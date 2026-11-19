La comunicación, conocida luego de que residentes se quejaran en redes por fiestas de fin de semana, pidió discreción frente a sonidos relacionados con la vida íntima de pareja. La administración no identificó a ningún apartamento ni anunció…

Un mensaje interno de la administración de Arboleda del Salitre, un conjunto residencial de Teusaquillo, puso sobre la mesa una discusión que suele quedarse entre paredes: hasta dónde llega la intimidad de cada apartamento y cuándo un ruido deja de ser privado porque afecta el descanso de los vecinos.

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La comunicación, conocida luego de que residentes se quejaran en redes por fiestas de fin de semana, pidió discreción frente a sonidos relacionados con la vida íntima de pareja. La administración no identificó a ningún apartamento ni anunció sanciones; su llamado fue general y se centró en que las actividades privadas no trasciendan a otras viviendas.

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El caso no abre una discusión sobre si la intimidad puede ser regulada por un conjunto. No puede serlo. La pregunta práctica es otra: ¿qué herramientas tienen vecinos y administradores cuando sonidos recurrentes, sin importar su origen, interfieren con la tranquilidad de quienes viven al lado?

El ruido se maneja con el reglamento de propiedad horizontal

La Ley 675 de 2001 obliga a propietarios y arrendatarios a respetar el reglamento de propiedad horizontal y las normas de convivencia de cada copropiedad. Por eso, antes de hablar de multas o sanciones, hay que revisar qué dice el reglamento del edificio sobre ruidos, horarios, reuniones y mecanismos para presentar quejas.

La administración no puede sancionar a una persona solo por una inconformidad verbal o por comentarios en un grupo de vecinos. El Ministerio de Justicia señala que la conducta debe estar prevista en el reglamento o en el manual de convivencia y que el proceso debe respetar el derecho a la defensa: comunicación escrita de la queja, oportunidad de corregir la conducta cuando sea posible y espacio para presentar descargos.

En ese sentido, una circular general como la difundida por Arboleda del Salitre puede servir como recordatorio. Sin embargo, una eventual sanción exige un procedimiento individual y pruebas que permitan establecer qué ocurrió.

Cartel con el cual el conjunto recriminó los ruidos íntimos de la pareja residente.

La regla no depende del origen del sonido

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana prohíbe perturbar el sosiego del vecindario con ruidos provenientes de viviendas, actividades, fiestas o equipos que afecten a otros residentes. La norma se ocupa de la molestia que trasciende al entorno, no de la vida privada que ocurre dentro de un apartamento.

Por eso, ni la administración ni la Policía pueden intervenir la intimidad de una pareja. Lo que sí pueden atender es una queja por ruido persistente que afecte la convivencia, siempre que exista una verificación y se sigan los canales correspondientes.

La recomendación inicial de las autoridades es buscar un acuerdo directo o informar al vigilante y a la administración. Si el problema se repite, el residente puede acudir al comité de convivencia del conjunto, una instancia creada precisamente para facilitar acuerdos entre vecinos.

¿Cuándo se puede llamar a la Policía por un vecino ruidoso?

Si el diálogo y la mediación no funcionan, la Línea 123 recibe reportes por comportamientos que afectan la tranquilidad. Los uniformados pueden acudir al lugar, verificar la situación y pedir que se reduzca o apague la fuente de ruido.

La Policía no puede entrar a una vivienda solo por una queja de ruido. Además, no toda molestia termina en multa: la actuación depende de lo que los uniformados encuentren en el sitio y de las medidas correctivas que correspondan.

Para los residentes, el camino más útil suele ser documentar las quejas por los canales del conjunto, pedir que el comité de convivencia intervenga y evitar confrontaciones directas que escalen el conflicto.

¿Qué ocurrió en Arboleda del Salitre?

Según el comunicado divulgado por la copropiedad, el mensaje no buscaba intervenir en la vida íntima de los residentes, sino pedir que las manifestaciones sonoras de esa esfera se mantuvieran dentro de cada vivienda. El texto apeló al respeto, la privacidad y el descanso de la comunidad.

La discusión nació en medio de quejas más amplias por el ruido de fiestas durante los fines de semana. Así, el caso terminó por mostrar una realidad frecuente en Bogotá: en edificios donde los muros separan hogares muy cercanos, la convivencia depende tanto de los reglamentos como de la disposición para resolver molestias cotidianas sin convertirlas en exposiciones públicas.

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