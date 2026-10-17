 

Publicidad

Conmoción en Soacha por asesinato de Lucero Ramírez, líder social: esto se sabe

Lucero Ramírez fue asesinada en el barrio Villa Sandra, en la comuna 4 del municipio. La Alcaldía rechazó el crimen y anunció una recompensa para quienes entreguen información que permita capturar a los responsables.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
El crimen ocurrió en el barrio Villa Sandra, en Soacha. La Alcaldía ofrece hasta $50 millones por información sobre los responsables.
El asesinato de Lucero Ramírez, líder social de Soacha, encendió las alertas en el municipio. Las autoridades ofrecen una recompensa para esclarecer el crimen ocurrido en Villa Sandra.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En las últimas horas se reportó el asesinato de Lucero Ramírez, una líder social del municipio de Soacha, Cundinamarca. El crimen ocurrió en el barrio Villa Sandra, ubicado en la comuna 4, y las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás del hecho. Tras conocerse lo sucedido, la Alcaldía de Soacha rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El caso ha generado preocupación por tratarse de una mujer reconocida por su liderazgo social en el municipio. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni los posibles móviles del crimen. Por ahora, no se ha informado sobre capturas relacionadas con el homicidio ni se conocen detalles oficiales sobre posibles amenazas previas contra la líder social.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del asesinato y establecer si el crimen tiene alguna relación con las actividades de liderazgo que desarrollaba Lucero Ramírez. El caso permanece a la espera de nuevos resultados de la investigación y de información oficial que permita esclarecer lo ocurrido en el barrio Villa Sandra.

Lea más: La ‘Casa del Terror’ en Suba: así vivían 13 menores entre hacinamiento y drogas

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

Le puede interesar
Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

asesinan a líder Social en Soacha

asesinan a líder social en Soacha: esto se sabe

Asesinan a Lucero Ramírez

Conmoción por asesinato de Lucero Ramírez en Soacha: ofrecen $50 millones de recompensa

Homicidio

líder social en Soacha

líder social en Soacha: ofrecen $50 millones por los responsables

Lucero Ramírez Líder social asesinada en Soacha

Noticia

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido