Bogotá

¿Tiene un emprendimiento deportivo en Bogotá? IDRD abre convocatoria

La entidad distrital busca reunir propuestas innovadoras que aporten al bienestar y calidad de vida de las personas.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de octubre de 2025 - 03:59 p. m.
Deporte en Bogotá.
Deporte en Bogotá.
Foto: EFE - Carlos Ortega
En la ciudad hay una nueva oportunidad para los emprendedores deportivos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lanzó una convocatoria para que las personas postulen sus iniciativas relacionadas con el deporte, la recreación, la actividad física, los e-sports y los deportes alternativos.

Según lo dio a conocer el Distrito, estos espacios buscan fortalecer el ecosistema deportivo de Bogotá. Además, esperan identificar y visibilizar emprendimientos que generen impacto positivo en las comunidades, como lo es fomentando hábitos saludables y nuevas formas de interacción.

¿Cómo participar?

Para quienes deseen participar, podrán registrarse a través de este formulario. En ese sentido, los emprendimientos que sean seleccionados tendrán la posibilidad de participar en eventos y ferias organizadas por el Distrito en diferentes localidades. Espacios claves para dar a conocer su trabajo.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
