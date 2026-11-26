De ese total, 8.637 situaciones fueron atendidas en Bogotá y 5.395 en otros municipios de la región. Las cifras no corresponden a todos los…

En los colegios de la capital, una discusión que comienza con un apodo, un rumor o un insulto puede terminar en un golpe durante el descanso. El programa Hermes, de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), reportó que ha atendido 14.032 conflictos escolares en Bogotá y municipios de la región hasta noviembre de 2026, con los insultos y los golpes como las conductas que aparecen con mayor frecuencia.

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De ese total, 8.637 situaciones fueron atendidas en Bogotá y 5.395 en otros municipios de la región. Las cifras no corresponden a todos los conflictos ocurridos en los colegios de la ciudad: se trata de los casos gestionados por las instituciones vinculadas al programa Hermes y reportados por jóvenes mediadores. Por eso, la propia CCB advierte que sus registros reflejan la percepción de las partes involucradas en conflictos tipo I y no constituyen una medición clínica o técnica de toda la convivencia escolar.

Insultos, golpes y chismes: qué muestran los conflictos escolares en Bogotá

El balance del programa identifica 1.992 registros de insultos y 1.920 de golpes. Después aparecen los chismes, con 1.590 casos, y los apodos, con 1.570. Aunque los cuatro comportamientos pueden parecer cotidianos en la vida escolar, el informe permite ver que las tensiones no se reducen a las peleas físicas: la agresión verbal y las formas de hostigamiento entre pares también ocupan un lugar importante.

Los datos también muestran que el conflicto suele ocurrir entre personas cercanas. En el 49 % de los casos, las partes eran amigas, y en otro 49 %, compañeras de colegio. Los familiares y las parejas representaron apenas el 1 % cada uno.

La mayor concentración está en estudiantes menores de 14 años. El 42 % de las situaciones involucró a niños y jóvenes de 11 a 13 años, mientras que el 37 % correspondió a estudiantes entre los 8 y 10 años. En conjunto, el 79 % de los casos atendidos por Hermes se presentó en la infancia y la preadolescencia.

El salón y el recreo, los lugares donde más se reportan disputas

La mitad de los conflictos gestionados por el programa ocurrió en los salones de clase, mientras que el 39 % se presentó en zonas recreativas. Los baños y las entradas o salidas de los colegios concentraron el 4 % cada uno; las redes sociales, por su parte, representaron el 3 %.

Una consulta adicional de Hermes a 775 integrantes de comunidades educativas en Bogotá mostró una percepción parcialmente distinta sobre los espacios que más preocupan. La cancha recibió 277 menciones, seguida de las entradas y salidas, con 222, y de los salones, con 189.

Cuando surge una disputa, el 46,45 % de las personas consultadas dijo que la reacción habitual es confrontar o discutir. El 23,23 % señaló que acude a un mediador y el 14,19 % afirmó que propone soluciones. En ese contexto, los amigos aparecen como la red de apoyo más mencionada, por encima de padres y docentes.

La mediación entre estudiantes, la apuesta del programa Hermes

Hermes es una iniciativa del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Su modelo consiste en formar y certificar estudiantes de entre 12 y 18 años como mediadores, con el acompañamiento de docentes, orientadores, directivos y familias.

Según el balance del programa, las acciones de sensibilización llegaron a 52.476 personas. Además, el 92 % de quienes participaron en un proceso de mediación afirmó haber obtenido algún aprendizaje: el 50 % dijo que entendió que los problemas tienen solución; el 21 %, que las emociones pueden cambiar, y otro 21 %, que logró comprender mejor al otro.

“Cuando un niño o un joven aprende a mediar, no solo resuelve un conflicto: aprende a escuchar y a ponerse en el lugar del otro”, señaló Gustavo Andrés Piedrahita, vicepresidente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB.

Un panorama que debe leerse junto con los datos distritales

El registro de Hermes mide conflictos específicos que pasan por su proceso de mediación y no debe confundirse con las estadísticas del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación, que recopila reportes de presuntas vulneraciones de derechos en instituciones públicas y privadas de Bogotá.

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En una medición distinta, la Encuesta de Clima Escolar divulgada por la Secretaría de Educación indicó que el 74 % de los estudiantes percibía un buen clima escolar en sus colegios, mientras que la percepción negativa pasó del 30 % al 26 % frente a la medición anterior. El Distrito también reportó contar con 1.750 docentes orientadores y protocolos de atención en todos los colegios.

La diferencia entre ambas fuentes importa: mientras Hermes permite observar cómo se viven y se median los desacuerdos en los colegios que participan en su programa, la encuesta y el Sistema de Alertas del Distrito ofrecen otra lectura sobre clima escolar, bienestar y riesgos que requieren atención institucional.

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