Erika fue asesinada el 26 de noviembre de 2019 en un apartamento del barrio La Coruña, en Ciudad Bolívar pero, dos años después de la sentencia, su madre sostiene que no ha recibido información clara sobre la activación de…

La condena llegó, pero la captura por el infame feminicidio de Erika, no. Jenny Carolina Sierra, madre de Erika Valeria Guzmán Sierra, volvió a pedir avances en la búsqueda internacional y la extradición de Massimo Alessandro Sierra Ortiz, condenado por el feminicidio y abuso sexual de la adolescente de 17 años en Bogotá.

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Erika fue asesinada el 26 de noviembre de 2019 en un apartamento del barrio La Coruña, en Ciudad Bolívar pero, dos años después de la sentencia, su madre sostiene que no ha recibido información clara sobre la activación de una circular roja de Interpol ni sobre las gestiones para ubicar al condenado fuera de Colombia.

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Según los registros migratorios citados por la familia, Sierra Ortiz salió del país en mayo de 2023 con destino a Países Bajos. Sin embargo, no existe una actualización pública que confirme su ubicación actual, una captura en el exterior o la aprobación de una solicitud de extradición.

El reclamo de la madre de Erika Guzmán

En diálogo con Blu Radio, Jenny Carolina Sierra cuestionó que la condena aún no se haya hecho efectiva. “Una condena que tanto esperamos, que al final solo servirá para quedar escrita en un papel”, expresó al referirse a la ausencia de una captura.

La madre explicó que conoce la existencia de una orden de captura en Colombia, pero desconoce si la solicitud de notificación roja ante Interpol fue aprobada. También pidió que la búsqueda no se concentre únicamente en Países Bajos, pues teme que el condenado pueda haberse movido por otros países europeos.

Massimo Alessandro Sierra Ortiz fue identificado previamente como Juan Sebastián Sierra Ortiz. De acuerdo con las publicaciones consultadas, el cambio de nombre fue realizado legalmente y no elimina la condena ni las órdenes judiciales que puedan estar vigentes en su contra.

¿Qué se sabe del trámite de extradición?

El expediente pasó al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá, despacho encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia. De acuerdo con la información conocida por la familia, desde mayo ese juzgado solicitó al Ministerio de Justicia impulsar las gestiones para ubicar a Sierra Ortiz y avanzar en una eventual extradición.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Justicia ni Interpol han divulgado públicamente el estado de una notificación roja o de una petición formal de extradición en este caso. Por esa razón, el reclamo de la familia se centra precisamente en conocer si esas actuaciones ya fueron iniciadas y cuál ha sido su resultado.

Una notificación roja no equivale a una orden de captura internacional. Interpol la define como una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, mientras se adelanta un procedimiento de extradición u otra acción judicial. Cada país decide, según su legislación, qué medida adopta frente a esa alerta.

El feminicidio de Erika Valeria Guzmán

Erika tenía 17 años y había recibido su grado de bachillerato ocho días antes de su muerte. El día de los hechos se encontraba en el apartamento donde vivía con su familia, junto con quien entonces se identificaba como Juan Sebastián Sierra Ortiz, su hermanastro, que tenía 18 años.

La sentencia, citada por Blu Radio, determinó que existía una relación de convivencia entre ambos y estableció la responsabilidad del condenado por feminicidio y abuso sexual. La necropsia concluyó que Erika murió por asfixia mecánica por estrangulación y documentó hallazgos de violencia sexual.

La madre perdió comunicación con su hija durante el día y pidió a familiares que acudieran a la vivienda. Horas después encontraron el cuerpo de la adolescente. Desde entonces, la familia ha acompañado el proceso judicial y ahora reclama que la condena pueda ejecutarse.

Feminicidios en Bogotá

El caso de Erika ocurrió en 2019, pero la violencia feminicida sigue siendo una realidad en Bogotá. El último balance oficial consolidado de la Fiscalía, divulgado por la Secretaría Distrital de la Mujer, registró 11 feminicidios entre enero y junio de 2026, frente a diez casos en el mismo periodo de 2025.

En ese semestre, Medicina Legal realizó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio en la ciudad; 809 fueron clasificadas como de riesgo extremo. Son indicadores distintos, pero muestran la dimensión de las alertas que llegan a las instituciones antes de que la violencia escale.

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Las mujeres que requieran orientación o acompañamiento pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital, 01 8000 112 137. En una emergencia inmediata, el canal habilitado es la línea 123.

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