Producto de la agresión, la mujer sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 45 % de su cuerpo y, por la gravedad de las lesiones, permaneció seis días…

Un hombre de 41 años fue enviado a prisión por una presunta tentativa de feminicidio en Kennedy contra su pareja, una mujer de 48 años. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque ocurrió el 4 de noviembre dentro de un establecimiento comercial, donde el señalado habría encerrado a la víctima, le habría rociado una sustancia inflamable y luego le habría prendido fuego.

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Producto de la agresión, la mujer sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 45 % de su cuerpo y, por la gravedad de las lesiones, permaneció seis días inconsciente y fue atendida en varios centros hospitalarios de la ciudad.

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El hombre fue capturado en el área de urgencias de un hospital de Usaquén. De acuerdo con la Policía, también presentaba quemaduras en cerca del 6 % de su cuerpo, que habrían sido ocasionadas durante el ataque.

El hombre fue imputado por tentativa de feminicidio y secuestro

Luego de la captura, un juez de control de garantías le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y secuestro simple. Además, le impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La investigación recogió testimonios sobre presuntos antecedentes de violencia física, amenazas y comportamientos agresivos durante la relación. La Policía también señaló que el procesado registra anotaciones judiciales por lesiones personales, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, abuso de confianza, hurto y deserción.

Los hechos y los antecedentes mencionados corresponden a la investigación en curso. Aunque el hombre fue privado de la libertad, su responsabilidad penal deberá definirse durante el proceso judicial.

Kennedy registró un feminicidio entre enero y septiembre

La tentativa de feminicidio en Kennedy se conoce mientras la ciudad mantiene alertas por violencias contra las mujeres. El más reciente boletín de la Secretaría Distrital de la Mujer, con corte al 30 de septiembre, registró 15 feminicidios en Bogotá durante 2026, frente a 17 en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la localidad de Kennedy aparece con un caso tipificado en ese balance. Por su parte, la Policía informó que, en lo corrido de este año, ha capturado a 18 personas por el delito de feminicidio. La Secretaría de la Mujer había reportado, además, que 1.869 mujeres fueron valoradas por riesgo de feminicidio entre enero y junio, de las cuales 809 fueron clasificadas en riesgo extremo.

Rutas de atención en casos de violencia contra las mujeres

Ante una agresión o riesgo inmediato, la recomendación es llamar a la Línea 123. Para recibir orientación psicológica y jurídica, las mujeres mayores de edad y las personas que conozcan un caso pueden acudir a la Línea Púrpura Distrital, disponible las 24 horas en el 01 8000 112 137 y en el WhatsApp 300 755 1846.

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