Concierto de David Guetta en Bogotá: consejos de movilidad y detalles del montaje

Después de casi una década, David Guetta regresa a Colombia con un espectáculo que promete ser inolvidable. Este viernes, el Coliseo MedPlus se convertirá en el centro de la música electrónica con el primer show sold out del DJ francés en el país, parte de su gira mundial The Monolith Tour.

En menos de diez horas se agotaron todas las entradas a través de TaquillaLive, confirmando la expectativa que genera uno de los nombres más importantes del género.

Reconocido como uno de los DJs y productores más influyentes del planeta, Guetta traerá a Bogotá una puesta en escena que ha deslumbrado en Europa, Asia y Norteamérica. Su show, basado en un monolito 3D de luz, pantallas envolventes y diseño visual de última generación, redefine la experiencia del EDM y promete una noche sensorial sin precedentes con sus mayores éxitos.

Durante más de dos décadas, Guetta ha sido el responsable de algunos de los himnos que marcaron una generación, con colaboraciones junto a Sia, Rihanna, Usher, Black Eyed Peas y Nicki Minaj. Su presentación en Bogotá no solo celebra su legado, sino también el crecimiento de la escena electrónica en el país.

Los detalles del montaje

Para este concierto, el Coliseo MedPlus se consolidó como el escenario ideal para que más de 20 mil personas vivan una experiencia de talla mundial.

“Armamos el escenario de David Guetta en dos días. Se necesitaron 80 personas para hacerlo posible y contará con una pantalla de 44 metros de ancho por nueve metros de alto, además de una V de 12 metros de alto, más de 470 luces y 78 láseres. Será un show de aproximadamente 900 millones de pesos”, explicó Leonardo Molina, productor general del Coliseo MedPlus, para El Espectador.

“El mayor reto que tuvimos con el equipo fue hacerles entender que en Colombia tenemos el mejor venue de América Latina. Antes de llegar, no lo entendían, pero cuando llegaron y vieron el Coliseo MedPlus cambió todo: están tranquilos y el show será de máximo nivel”, agregó.

El escenario multipropósito contará también con más de 750 m² de pantallas LED, 48 suites de lujo y un sistema acústico de última generación.

“Para nosotros es un orgullo recibir a un artista del nivel de David Guetta. Este tipo de producciones reflejan lo que somos como escenario e industria: un espacio preparado para los grandes espectáculos del mundo, con estándares internacionales de seguridad, sonido e innovación”, comentó Carolina García, gerente estratégica de negocios del Coliseo MedPlus.

Consejos de movilidad

Considerando que el escenario espera la llegada de más de 20 mil personas para el evento, se han dispuesto diferentes soluciones de movilidad para optimizar la asistencia.

Parqueadero oficial

El Coliseo MedPlus contará con un parqueadero exclusivo operado por ParkingLive, frente al venue, con capacidad para 1.000 vehículos.

Tarifa carros: $35.000 COP

Tarifa motos: $25.000 COP

La compra puede hacerse anticipadamente, lo que garantiza el cupo y los contratiempos.

Rutas de transporte compartido

Los asistentes podrán reservar su trayecto de ida y regreso en buses especiales gestionados por el Coliseo MedPlus.

Salida (ida): todas las rutas parten desde la bahía contigua al centro comercial Portal 80 hacia el Coliseo MedPlus.

Regreso: al finalizar el concierto, los buses salen del Coliseo MedPlus hacia diferentes puntos de la ciudad:

Ruta Portal Norte : Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte.

Ruta Portal El Dorado : Av. El Dorado – Recinto Ferial – El Tiempo-Maloka – Portal El Dorado.

Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor.

Costo: $25.000 COP ida y regreso.

Este plan cuenta con un personal que notifica cuando el cupo está completo en cada bus para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán dentro del parqueadero oficial del Coliseo MedPlus y la compra puede realizarse en línea a través de TaquillaLive.

Transporte Premium

Para quienes prefieran un servicio privado:

Vehículo VIP (hasta 4 pasajeros): $230.000 COP ida y regreso.

El servicio cubre únicamente rutas dentro de Bogotá y se puede reservar en TaquillaLive.

Transporte particular

También puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua.

Horarios del concierto de David Guetta

6:00 p.m. — Apertura de puertas.

8:00 p.m. — Pao Calderón.

9:00 p.m. — Cato Anaya.

10:30 p.m. — David Guetta.

Recomendaciones para el evento

● Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

● Mujeres en visible estado de embarazo ingresan bajo su propia responsabilidad (previo a ingreso se debe firmar un consentimiento informado).

● No está permitido pararse sobre las sillas.

● No se permite el ingreso de comidas y bebidas.

● No se permite el ingreso de encendedores o fósforos.

● No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.

● No está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semi profesionales o

● drones.

● No se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas.

● Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de seguridad, y no se permitirá el ingreso al portador.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca,visite la sección Bogotá de El Espectador.