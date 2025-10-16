Logo El Espectador
¿Va al concierto de Imagine Dragons en Bogotá? Transmilenio ofrecerá rutas

El concierto se realizará este viernes, 17 de octubre, en el Vive Claro Distrito Cultural.

Redacción Bogotá
16 de octubre de 2025 - 10:42 p. m.
Imagine Dragons en concierto esta semana en Bogotá.
Foto: EFE - Antonio Lacerda
Este viernes, 17 de octubre, la capital albergará un nuevo espectáculo, esta vez, de la banda estadounidense Imagine Dragons, en el Vive Claro Distrito Cultural. Por esto, habrá una operación especial de cuatro servicios troncales y tres de TransMiZonal, para la llegada y la salida del evento.

Lea más: Polémica por artículo que pagaría a concejales, aun sesionando en otra ciudad

“Para este evento disponemos de la operación especial de servicios troncales con destino final a cuatro portales del Sistema y las tres rutas habituales de TransMiZonal, una oferta que garantiza el servicio de transporte público eficiente y a precios justos, indicó Lucy Cucaita, Directora de Buses de TRANSMILENIO S.A.

Más noticias: Conmoción en Suba por asesinato de conductora taxista a plena luz del día

Para llegar al concierto:

Para las personas que van a asistir, la empresa dispone de 17 servicios troncales en las estaciones:

  • Salitre.
  • El Greco Vive Claro y CAN.
  • British Council.

Las anteriores, en la troncal avenida El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS Central. Así garantizan alternativas eficientes y oportunas para llegar. Además, cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.

Le puede interesar: Atentado en Ciudad Bolívar y las disputas criminales que siguen fuera de control

Para regresar:

De igual manera, para que las personas vuelvan a sus casas, TransMilenio ofrece cuatro rutas troncales en las estaciones CAN y British Council con destino a los portales de Usme, Suba, Norte y 80. Además, tres rutas especiales: Av. 1 de Mayo, Unicentro y Septimazo.

Cabe aclarar que todos los servicios tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
