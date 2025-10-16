¿Tiene un emprendimiento deportivo en Bogotá? IDRD abre convocatoria

Deporte en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

En la ciudad hay una nueva oportunidad para los emprendedores deportivos. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) lanzó una convocatoria para que las personas postulen sus iniciativas relacionadas con el deporte, la recreación, la actividad física, los e-sports y los deportes alternativos.

Según lo dio a conocer el Distrito, estos espacios buscan fortalecer el ecosistema deportivo de Bogotá. Además, esperan identificar y visibilizar emprendimientos que generen impacto positivo en las comunidades, como lo es fomentando hábitos saludables y nuevas formas de interacción.

¿Cómo participar?

Para quienes deseen participar, podrán registrarse a través de este formulario. En ese sentido, los emprendimientos que sean seleccionados tendrán la posibilidad de participar en eventos y ferias organizadas por el Distrito en diferentes localidades. Espacios claves para dar a conocer su trabajo.

