Conductor de Transmilenio protagoniza pelea con usuario en un articulado: esto se sabe

Una riña entre el conductor de un bus articulado de Transmilenio y un usuario quedó registrada en video y generó reacciones en redes sociales. Tras conocerse las imágenes, la empresa anunció que inició las verificaciones para esclarecer las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento. Versiones difundidas junto con el video señalan que el usuario habría ingresado de manera irregular al vehículo y presuntamente intimidó a varios pasajeros antes de que se produjera la reacción del conductor.

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La empresa indicó que, una vez tuvo conocimiento del caso, activó los protocolos de atención con el concesionario al que pertenece el operador para establecer las razones del altercado. “Transmilenio rechaza de manera categórica cualquier tipo de agresión en el Sistema. Los operadores cumplen una labor fundamental para garantizar la prestación del servicio de transporte público”, señaló la entidad.

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Por ahora, no se ha informado si alguna de las personas involucradas resultó lesionada ni si hubo intervención de la Policía o se iniciaron acciones contra alguno de los involucrados. Transmilenio hizo un llamado a los usuarios a mantener comportamientos que favorezcan la convivencia y aseguró que continuará con las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger a pasajeros y trabajadores del sistema.

#INTOLERANCIA 🚨 Violenta riña se registró en Bogotá entre el conductor de un bus articulado de @TransMilenio y un sujeto que presuntamente ingresó de manera irregular al vehículo y habría intimidado a varios pasajeros, desencadenando la reacción del trabajador para defenderse. pic.twitter.com/WiL5RLjFYm — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 1, 2026

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la evasión en TransMilenio. Según un análisis de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), elaborado con cifras de la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de 2026 se impusieron 122.925 comparendos por conductas relacionadas con el ingreso irregular al sistema, un promedio de 579 al día. De ese total, 87.957 sanciones correspondieron a personas que ingresaron o salieron de estaciones y portales por lugares distintos a los autorizados, mientras que 34.968 estuvieron relacionadas directamente con la evasión del pago del pasaje.

El fenómeno también ha crecido. En 2025, TransMilenio cerró con una evasión del 15,19 %, frente al 13,14 % registrado en 2024. La empresa atribuyó parte del incremento a las obras del Metro sobre la avenida Caracas, el desmonte de barreras de acceso en algunas estaciones y otros factores asociados al comportamiento de los usuarios.

Para Marcela Parra, directora del Programa de Investigación Criminal de la UMB, aumentar las multas no basta para reducir estas conductas si persiste una baja percepción del riesgo de ser detectado. Por eso, plantea combinar los controles con infraestructura, tecnología, prevención y estrategias de cultura ciudadana.

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