo, la iniciativa incluye alivios para los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes y elimina dos impuestos distritales. Todas estas medidas continúan siendo propuestas, pues solamente entrarían en vigencia si la plenaria aprueba el articulado y el alcalde lo sanciona.

El primer debate terminó con ocho votos a favor y cuatro en contra. Durante esa discusión se redujeron algunas tarifas planteadas inicialmente y se incorporaron excepciones para proteger a hogares sin capacidad de pago.

Reforma tributaria de Bogotá necesitará 23 votos

La sesión de este lunes terminó hacia la 1:20 p. m., después de las intervenciones de los concejales y de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena. La votación se aplazó hasta el miércoles, cuando la plenaria deberá decidir si aprueba el proyecto completo.

La Alcaldía sostiene que durante el primer debate concertó cambios con el Centro Democrático y otras bancadas. Entre los puntos modificados aparecen las tarifas del ICA para bancos, comercializadores de vehículos y vendedores de licores y productos de tabaco.

La bancada del Centro Democrático mantiene reparos frente al aumento del ICA para algunas actividades y la sobretasa al predial. El concejal Julián Uscátegui pidió que la administración reduzca gastos y recupere las obligaciones pendientes antes de crear nuevas cargas.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Díaz, ponente de la iniciativa, defendió las tarifas diferenciadas y señaló que algunos sectores recibirán reducciones. La ponencia establece una tarifa de 11 por mil para bares y de 12 por mil para restaurantes y hoteles.

Así cambiaría el ICA para bancos y vendedores de vehículos

Uno de los ajustes más importantes se concentra en las principales actividades del sector financiero. Actualmente, estas pagan una tarifa de 14 por mil sobre su base gravable especial. El proyecto propone elevarla a 20 por mil hasta 2027, reducirla a 19 por mil en 2028 y dejarla en 18 por mil a partir de 2029.

Por lo tanto, una entidad cobijada por la tarifa pagaría inicialmente $20.000 por cada millón de pesos de ingresos gravados. La propuesta original contemplaba una tarifa de 21 por mil, pero ese valor fue modificado durante el primer debate.

También cambiaría la tarifa aplicable al comercio de vehículos y motocicletas. Los vendedores pagarían 8 por mil por los eléctricos, 10 por mil por los híbridos y 11 por mil por los convencionales.

Este ajuste recaería sobre las empresas comercializadoras y no aparecería como un impuesto independiente en la factura del comprador. Aun así, el proyecto no impide que las empresas incorporen mayores costos tributarios en sus decisiones comerciales o en sus precios.

Para el comercio de bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados se propone una tarifa de 19 por mil. Esto equivale a $19.000 por cada millón de pesos de ingresos gravados y no a un impuesto del 19 % sobre cada producto.

En total, la Secretaría de Hacienda calcula que 275 actividades económicas tendrían una reducción del ICA, mientras que 169 registrarían incrementos.

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Sobretasa al predial financiaría el alumbrado inteligente

El proyecto propone financiar la modernización del alumbrado público mediante una sobretasa asociada al impuesto predial. El cobro no llegaría en la factura de energía y estaría a cargo del propietario del inmueble.

El texto aprobado en primer debate establece una tarifa de cero por mil para los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo gravable no supere las 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026. Para las viviendas de estratos 4, 5 y 6, la tarifa sería de 0,4 por mil.

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Además, los predios dotacionales y los lotes pagarían 0,8 por mil, mientras que los comerciales, industriales y financieros asumirían una tarifa de 1 por mil.

Durante el primer debate también se ordenó utilizar la información del Sisbén para identificar propietarios de estratos 4, 5 y 6 sin capacidad de pago. Estos hogares podrían quedar excluidos de la sobretasa, aunque el procedimiento deberá desarrollarse después de la aprobación.

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Los recursos financiarían luminarias LED, sistemas de control remoto, sensores y herramientas para detectar fallas. Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tendrían que informar al Concejo cuánto dinero recaudan y cómo avanza la modernización.

Habrá alivios para deudas e incentivos a la inversión

La reforma tributaria de Bogotá ofrece una reducción del 60 % en intereses y sanciones para quienes tengan deudas tributarias. Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá pagar la totalidad del capital y el 40 % de los intereses y sanciones antes del 21 de diciembre de 2026.

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El Distrito calcula que cerca de 1,19 millones de contribuyentes podrían acceder al alivio tributario. Otras 845.000 personas tendrían una reducción del 60 % en los intereses de obligaciones no tributarias.

A partir de 2027, también desaparecerían el impuesto de Publicidad Exterior Visual y el impuesto unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos. La eliminación del primero no modifica los permisos ni las restricciones aplicables a vallas y otros elementos publicitarios.

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Asimismo, los pequeños negocios con ingresos anuales inferiores a 1.933 UVT, aproximadamente $101,2 millones en 2026, dejarían de estar sujetos a retención de ICA por los pagos recibidos con tarjetas débito y crédito.

El articulado incluye exenciones temporales para empresas que realicen nuevas inversiones y generen empleo. Con el conjunto de medidas, la administración proyecta recaudar alrededor de $1,08 billones adicionales cada año y propiciar más de 200.000 empleos durante una década. Estas últimas cifras corresponden a estimaciones del Distrito y dependen de que las inversiones previstas se concreten.

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¿Qué ocurrirá después de la votación?

Si obtiene los 23 votos necesarios, el proyecto pasará al despacho del alcalde Carlos Fernando Galán para su sanción y posterior publicación. Sus medidas comenzarían a aplicarse en las fechas establecidas dentro del articulado, pues algunas entrarían en vigor en 2027 y otras tendrían una transición gradual.

En cambio, si la plenaria niega la ponencia o el articulado, el proyecto no se convertirá en acuerdo distrital. La votación del miércoles definirá, por tanto, el futuro de una propuesta que combina mayores tarifas para algunas actividades, reducciones para otras y una nueva fuente de financiación para el alumbrado público.

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