El anuncio no significa que la planta ya haya sido contratada. La licitación pública abrió el pasado 27 de octubre y cuatro firmas precalificadas pueden presentar ofertas para construir y operar el…

La licitación de la PTAR Canoas, la obra llamada a tratar las aguas residuales que hoy llegan sin depuración desde buena parte de Bogotá y Soacha al río Bogotá, tendría adjudicación durante el primer semestre de 2027. Así lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán durante el Congreso Nacional de la Infraestructura, realizado en Cartagena.

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El anuncio no significa que la planta ya haya sido contratada. La licitación pública abrió el pasado 27 de octubre y cuatro firmas precalificadas pueden presentar ofertas para construir y operar el proyecto. La adjudicación prevista para mediados de 2027 definirá cuál de ellas asume el contrato.

PTAR Canoas, la obra que busca cerrar una deuda ambiental

La planta se construirá cerca del embalse del Muña, en Soacha, y tendría capacidad para tratar un caudal medio de 16 metros cúbicos por segundo, equivalente a 498 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. El proyecto busca tratar el 70 % de las aguas residuales generadas en Bogotá y el 100 % de las provenientes del casco urbano de Soacha.

Junto con la PTAR Salitre, que opera en el norte de Bogotá, Canoas permitiría completar el esquema de saneamiento previsto para la capital y Soacha. De acuerdo con la Empresa de Acueducto, la nueva planta atendería las aguas residuales de 6,5 millones de personas hacia 2035 y tendría efectos sobre la cuenca baja del río Bogotá y el río Magdalena.

El proyecto tiene respaldo de vigencias futuras por $22 billones corrientes, aprobadas por el CONFIS Distrital para financiar la construcción y operación de la planta. La cofinanciación involucra a la Empresa de Acueducto, la CAR, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca.

Nuevas reglas para acelerar obras en Bogotá

Además de la PTAR Canoas, Galán anunció un paquete de medidas para reducir los tiempos que rodean la ejecución de obras públicas. Entre ellas figura un convenio marco entre el IDU y la Empresa de Acueducto, con el que esta última podrá participar directamente en diseños, revisión de redes y desarrollo de proyectos.

También se prepara un acuerdo con la Secretaría de Movilidad para reducir hasta en 70 % los tiempos de gestión de los planes de manejo de tránsito, necesarios para organizar desvíos y cierres durante las obras. Según las cifras presentadas por el alcalde, el tiempo promedio de aprobación de estos planes pasó de 81 a 26 días, una reducción cercana al 60 %.

A esto se sumaría un decreto distrital para agilizar permisos y trámites ambientales. Ese decreto todavía no ha sido expedido, por lo que sus reglas y alcance deberán conocerse cuando sea publicado oficialmente.

“Queremos lograr una nueva etapa en las obras de Bogotá que no dependa de quién sea el alcalde o quién esté al frente de las entidades, sino de unas reglas que tendrán que cumplir quienes lleguen a la Alcaldía y a las diferentes entidades”, afirmó Galán.

El Metro y las obras que el Distrito puso como ejemplo

Durante su intervención, el alcalde aseguró que la administración ha destinado $14,3 billones de recursos distritales a infraestructura y obra pública, incluidos proyectos del Metro, TransMilenio, el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial y alcaldías locales.

Sobre la Primera Línea del Metro, el Distrito reportó un avance de 84,68 % al 31 de octubre de 2026. El viaducto pasó de 8.800 metros construidos al comienzo de esta administración a 20.406 metros, según el balance presentado por Galán. La meta distrital es completar el viaducto y la red férrea a finales de febrero de 2027, iniciar la marcha blanca en septiembre de ese año y abrir la operación comercial en marzo de 2028.

El anuncio sobre Canoas, sin embargo, tiene una naturaleza distinta: mientras el Metro ya está en construcción, la planta sigue en fase de licitación. La próxima fecha clave será la adjudicación del contrato, prevista para el primer semestre de 2027.

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