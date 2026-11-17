Cuando amaneció este lunes en San Victorino, la emergencia que desató una conflagración en el centro comercial Gran San ya había sido controlada, pero el segundo piso del centro comercial seguía cerrado y los comerciantes afectados a la espera de una respuesta sobre la mercancía perdida. Los reportes, de momento, son desesperanzadores. El incendio dejó diez locales con pérdida total y otros doce con daños por humo, temperatura y partículas. Mientras las investigaciones sobre las causas del incidente continúan, Bomberos e Idiger mantienen…

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Incendio del Gran San: los riesgos que se repiten en las zonas comerciales de Bogotá

Cuando amaneció este lunes en San Victorino, la emergencia que desató una conflagración en el centro comercial Gran San ya había sido controlada, pero el segundo piso del centro comercial seguía cerrado y los comerciantes afectados a la espera de una respuesta sobre la mercancía perdida. Los reportes, de momento, son desesperanzadores. El incendio dejó diez locales con pérdida total y otros doce con daños por humo, temperatura y partículas. Mientras las investigaciones sobre las causas del incidente continúan, Bomberos e Idiger mantienen restricciones de acceso y revisan las condiciones de la estructura.

Vale resaltar que, la causa de la conflagración, todavía no ha sido establecida. El equipo especializado de Investigación de Incendios de Bomberos Bogotá continúa en el lugar y, por ahora, no existe un dictamen oficial que permita atribuir el fuego a una falla eléctrica, una sobrecarga o cualquier otro factor.

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Sin embargo, el incendio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Bogotá conoce desde hace años: los incendios en zonas comerciales de Bogotá suelen ocurrir en espacios donde se mezclan redes eléctricas exigidas al límite, almacenamiento de mercancía, construcciones antiguas, múltiples locales y materiales que pueden acelerar la propagación del fuego.

El balance más reciente del incendio en el Gran San

La alerta fue recibida sobre la 1:21 a. m. del domingo 16 de noviembre, en el centro comercial ubicado en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. Las llamas se concentraron en el segundo piso del costado suroccidental y fueron controladas hacia las 6:00 a. m., tras una operación en la que participaron 29 uniformados, 11 máquinas, dos oficiales y tres equipos especializados de Bomberos Bogotá.

El balance inicial registró 22 locales directamente afectados: diez con pérdida total y doce con daños parciales. No hubo personas lesionadas. Más tarde, Idiger estableció restricciones temporales de uso para 27 locales y 13 espacios de parqueadero mientras avanzan las inspecciones técnicas.

Las cifras no son contradictorias. La primera corresponde a los locales alcanzados por el fuego y sus efectos inmediatos; la segunda recoge los espacios donde se restringió el ingreso por daños, humo, afectación de cubiertas o riesgos asociados a la emergencia.

La administración del Gran San informó que el ingreso de propietarios y comerciantes será controlado y dependerá de las recomendaciones técnicas. Aún no hay una fecha pública para el levantamiento de las restricciones ni un cálculo oficial de las pérdidas económicas.

¿Cuáles son las causas más frecuentes de incendios en zonas comerciales de Bogotá?

La respuesta cambia en cada investigación. Un incendio puede comenzar por una falla en una conexión, una sobrecarga, una llama abierta, un equipo defectuoso o una fuente de calor cercana a materiales combustibles. Por eso, las conclusiones de un caso no pueden trasladarse automáticamente a otro.

No obstante, Bomberos Bogotá identifica el deterioro y envejecimiento de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento, el uso excesivo de extensiones y las conexiones defectuosas como factores recurrentes de riesgo. La entidad recomienda que las extensiones sean temporales, que los equipos se conecten directamente a los tomacorrientes y que las revisiones sean realizadas por personal experto.

El análisis más reciente disponible sobre incendios estructurales en Bogotá, divulgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con base en estudios de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios, registró 899 eventos en 2025. De ellos, 133 ocurrieron en edificaciones de uso comercial, 75 en usos fabriles o industriales y 12 en espacios de almacenamiento.

El mismo estudio clasificó el 76,08 % de los incendios como accidentales y agrupó cerca de una cuarta parte en categorías de origen eléctrico. Aun así, 185 casos quedaron como indeterminados, una advertencia sobre los límites de explicar cada emergencia con una causa rápida o una sola hipótesis.

Cuando el fuego encuentra cómo avanzar

En sectores de comercio concentrado, el riesgo no depende únicamente de la chispa inicial. También pesa lo que ocurre después: la cercanía entre locales, el volumen de mercancía almacenada, el tipo de materiales, la facilidad de evacuación y el estado de las redes internas.

El centro de Bogotá ha vivido varios incendios de este tipo en los últimos años. En mayo de 2023, una emergencia en San Victorino afectó un establecimiento de juguetería y un restaurante. En julio de 2025, Bomberos atendió otro incendio en una bodega de Los Mártires y activó su equipo de investigación para establecer el origen. Asimismo, en noviembre de ese año, una bodega de colchones y espuma sintética se incendió en Barrios Unidos.

Estos hechos no prueban que todos tengan el mismo origen ni permiten anticipar la causa del incendio del Gran San. Lo que sí muestran es que las emergencias en espacios de comercio y almacenamiento requieren una revisión que va más allá del punto donde comienza el fuego: incluye la carga eléctrica, la mercancía, las rutas de evacuación y las condiciones de protección contra incendios.

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La investigación que sigue abierta en el Gran San

La investigación de Bomberos deberá establecer el punto de origen, la fuente de ignición, la forma en que se propagaron las llamas y las condiciones del lugar antes de la emergencia. Ese trabajo incluye la revisión de patrones de fuego, materiales afectados e indicios recogidos en la escena.

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El Grupo de Investigación de Incendios y Explosiones de Bomberos tiene la función legal de determinar las causas de las emergencias que atiende y presentar sus informes a las autoridades competentes.

Mientras se conoce ese dictamen, la información confirmada es que el fuego afectó directamente 22 locales, dejó restricciones preventivas en otros espacios del centro comercial y golpeó a comerciantes que se preparaban para la temporada de fin de año. La causa, por ahora, sigue bajo investigación.

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Recomendaciones para locales y bodegas

Bomberos Bogotá recomienda a comerciantes, administradores y propietarios:

No sobrecargar tomacorrientes ni usar extensiones como conexiones permanentes.

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas con personal calificado.

Mantener libres las rutas de evacuación.

Verificar la señalización, los extintores y los sistemas de detección disponibles.

Reportar de inmediato humo, chispas, recalentamiento de cables o fallas eléctricas a la línea 123.

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