El Distrito oficializó su creación mediante el Decreto 348 del 31 de agosto de 2026. La mesa permitirá discutir asuntos como las restricciones de movilidad, la seguridad en las vías, la infraestructura y las normas de tránsito.

Los conductores y motociclistas de Bogotá tendrán voz en las discusiones sobre las medidas que afectan sus recorridos. La Alcaldía creó la Mesa Distrital de Conductores, un espacio en el que también participarán asociaciones, colectivos y representantes del sector.

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Conductores y motociclistas se ganan un puesto en la mesa de movilidad de Bogotá

Sus integrantes podrán presentar propuestas, vigilar los proyectos de la Administración y participar en la construcción de las medidas antes de que entren en funcionamiento.

La mesa llevaba más de dos años pendiente

El Concejo de Bogotá ordenó crear este espacio en 2024, cuando aprobó el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Sin embargo, pasaron más de dos años sin que la Alcaldía lo pusiera en marcha. Durante ese tiempo, los concejales Julián Forero, Clara Lucía Sandoval y Daniel Briceño promovieron reuniones entre funcionarios, líderes y organizaciones de conductores para exigir avances.

Ante la demora, Forero llevó el caso ante la justicia para obligar al Distrito a cumplir lo que ya había quedado aprobado. “Después de una larga batalla política y jurídica, logramos que Bogotá tenga un espacio real de participación para los más de tres millones de conductores y motociclistas que transitan por nuestra ciudad”, aseguró el concejal.

Dos decisiones judiciales presionaron a la Alcaldía

El Juzgado 41 Administrativo de Bogotá le dio la razón a Forero el 15 de diciembre de 2025. El juez concluyó que la Administración no había hecho lo suficiente para crear la mesa y le dio seis meses para expedir la norma. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó esa decisión el 26 de febrero de 2026. Finalmente, la Alcaldía firmó el decreto el pasado 31 de agosto.

La nueva mesa busca que el Distrito escuche la experiencia de quienes enfrentan a diario los trancones, las restricciones, los problemas de infraestructura y los riesgos en las vías. Forero advirtió que el espacio no debe limitarse a comunicar medidas que la Alcaldía ya haya definido. La intención, aseguró, es que conductores y motociclistas puedan participar desde el comienzo de cada discusión.

“Durante años les impusieron decisiones, restricciones y sanciones sin escucharlos. No queremos que nos inviten únicamente para contarnos lo que ya decidieron; queremos participar en la construcción de las políticas”, afirmó. La firma del decreto abre ahora el camino para poner en funcionamiento la mesa. El siguiente reto será garantizar que los diferentes grupos tengan representación y que sus propuestas no se queden solo en reuniones.

“Ahora viene lo más importante: llenarla de participación, propuestas y control ciudadano. Los conductores y motociclistas por fin tendrán una silla en la mesa donde se discuten las decisiones que los afectan todos los días”, concluyó Forero.

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