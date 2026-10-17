Conmoción en Soacha por asesinato de Lucero Ramírez, líder social: esto se sabe

El caso ha generado preocupación por tratarse de una mujer reconocida por su liderazgo social…

En las últimas horas se reportó el asesinato de Lucero Ramírez, una líder social del municipio de Soacha, Cundinamarca. El crimen ocurrió en el barrio Villa Sandra, ubicado en la comuna 4, y las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás del hecho. Tras conocerse lo sucedido, la Alcaldía de Soacha rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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El caso ha generado preocupación por tratarse de una mujer reconocida por su liderazgo social en el municipio. Sin embargo, hasta el momento no se han precisado las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni los posibles móviles del crimen. Por ahora, no se ha informado sobre capturas relacionadas con el homicidio ni se conocen detalles oficiales sobre posibles amenazas previas contra la líder social.

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Las autoridades deberán determinar las circunstancias del asesinato y establecer si el crimen tiene alguna relación con las actividades de liderazgo que desarrollaba Lucero Ramírez. El caso permanece a la espera de nuevos resultados de la investigación y de información oficial que permita esclarecer lo ocurrido en el barrio Villa Sandra.

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